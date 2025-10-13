Nóng nhất thể thao sáng 13/10: Nhà vô địch Thượng Hải Masters 2025 kiếm bộn tiền

Nhà vô địch Thượng Hải Masters 2025 kiếm bộn tiền

Chiến thắng trước anh họ Arthur Rinderknech biến Valetin Vacherot thành nhà vô địch Thượng Hải Masters. Tay vợt người Công quốc Monaco nhảy vọt 164 bậc, lên vị trí thứ 40 trên bảng xếp hạng ATP Live. Tay vợt người Monaco cũng bỏ túi 1,1 triệu USD tiền thưởng, gần gấp đôi tổng số tiền anh kiếm được trong toàn bộ sự nghiệp trước đó (594.077 USD).

Vacherot vô địch Thượng Hải Masters 2025

Emma Raducanu tận hưởng khoảnh khắc bên gia đình

Ngôi sao quần vợt người Anh Emma Raducanu nhận được sự đồng hành quý giá từ gia đình trong hành trình thi đấu tại Ningbo Open.

Đây là lần đầu tiên tay vợt số 1 nước Anh tham dự giải đấu ở Ningbo. Raducanu từng nhiều lần bày tỏ tình cảm với Trung Quốc – quê hương của mẹ cô là bà Renee. Tuy nhiên, chấn thương và các vấn đề cá nhân đã khiến Raducanu không thể thi đấu đủ các chặng ở khu vực này trong các mùa giải quần vợt trước đó.

Chỉ tiếc rằng kết quả trên sân lại không như mong đợi. Raducanu đã đánh rơi ba điểm match point chỉ trong vài ngày, để thua Barbora Krejcikova ở Seoul và Jessica Pegula tại Bắc Kinh.

Tại Vũ Hán, tay vợt hạng 30 thế giới phải bỏ cuộc giữa trận đấu vòng một với Ann Li khi đang bị dẫn 1-6, 1-4, do choáng váng trong điều kiện thời tiết nắng gắt. Cô buộc phải gọi bác sĩ vào sân trước khi rút lui.

CEO Ferrari gửi tối hậu thư đến Hamilton và Leclerc

Đội đua Ferrari đang rơi vào tình thế đáng lo ngại trước thềm chặng đua GP Mỹ. Trong buổi thuyết trình tại Capital Markets Day, Giám đốc điều hành Ferrari Benedetto Vigna đã tuyên bố dứt khoát: “Chúng ta phải cải thiện” - thông điệp ngắn gọn nhưng thể hiện rõ áp lực dành cho toàn đội, đặc biệt là hai tay đua Lewis Hamilton và Charles Leclerc.

Ở chặng GP Singapore cuối tuần trước, Leclerc và Hamilton chỉ về đích lần lượt ở vị trí thứ 6 và thứ 8, sau khi phải vật lộn với vấn đề phanh nghiêm trọng trong giai đoạn cuối.

Ngày trở lại của Anthony Joshua bị “rò rỉ”

Ngôi sao quyền anh Anthony Joshua có thể tái xuất võ đài trước khi năm 2025 khép lại. Theo tiết lộ từ ông bầu Eddie Hearn, một sự kiện boxing tầm cỡ tại châu Phi đang được lên kế hoạch cho tháng 12 này, và rất có thể Joshua sẽ là nhân vật chính trong đêm thượng đài.

Tay đấm người Anh, từng hai lần vô địch thế giới hạng nặng, đã vắng bóng hơn một năm kể từ sau thất bại cay đắng trước Daniel Dubois tại sân vận động Wembley hồi tháng 9/2024. Sau ca phẫu thuật khuỷu tay, Joshua hiện đã trở lại tập luyện chuẩn bị cho màn tái xuất.