Siêu máy tính dự đoán MU vào top 4 Ngoại hạng Anh, bất ngờ đứng trên Liverpool

Siêu máy tính của Opta mới đây đã đưa ra dự đoán đầy thú vị về vị trí của Manchester United trên bảng xếp hạng Premier League mùa giải 2025/26. Kết quả của dự đoán kể trên sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

   

📊 Opta tính toán lại cục diện Premier League

Trước kỳ nghỉ FIFA Days tháng 10, MU vừa vươn lên vị trí thứ 10 sau khi đánh bại Sunderland 2-0 trên sân nhà Old Trafford. Đây mới chỉ là trận thắng thứ ba của “Quỷ đỏ” tại Premier League 2025/26, cho thấy phong độ vẫn khá phập phù dưới thời Amorim. Hiện tại, MU đang kém đội đầu bảng Arsenal tới 6 điểm và cách nhóm top 4 Ngoại hạng Anh 4 điểm.

MU thi đấu phập phù thời gian qua

Theo Daily Mail, siêu máy tính của Opta đã tổng hợp toàn bộ dữ liệu từ đầu mùa giải của 20 CLB Premier League, dựa trên các chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) trong từng cú sút. Từ đó, hệ thống xác định mức độ “thi đấu vượt kỳ vọng” hoặc “thấp hơn kỳ vọng” để dự đoán vị trí của từng đội vào cuối mùa.

🚀 “Quỷ đỏ” được dự đoán bứt phá lên top 4

Theo kết quả mô phỏng, Manchester United được kỳ vọng sẽ hồi sinh mạnh mẽ và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, giành suất dự Champions League. Trong khi đó, Crystal Palace gây bất ngờ lớn khi được dự đoán đứng thứ 3, Manchester City xếp thứ 2 và Arsenal giữ vững ngôi đầu.

Điều đó có nghĩa, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool sẽ không thể chen chân vào top 4 mùa này. Dự đoán này có phần gây bất ngờ, bởi mặc dù đang trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp, Liverpool thực tế đang chỉ kém ngôi đầu của Arsenal vỏn vẹn 1 điểm.

Chưa hết, trong phiên chợ hè vừa qua, đội chủ sân Anfield chi tới 460 triệu bảng để đem về hàng loạt thương vụ "bom tấn" như Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong hay Milos Kerkez. Nếu Liverpool đứng ngoài top 4 thì đó sẽ là kịch bản thảm họa với đoàn quân dưới quyền Arne Slot.

MU (áo đỏ) được đánh giá sẽ xếp trên Liverpool

🔥 Thử thách lớn mang tên Liverpool

Ngay sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 10, thầy trò Ruben Amorim sẽ bước vào thử thách cực đại: chuyến hành quân đến Anfield để đối đầu với Liverpool. Trận đại chiến này được xem là bài test thực sự cho năng lực của MU và có thể sẽ định hình toàn bộ hành trình của họ ở mùa giải năm nay.

