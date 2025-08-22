Người đẹp điền kinh cực quyến rũ nhưng bị cấm thi đấu vì khoẻ như đàn ông

⚡ Hành trình sự nghiệp và scandal doping

Maryna Bekh-Romanchuk là vận động viên điền kinh xuất sắc của Ukraine, từng 3 lần tham dự Olympic và giành huy chương bạc ở nội dung nhảy xa và nhảy ba bước tại giải vô địch thế giới. Tuy nhiên, cô vừa phải nhận án cấm thi đấu kéo dài 4 năm do phát hiện nồng độ testosterone trong cơ thể vượt mức bình thường, theo kết quả xét nghiệm vào tháng 12/2024.

Bekh-Romanchuk nằm trong số những nữ VĐV điền kinh "nóng bỏng" nhất thế giới

Mặc dù Bekh-Romanchuk khẳng định sự kết quả này là do tình trạng y tế và quá trình điều trị, nhưng Hội đồng Liêm chính Điền kinh (AIU) không chấp nhận lời giải thích của cô. Việc này đồng nghĩa với việc Bekh-Romanchuk sẽ phải vắng mặt ở các giải đấu lớn trong đó có Olympic Los Angeles 2028, ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp thể thao của cô.

Testosterone là hormone giới tính nam có trong cả nam và nữ, nhưng nữ giới có nồng độ testosterone thấp hơn nam giới rất nhiều. Ở nữ bình thường, mức testosterone dao động từ khoảng 15 đến 60 ng/dL. Khi mức testosterone của nữ giới cao hơn mức này, các đặc điểm sinh học và thể chất có thể biểu hiện giống như nam giới, bao gồm sức mạnh cơ bắp tăng, giọng nói trầm hơn, lông cơ thể phát triển nhiều hơn và khả năng chịu đựng cũng cao hơn.

Trong thể thao, nồng độ testosterone cao vượt mức bình thường giúp các vận động viên nữ có thể có sức mạnh và sức bền gần giống đàn ông. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể đạt hiệu suất thi đấu vượt trội so với vận động viên nữ có nồng độ testosterone bình thường.

🌿 Sự chuyển hướng và cuộc sống bên ngoài sân đấu

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Maryna Bekh-Romanchuk còn là người mẫu và influencer (ngôi sao mạng xã hội) có sức ảnh hưởng với hơn 490.000 người theo dõi trên Instagram. Cô đã hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng và tận dụng danh tiếng để phát triển sự nghiệp ngoài thể thao.

Trước áp lực và sóng gió từ án phạt, Bekh-Romanchuk đã quyết định tạm thời nghỉ ngơi để chăm sóc sức khỏe và gia đình. Cô cũng chia sẻ sự trong sạch và khẳng định sẽ kháng cáo quyết định của AIU. Hướng đi làm người mẫu, influencer giúp cô duy trì sự hiện diện và nguồn thu nhập ổn định trong thời gian không thể thi đấu.

Vẻ đẹp nóng bỏng của Maryna Bekh-Romanchuk