Nóng đấu đôi US Open "triệu đô": Alcaraz - Raducanu gặp số 1, dễ đụng độ Djokovic

🎾 Alcaraz và Raducanu và những đối thủ nổi tiếng

Theo kết quả bốc thăm mới đây, giải quần vợt US Open 2025 hứa hẹn bùng nổ với nội dung đánh đôi hỗn hợp (nam nữ) cho nhà vô địch, quy tụ những ngôi sao đình đám nhất thế giới tham dự. Carlos Alcaraz, tay vợt nam số 1 thế giới, sẽ kết hợp cùng Emma Raducanu, nhà vô địch US Open 2021.

Nội dung đánh đôi hỗn hợp US Open 2025 năm nay được diễn ra sớm nhất, từ 19 tới 20/8, nội dung quy tụ nhiều cặp đôi nổi tiếng

Cặp đôi "siêu sao" này ngay vòng đầu đã có trận đấu cực kỳ hấp dẫn khi đối đầu với Jessica Pegula và Jack Draper, cặp hạt giống số 1 của giải.

Điểm thêm sức nóng là sự góp mặt của Novak Djokovic, "The Djoker" sẽ kết hợp cùng Olga Danilovic. Cặp đôi này sẽ đối đầu với Mirra Andreeva và Daniil Medvedev tại vòng 1. Nếu đi tiếp Djokovic cùng Danilovic dự kiến đấu với Alcaraz / Raducanu, trận đấu hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn.

Jannik Sinner cũng không kém phần ấn tượng khi tay vợt này sẽ đánh cặp cùng Katerina Siniakova, tay vợt đôi nữ số 2 thế giới. Cặp đôi này trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Cặp đôi này sẽ chạm trán với Belinda Bencic và Alexander Zverev tại vòng 1.

Ngoài ra, Iga Swiatek, nữ tay vợt số 1 thế giới, cũng sẽ ra sân đánh đôi hỗn hợp cùng Casper Ruud, đối thủ của họ là Madison Keys và Frances Tiafoe. Cặp đôi Naomi Osaka - Gael Monfils và Venus Williams - Reilly Opelka cũng góp mặt, tạo nên những nhánh đấu cực kỳ hấp dẫn.

🤝 Sự kiện đánh đôi lôi cuốn chưa từng có

Năm nay, nội dung đánh đôi hỗn hợp tại US Open được tổ chức theo thể thức mới, diễn ra trong hai ngày 19 và 20/8 tại sân Arthur Ashe và Louis Armstrong. Với tổng giải thưởng lên đến 1 triệu đô la Mỹ cho nhà vô địch, trận đấu thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Djokovic đánh cặp cùng đồng hương Olga Danilovic

Thể thức thi đấu rút gọn với các set ngắn 4 game, không tính điểm hòa (40-40), và quyết định bằng loạt tie-break 10 điểm tạo thêm yếu tố kịch tính và hấp dẫn cho giải đấu.

Sara Errani và Andrea Vavassori, nhà vô địch năm trước, cũng trở lại bảo vệ ngôi vương, nhưng sự cạnh tranh năm nay được dự báo gay gắt hơn khi hầu hết các ngôi sao hàng đầu đều góp mặt.

Ngay từ vòng đầu, cuộc đối đầu giữa cặp Alcaraz - Raducanu gặp Pegula - Draper và Djokovic - Danilovic so tài Andreeva - Medvedev khiến truyền thông và người hâm mộ “nín thở” theo dõi.

US Open 2025 đánh dấu sự trở lại và thi đấu đồng loạt của nhiều tay vợt hàng đầu sau mùa giải đầy biến động, mang đến những trận đánh đôi hỗn hợp đỉnh cao, sôi động và được chờ đợi nhất mùa giải quần vợt năm nay.

Danh sách các cặp đấu đáng chú ý vòng 1 đánh đôi hỗn hợp US Open 2025: