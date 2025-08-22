Nghiêm Văn Ý đấu cao thủ tranh vé chung kết dự UFC, lịch sử đã ở rất gần

Nhà vô địch MMA Việt Nam Nghiêm Văn Ý vừa xuất sắc giành vé vào vòng bán kết chương trình tuyển chọn võ sĩ Road To UFC 2025, tiếp tục viết nên trang sử mới cho làng MMA Việt Nam.

Nghiêm Văn Ý (bên trái) hướng tới trận bán kết vào ngày 22/8 tại Trung Quốc

Sau chiến thắng đầy thuyết phục trước võ sĩ người Nhật Rui Imura ở tứ kết, võ sĩ sinh năm 1999 đến từ Hiệp Hòa, Bắc Giang sẽ bước vào thử thách lớn hơn khi đối đầu với Lawrence Lui, tay đấm người New Zealand gốc Trung Quốc, đối thủ có phong cách thi đấu khó lường.

💪 Lawrence Lui và điểm mạnh vượt trội

Lawrence Lui sinh ngày 4/8/1996, hiện giữ thành tích 6 thắng và 1 thua tại các giải MMA chuyên nghiệp, tương đương với thành tích của Nghiêm Văn Ý. Lui đang tập luyện tại phòng tập danh tiếng City Kickboxing, nơi có những võ sĩ UFC hàng đầu như Israel Adesanya, Brad Riddell và Kai Kara France.

Lawrence Lui (bên trái) có sải tay khá dài

Lui nổi bật với kỹ năng vật đa dạng như bốc đôi (double leg), cài chân đánh ngã (leg trip), ôm người quật ngã (bodylock takedown) và đè chân (leg ride). Tay đấm New Zealand có sải tay dài hơn Văn Ý, đồng thời thể lực và sức chịu đòn cũng là điểm mạnh của võ sĩ này.

Trong trận tứ kết gặp Zhang Qinghe, Lui đã có sự hoán đổi chiến thuật linh hoạt giữa vật và đánh đứng, dù bị knockdown đầu hiệp 1 nhưng đã nhanh chóng kiểm soát thế trận và giành điểm số thắng cuộc.

🎯 Cơ hội và thử thách dành cho Nghiêm Văn Ý

Nghiêm Văn Ý từng bị đánh giá thấp hơn Rui Imura trước trận tứ kết, nhưng đã tạo bất ngờ bằng màn trình diễn tốt và sự kiên cường trên sàn đấu. Ở trận bán kết vào tối 22/8, anh sẽ cần phát huy thế mạnh phòng ngự vật và khai thác điểm yếu về kỹ năng đánh đứng của Lui.

Khả năng đánh đứng của Lui chưa thực sự sắc bén, chủ yếu dựa vào thể hình và sức mạnh, trong khi Nghiêm Văn Ý có thể tận dụng sự nhanh nhẹn, kỹ thuật vật linh hoạt cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế để tạo ra lợi thế. Văn Ý cần phải cẩn trọng những đòn tay của Lui, võ sĩ này cao 1m70 như Ý nhưng sải tay dài 1m83, trong khi sải tay Văn Ý là 1m74.

Trận đấu là cơ hội để Văn Ý tiến thêm 1 bước, hướng tới trận chung kết hạng gà (61kg), người thắng trận đấu cuối cùng sẽ giành vé tới UFC, đấu trường MMA lớn nhất hành tinh.

Sự kiện Road to UFC tại Shanghai (Trung Quốc) dự kiến diễn ra vào lúc 17h ngày 22/8 giờ Việt Nam. Trận Văn Ý sẽ diễn ra ở lượt đấu thứ 3, sau 2 trận đấu khác. Nếu đánh bại Lawrence Lui, Văn Ý sẽ đối đầu Sulang Rangbo (Trung Quốc)/Sim Kai Xiong (Singapore) ở chung kết hạng gà.