Djokovic là người hùng thể thao Serbia, bỗng bị truyền thông công kích ở quê nhà

🐐 Huyền thoại trên sân đấu, người hùng thể thao Serbia

Novak Djokovic, với 24 danh hiệu Grand Slam, là một trong những tượng đài vĩ đại nhất của quần vợt thế giới. Anh không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ thuật điêu luyện, thể lực vượt trội mà còn được kính trọng vì tinh thần thi đấu bền bỉ dù năm nay đã bước sang tuổi 38. Djokovic là niềm tự hào của Serbia, một biểu tượng thể thao đã làm rạng danh quốc gia trên trường quốc tế.

Djokovic đang bị chính truyền thông nước nhà chỉ trích thậm chí bôi nhọ

Bất chấp mọi áp lực, Djokovic vẫn không ngừng chinh phục đỉnh cao với những màn thể hiện xuất sắc trên sân đấu. Anh đang trải qua năm 2025 không hề dễ dàng, Djokovic chơi tổng cộng 35 trận trong năm nay, thắng 26, thua 9 và mới có 1 danh hiệu ATP 250 tại Geneva Open. Nole đang hướng tới sự kiện US Open 2025 và đối mặt với nhiều áp lực ngoài cuộc sống.

👀 Djokovic bất ngờ bị truyền thông công kích

Ngoài những thành công thể thao, Djokovic còn thể hiện vai trò của một cá nhân có trách nhiệm xã hội sâu sắc. Trong bối cảnh làn sóng biểu tình rộng khắp Serbia từ cuối năm 2024, anh đã công khai thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào sinh viên đòi hỏi công bằng, minh bạch và tương lai tươi sáng cho đất nước.

Sự can đảm này khiến anh trở thành mục tiêu công kích nặng nề của truyền thông thân chính quyền. Nhiều tờ báo thân chính phủ gọi anh bằng những ngôn từ xúc phạm trong đó dùng cả từ "nỗi nhục", thậm chí tung ra các tin đồn vô căn cứ nhằm làm giảm uy tín của anh và gia đình. Tuy nhiên, Djokovic vẫn duy trì lập trường kiên định và giữ sự riêng tư cần thiết trong cuộc sống cá nhân.

Đối với người hâm mộ và nhiều chuyên gia, Djokovic không chỉ là nhà vô địch trên sân cỏ mà còn là biểu tượng của dũng khí, đối đầu với thử thách và đấu tranh cho những giá trị công bằng trong xã hội. Phong cách của anh nhấn mạnh rằng sự vĩ đại không chỉ đến từ thành tích thể thao mà còn từ tấm lòng và trách nhiệm với cộng đồng.