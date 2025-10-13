Đàn ông dỗi vợ, phụ nữ xích mích với chồng: Nửa đêm ra sân chơi pickleball

Giữa những áp lực và va chạm trong hôn nhân hiện đại, nhiều người không chọn cãi vã hay im lặng, họ ra sân thể thao giữa đêm. Và đáng chú ý, cái tên đang trở thành “liều thuốc giải tỏa” được nhắc đến nhiều nhất chính là pickleball.

Nhiều người ra sân chơi pickleball vào lúc nửa đêm để làm dịu đi những cơn sóng lòng

Tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng, pickleball đang bùng nổ như một hiện tượng, dễ chơi, ít chấn thương, cộng đồng đông vui và sân hoạt động gần như xuyên đêm. Thế nhưng, đằng sau sự sôi động ấy lại có những câu chuyện rất thật, nơi người ta tìm đến vợt bóng không chỉ vì đam mê thể thao mà còn để “trốn chạy” những khúc mắc gia đình.

🕐 Xích mích… xách vợt ra sân lúc 1 giờ sáng

Rạng sáng 10/10, một người đàn ông 42 tuổi sống tại quận 7 TP.HCM sau cuộc cãi vã kéo dài hơn 20 phút với vợ đã bất ngờ rời nhà trong bộ đồ thể thao, xách theo túi vợt và bóng. Không phải quán bar, không phải quán cà phê, điểm đến của anh là một sân pickleball mở cửa 24/7 ở quận 2.

Hình ảnh người đàn ông chơi thể thao một mình lúc 1 giờ sáng lan nhanh trên mạng xã hội, dấy lên làn sóng bình luận trái chiều: đây là cách giải tỏa hay là sự “rút lui” khỏi đối thoại?

🌿 Phụ nữ cũng tìm đến pickleball để giải tỏa nỗi lòng

Không chỉ đàn ông, nhiều phụ nữ cũng tìm thấy một khoảng trời riêng trên sân pickleball đêm. Chị T.T.L., 36 tuổi, nhân viên ngân hàng tại TP.Thủ Đức chia sẻ: “Tôi đi làm về muộn, áp lực đủ thứ. Khi ra sân chơi đêm, tôi được là chính mình, không phải nhân viên, không phải vợ, không phải mẹ. Không ai phán xét, chỉ có bóng và nhịp tim mình”.

Pickleball với chị không chỉ là môn thể thao mà là “phao cứu sinh” tinh thần sau một ngày dài mệt mỏi.

Nhưng không phải ai cũng đồng tình. Trái ngược, chị L.H., 42 tuổi ở Bình Thạnh bày tỏ lo ngại: “Việc ra ngoài giữa đêm có thể khiến mâu thuẫn trong gia đình thêm sâu. Thay vì lẩn tránh, các cặp vợ chồng cần ngồi lại, nói chuyện, tìm cách tháo gỡ. Pickleball chỉ nên là cách giải tỏa, không phải nơi trốn chạy".

Các chuyên gia xã hội học cũng cảnh báo, nếu thể thao trở thành “lá chắn” để né tránh đối thoại, nó dễ dẫn đến khoảng cách cảm xúc và rạn nứt lòng tin trong hôn nhân.

⚠️ Không hiếm những chuyện tương tự

Cộng đồng pickleball từng chứng kiến không ít tình huống “dở khóc dở cười”, chồng ghen vì vợ thân thiết với bạn đánh đôi, tin nhắn riêng tư gửi tới khuya, hay những cuộc cãi nhau xoay quanh thời gian dành cho sân chơi và cho gia đình.

Chuyên gia nhận định, điều cốt lõi không nằm ở quả bóng, mà ở sự cân bằng và đối thoại. Khi thể thao được sử dụng đúng cách, nó giúp hôn nhân nhẹ nhõm hơn. Nhưng nếu trở thành lối thoát, nó có thể biến thành “bức tường” ngăn cách.

Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ quan điểm về vấn đề này.

Bạn H.N.: “Thể thao là tốt nhưng không thể thay thế giao tiếp. Hạnh phúc cần nói chuyện chứ không phải im lặng chạy ra sân”.

Tài khoản M.T.: “Ai cũng có quyền có "góc riêng", nhưng nếu không rõ ràng ranh giới, niềm tin dễ rạn nứt”.

Tiếp lời, T.L. viết: “Tôi cũng từng ra sân nửa đêm. Không để trốn chạy, mà để tìm lại chính mình sau một ngày mệt mỏi”.

Với tính linh hoạt, nhiều sân mở 24/7, pickleball đang trở thành một phần của lối sống đô thị, nơi người ta tạm gác mọi mâu thuẫn để “thở”.

Nhưng câu chuyện người đàn ông ở quận 7 cũng như những chia sẻ từ phụ nữ thành thị là lời nhắc nhẹ nhàng nhưng rõ ràng rằng, thể thao giúp xoa dịu cơn sóng lòng, nhưng chỉ có thấu hiểu và trò chuyện mới giữ được hạnh phúc lâu dài.