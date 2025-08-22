Thể thao Thái Lan dính bê bối ăn chặn tiền thưởng, VĐV kêu cứu cảnh sát

🚨Bê bối ăn chặn tiền thưởng ở cầu mây Thái Lan

Joe Suebsak Phunsueb, 1 cựu VĐV của ĐT cầu mây Thái Lan gần đây đăng dòng trạng thái tố cáo Hiệp hội cầu mây nước này ăn chặn tiền thưởng của các VĐV tại ASIAD 19 (năm 2023). Cụ thể, mỗi vẫn VĐV cầu mây Thái Lan được Huy chương Vàng ở giải đấu này sẽ nhận về 2 triệu baht tiền thưởng, nhưng thực tế họ chỉ được hưởng... 100.000 baht.

Bài đăng tố cáo của Suebsak Phunsueb

Trên mạng xã hội cá nhân, Suebsak Phunsueb đã đăng dòng trạng thái như sau: "5 VĐV giành Huy chương Vàng ở ASIAD 19 được thông báo nhận 2 triệu baht mỗi người. Nhưng sau đó mỗi người bị cắt đi 1,9 triệu baht, chỉ còn lại 100.000 baht. Thời gian trôi qua, mọi chuyện chìm vào im lặng.

Các anh em trong nghề đều biết rõ, từ người trẻ tuổi đến có nhiều kinh nghiệm, nhưng không ai dám lên tiếng. Sự thật vẫn là sự thật. Đến nay, các VĐV đã lên tiếng đòi công bằng, yêu cầu được hoàn lại số tiền thưởng".

🕵️Các VĐV cầu cứu cảnh sát

Suebsak Phunsueb đã giải nghệ và hiện là cảnh sát ở Thái Lan. Cựu VĐV này là 1 trong số những người bị cắt bớt tiền thưởng. Anh đã đưa các VĐV chưa được nhận đủ tiền thưởng đến đồn cảnh sát Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani để nộp đơn tố cáo.

Trả lời tờ Siam Sport (Thái Lan), Suebsak Phunsueb chia sẻ: "Tôi muốn số tiền này được trả lại càng sớm càng tốt vì đây là quyền lợi của các VĐV. Họ đã phải chờ đợi rất lâu rồi".

Ủy ban điều tra của Hiệp hội cầu mây Thái Lan đã vào cuộc làm rõ vụ việc này. Nhưng trong gần 2 năm qua, vẫn chưa có kết quả.