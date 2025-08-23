Nóng nhất thể thao sáng 23/8: "Sharapova nước Anh" Raducanu kiếm bộn tiền trước US Open

"Sharapova nước Anh" Raducanu kiếm bộn tiền trước US Open

Tài sản ròng của Emma Raducanu được cho là đã tăng vọt trước thềm US Open nhờ một khoản thu nhập khổng lồ. Tay vợt trẻ người Anh, người từng làm nên kỳ tích Grand Slam tại New York cách đây bốn năm, hiện nằm trong nhóm những vận động viên quần vợt có giá trị thương mại cao nhất thế giới. Cô sở hữu nhiều hợp đồng quảng bá béo bở và vẫn là gương mặt đại diện số một của quần vợt nữ nước Anh.

Raducanu kiếm tiền rất tốt, dù thành tích thi đấu còn hạn chế

Ngoài sự nghiệp thể thao, Raducanu còn có hướng đi kinh doanh riêng khi thành lập công ty của mình một năm trước khi vô địch US Open. Cô là giám đốc duy nhất của Harbour 6 – doanh nghiệp quản lý nguồn thu từ thể thao và các hoạt động thương mại của cô.

Trong năm kinh doanh đầu tiên, công ty này chỉ có 44 bảng trong tài khoản ngân hàng. Theo tiết lộ của tờ Daily Express, trước thềm US Open 2025, Harbour 6 hiện sở hữu khối tài sản nhiều triệu bảng, giúp Raducanu thu lãi lớn. Lúc này, tổng tài sản của Raducanu đã tăng lên 13,5 triệu bảng, là một trong những tay vợt nữ giàu nhất thế giới.

Ngôi sao quần vợt nhận lời đe dọa trước thềm US Open

Tay vợt người Úc Ellen Perez đã công khai những lời lẽ lạm dụng độc hại mà cô phải hứng chịu trên mạng xã hội, ngay sau khi lọt vào tứ kết nội dung đôi nữ giải Monterrey Open. Tay vợt 29 tuổi đang chuẩn bị tranh tài tại nội dung đôi ở US Open. Theo tiết lộ, Perez bất ngờ phải nhận tin nhắn đe dọa hiếp dâm và sát hại, chỉ vài ngày trước khi Grand Slam cuối cùng trong năm khởi tranh tại Flushing Meadows.

Anthony Joshua muốn đưa boxing đỉnh cao đến châu Phi

Võ sĩ người Anh Anthony Joshua đang cân nhắc tổ chức một trận đấu quyền Anh tại châu Phi, với việc ê-kíp của anh đã bay sang Ghana để khảo sát cơ hội.

Đại diện của tay đấm hạng nặng người Anh đã tới thủ đô Accra trong tuần này nhằm kiểm tra các địa điểm tiềm năng và bàn bạc về khả năng đăng cai trận đấu. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều lựa chọn mà “chiến binh Watford” đang xem xét, khi anh cũng đang thảo luận với ngôi sao người Mỹ Jake Paul.

Joshua – chủ nhân tấm HCV Olympic London 2012 – hiện đang trên hành trình lấy lại phong độ sau thất bại knock-out bất ngờ trước Daniel Dubois hồi tháng 9 năm ngoái. Võ sĩ có bố mẹ đều đến từ Nigeria từ lâu đã nuôi khao khát mang những trận quyền Anh đỉnh cao về châu Phi.

Lối sống của Lewis Hamilton gây tranh cãi

Hình tượng “cool vegan guy” (tạm dịch: anh chàng ăn chay ngầu) của Lewis Hamilton mới đây đã bị Juan Pablo Montoya chỉ trích. Tay đua người Colombia, từng khoác áo Williams và McLaren, cho rằng chính “bản năng sát thủ” là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa Hamilton – nay đã 40 tuổi – và nhà vô địch thế giới đương nhiệm Max Verstappen.

Hamilton đã chuyển sang lối sống thuần chay từ năm 2017, áp dụng chế độ ăn hoàn toàn từ thực vật vì lý do đạo đức và môi trường. Tay đua người Anh không ít lần công khai kêu gọi người hâm mộ tẩy chay các hình thức khai thác động vật vì mục đích giải trí, đồng thời khuyến khích tìm hiểu lợi ích của lối sống thuần chay.

Không dừng lại ở đó, Hamilton còn đầu tư vào chuỗi nhà hàng Neat Burger cùng diễn viên Leonardo DiCaprio, chuyên phục vụ các món ăn nhanh phổ biến dưới dạng thực vật. Tuy nhiên, đầu năm nay, chuỗi này đã quyết định đóng cửa vĩnh viễn các chi nhánh còn lại tại Anh.