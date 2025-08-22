Tay vợt nữ Swiatek thay đồ giữa sân đấu, chỉ thẳng mặt người quay phim

📸 Khoảnh khắc gây chú ý tại Cincinnati Open 2025

Tại bán kết Cincinnati Open 2025 gặp Rybakina, ngôi sao tennis Iga Swiatek đã gây xôn xao khi dừng giữa trận đấu để thay đổi trang phục dưới ánh nắng mùa hè oi bức. Trong lúc chuẩn bị thay đồ, Swiatek bất ngờ chỉ thẳng vào một cameraman đang quay cận mình và ra hiệu bằng tay yêu cầu ngừng quay để cô có không gian riêng tư. Phản ứng dứt khoát của tay vợt số 3 thế giới khiến cameraman nhanh chóng dời ống kính, làm theo yêu cầu của Swiatek.

Swiatek dằn mặt người quay phim

Sau khi vượt qua Rybakina ở bán kết, Swiatek tiếp tục giành chiến thắng 7-5, 6-3 trước Jasmine Paolini để lần đầu tiên đăng quang tại giải Cincinnati. Cô chia sẻ trận thắng mang lại sự tự tin lớn trước khi bước vào US Open 2025. Trên hết, hành động thẳng thắn của Swiatek phản ánh áp lực rất lớn và nhu cầu về quyền riêng tư trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp hiện đại, đồng thời cho thấy sự cá tính và quyết đoán của cô trên sân đấu.

🎾 Chặng đường dự kiến tại US Open 2025

Swiatek sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch US Open vào ngày 24/8, khi giải Grand Slam cuối cùng trong năm chính thức khởi tranh. Cô hiện đang xếp hạng 2 thế giới, sẽ gặp tay vợt Emiliana Arango (Colombia) trong trận ra quân.

Nếu tiến vào vòng 2, Swiatek có thể chạm trán tay vợt Zoe Hives hoặc Clervie Ngounoue. Vòng 3, đối thủ tiềm năng là Anna Kalinskaya (hạt giống 29), người từng thua Swiatek một cách dễ dàng ở Cincinnati Open 2025.

Vòng 4, Swiatek có thể gặp Ekaterina Alexandrova (hạt giống 13), một tay vợt có thành tích đánh bại Swiatek tại Miami Open 2024. Tứ kết, khả năng cao Swiatek đối đầu với Amanda Anisimova (hạt giống 8). Bán kết, Swiatek có thể chạm trán Coco Gauff (hạt giống 3) hoặc Madison Keys (hạt giống 6). Chung kết tiềm năng, Swiatek được dự báo sẽ chạm trán Aryna Sabalenka, hạt giống số 1 của giải.

Với phong độ hưng phấn sau khi đăng quang tại Cincinnati, cùng lối chơi đa dạng, Swiatek đang nắm trong tay nhiều lợi thế để tiến sâu và có thể lần thứ hai đăng quang tại US Open, nâng tổng số danh hiệu Grand Slam lên con số 7.