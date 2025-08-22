Bốc thăm tennis US Open: Djokovic sớm gặp Learner Tien, chung nhánh Alcaraz

⚔️Djokovic và Alcaraz hẹn gặp nhau tại US Open

Djokovic, người đang săn danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, mở màn giải đấu bằng trận gặp tay vợt trẻ người Mỹ Learner Tien. Tay vợt huyền thoại người Serbia rơi vào cùng nhánh tứ kết với hạt giống số 4 Taylor Fritz. Nếu lọt vào bán kết, Nole nhiều khả năng sẽ gặp Alcaraz.

Djokovic rơi vào cùng nhánh với Alcaraz

Trong quá khứ, Djokovic từng thắng 5/8 lần chạm trán Alcaraz, gần nhất là chiến thắng sau 4 set ở tứ kết Australian Open đầu năm nay. Tuy nhiên, phong độ của Nole vẫn còn là dấu hỏi lớn, khi anh chưa thi đấu trận nào kể từ sau Wimbledon, nơi anh dừng bước ở bán kết.

Alcaraz, nhà vô địch US Open 2022, có cơ hội soán ngôi số 1 thế giới của Jannik Sinner nếu đạt kết quả tốt ở New York (Mỹ) trong hai tuần tới. Tay vợt 21 tuổi sẽ khởi đầu chiến dịch bằng trận đấu với “máy giao bóng” người Mỹ Reilly Opelka ngay vòng một.

Trong khi đó, hạt giống số 1 và đương kim vô địch Sinner đang chạy đua với thời gian để lấy lại thể trạng tốt nhất sau khi bỏ cuộc ở chung kết Cincinnati Open gặp Alcaraz tuần trước. Tay vợt người Italia sẽ gặp Vit Kopriva (CH Czech) ở trận ra quân. Ngôi sao 24 tuổi có thể đụng độ Jack Draper (Anh) tại tứ kết.

🔥Lần cuối cho Venus Williams

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới và đương kim vô địch Aryna Sabalenka sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi hậu bằng trận gặp tay vợt Thụy Sĩ hạng 109 thế giới Rebeka Masarova. Hạt giống số hai Iga Swiatek, đương kim vô địch Wimbledon và từng lên ngôi tại US Open 2022, nằm ở nhánh đấu còn lại.

Tay vợt người Ba Lan sẽ gặp Emiliana Arango (Colombia) ở vòng mở màn, với mục tiêu chinh phục danh hiệu Grand Slam đơn nữ thứ bảy trong sự nghiệp. Trên đường vào chung kết, Swiatek có thể đối đầu Coco Gauff, nhà vô địch US Open 2023, ở bán kết. Gauff sẽ khởi đầu bằng trận gặp Ajla Tomljanovic (Australia).

Một điểm nhấn khác của US Open năm nay là sự góp mặt của Venus Williams. Huyền thoại 45 tuổi người Mỹ nhận suất đặc cách để tham dự giải Grand Slam quê nhà, 28 năm sau lần đầu vào chung kết US Open năm 1997 khi mới 17 tuổi. Nhiều khả năng đây cũng sẽ là lần cuối cùng cô góp mặt tại giải Grand Slam quê nhà. Cô chị nhà Williams sẽ đối mặt thách thức cực lớn ngay vòng một, khi chạm trán hạt giống số 11 Karolina Muchova (CH Czech).