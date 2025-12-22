Nóng nhất thể thao sáng 22/12: Donald Trump ca ngợi Jake Paul dù thua Joshua

Donald Trump ca ngợi Jake Paul dù thua Joshua

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành lời khen cho Jake Paul mặc dù ngôi sao YouTube này vừa bị hạ knock-out bởi Anthony Joshua trên sàn boxing. “Tôi xem trận đấu trên máy bay và Jake làm rất tốt, cậu ấy rất can đảm trước một đối thủ to lớn và có trình độ vượt trội hơn mình”, ông Trump bình luận.

Donald Trump & Jake Paul

Vi Thị Như Quỳnh đến Indonesia, chuẩn bị thi đấu cho Yogya Falcons

Theo như dự kiến, chủ công Vi Thị Như Quỳnh đã chính thức tới Indonesia để khoác áo CLB Yogya Falcons ở giải bóng chuyền VĐQG nước này. Như Quỳnh đã kết thúc hợp đồng với CLB Quảng Ninh sau mùa giải năm 2025 và quyết định xuất ngoại, qua đó không thi đấu giai đoạn 1 của giải bóng chuyền VĐQG 2026. Giải vô địch Indonesia sẽ khởi tranh vào tuần cuối cùng của tháng 1/2026 và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 2/2026, sau đó sẽ thi đấu giai đoạn 2 trong tháng 4 & tháng 5.

Nguyễn Thanh Duyên được thưởng 150 triệu đồng sau HCV Esports tại SEA Games

Tấm HCV môn Esports ở trò chơi Liên Quân Mobile đã mang lại cho Nguyễn Thanh Duyên khoảng thưởng trị giá 150 triệu đồng từ Trường đại học Ngân hàng TP.HCM. Trong số tiền thưởng này có 100 triệu đồng do trường trực tiếp trao, và còn lại bao gồm quà tặng, hiện vật từ các đơn vị khác, trong đó có 1 chiếc iPhone 17 Pro Max. Thanh Duyên hiện đang học ngành Luật kinh tế.

Kyrgios xác nhận thi đấu ở Brisbane International

Nick Kyrgios đã xác nhận mình sẽ trở lại thi đấu tennis tại giải Brisbane International sắp tới. Tay vợt 30 tuổi đã trải qua thời gian khá dài dưỡng thương và cả năm 2025 chỉ thi đấu 5 trận đánh đơn trước khi nghỉ hết năm kể từ sau Miami Open hồi tháng 3. Được biết suất dự Brisbane International của Kyrgios là suất đặc cách do anh đang đứng hạng 673 thế giới.