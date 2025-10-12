Nóng nhất thể thao sáng 12/10: 2 anh em xúc động vì hạ Djokovic - Medvedev vào chung kết

2 anh em xúc động vì hạ Djokovic - Medvedev vào chung kết

Ở bán kết Thượng Hải Masters, 2 anh em họ Valentin Vacherot và Arthur Rinderknech đã gây tiếng vang lớn khi đánh bại Novak Djokovic (Vacherot thắng 6-3, 6-4), Daniil Medvedev (Rinderknech thắng 4-6, 6-2, 6-4).

Chia sẻ với truyền thông sau trận thắng Medvedev, Rinderknech thừa nhận rất bất ngờ khi được chạm trán người anh em họ trong trận chung kết: "Tôi thậm chí không thể nói đó là giấc mơ, vì tôi không nghĩ có ai trong gia đình tôi mơ về điều đó. Giấc mơ ấy đến quá bất ngờ”.

2 anh em họ Arthur Rinderknech và Valentin Vacherot vào chung kết Thượng Hải Masters

Trong khi đó, Vacherot tỏ ra sững sờ vì đánh bại Djokovic để trở thành tay vợt người Monaco đầu tiên vào chung kết một giải ATP Tour trong Kỷ nguyên Mở: “Thật điên rồ. Chỉ cần được đứng đối diện với Djokovic cũng là trải nghiệm không thể tin được".

Tay vợt giàu nhất thế giới chấm dứt kỳ tích bất bại của Sabalenka

Ở bán kết Wuhan Open, Jessica Pegula đã xuất sắc đánh bại hạt giống số 1 Aryna Sabalena với tỷ số 2-6, 6-4, 7-6(2) sau 3 set. Đáng nói hơn, kết quả này khiến Sabalenka chấm dứt chuỗi bất bại tại Wuhan Open (từng có thành tích 20 thắng, 0 thua trước trận đấu).

Không chỉ vậy, Pegula - con gái của tỷ phú Terry Pegula sở hữu khối tài sản hơn 7,5 tỷ USD - có lần thứ 5 đánh bại một tay vợt số 1 thế giới tại các giải đấu thuộc WTA Tour kể từ năm 2023 cũng như lần đầu tiên làm được điều này trong mùa giải 2025. Tiến vào chung kết, tay vợt người Mỹ sẽ đối đầu đồng hương Coco Gauff.

Mike Tyson tuyên bố không bao giờ đánh UFC

Trả lời phỏng vấn trên kênh Youtube Hard Rock, Mike Tyson khẳng định anh không bao giờ có ý định thử sức với UFC, nguyên nhân vì tổ chức sẽ khó có thể trả thù lao cho anh: "Không, tôi không nghĩ vậy. Ngay cả sự kiện UFC lớn nhất, 5 võ sĩ UFC mạnh nhất cộng lại cũng không thể nào sánh bằng thù lao của tôi".

Ferrari gây sốc, tính chiêu mộ sếp cũ Red Bull

Theo Motor Sport Week, Ferrari đang lên kế hoạch chiêu mộ Christian Horner, cựu lãnh đội Red Bull. Kế hoạch gây sốc này xuất hiện trong bối cảnh đội đua Italia đã trải qua 18 năm chưa có tay đua nào vô địch F1. Mới đây, giá cổ phiếu của Ferrari cũng giảm 15%, khiến lãnh đội Fred Vasseur đối diện sức ép lớn.