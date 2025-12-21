Nóng nhất thể thao sáng 21/12: Thua đau Joshua, Jake Paul bị cấm thượng đài 60 ngày

Thua đau Joshua, Jake Paul bị cấm thượng đài 60 ngày

Jake Paul đã lập tức bị áp lệnh cấm thi đấu quyền Anh trong vòng 60 ngày sau khi bị Anthony Joshua knock-out, kèm theo chấn thương gãy hàm nghiêm trọng.

Jake Paul (bên trái) bị Joshua đấm gục

Trong những hiệp đầu, “The Problem Child” di chuyển linh hoạt và né tránh khá tốt các đòn đánh của Joshua. Tuy nhiên, sức ép liên tục từ cựu vô địch hạng nặng cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Ở hiệp 5, Paul hai lần bị đánh ngã, trước khi bị kết liễu bằng cú tay phải cực nặng ở hiệp 6.

Trận đấu tại Miami được tổ chức dưới sự giám sát của Ủy ban Thể thao Florida (FAC). Theo quy định của FAC, bất kỳ võ sĩ nào bị knock-out đều phải chịu án cấm thi đấu tối thiểu 60 ngày. Trong trường hợp cú knock-out bị đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, thời gian cấm có thể được kéo dài hơn.

Cha của Carlos Alcaraz bị kéo vào lùm xùm chia tay Carlos Ferrero

Carlos Alcaraz đã gây chấn động làng quần vợt khi quyết định chia tay HLV Juan Carlos Ferrero sau bảy năm gắn bó.

Alcaraz và Ferrero – người từng là cựu số 1 thế giới và nhà vô địch Grand Slam – chính thức thông báo đường ai nấy đi hôm thứ Tư, khiến giới quần vợt không khỏi bất ngờ. Ferrero bắt đầu huấn luyện Alcaraz từ khi tay vợt người Tây Ban Nha mới 15 tuổi. Dưới sự dìu dắt của ông, Alcaraz đã giành 24 danh hiệu, trong đó có 6 Grand Slam, đồng thời có tổng cộng 50 tuần (và vẫn tiếp tục) giữ vị trí số 1 thế giới.

Chính vì vậy, quyết định chia tay càng gây sốc hơn, đặc biệt khi Ferrero ám chỉ rằng đây không phải lựa chọn của ông. Trong một thông điệp đầy cảm xúc, cựu tay vợt này viết: “Tôi ước mình có thể tiếp tục”. Phát biểu đó ngay lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán xoay quanh nguyên nhân tan vỡ, và một trong những giả thuyết được nhắc tới là vai trò của cha Alcaraz – ông Carlos Alcaraz Sr.

Trả lời trên sóng RNE Deportes, nhà báo Javier de Diego tiết lộ rằng những bất đồng đã nảy sinh trong quá trình đàm phán hợp đồng mới của Ferrero, qua đó dẫn tới cuộc chia tay đột ngột.

Mike Tyson muốn tái đấu Jake Paul

Chiến thắng knock-out của Anthony Joshua trước Jake Paul có thể mở đường cho một trận tái đấu giữa Jake Paul và Mike Tyson. Trước khi Paul thất bại dưới tay Joshua, huyền thoại quyền Anh người Mỹ từng công khai thừa nhận mong muốn thượng đài lần nữa với hậu bối.

Jake Paul chạm trán cựu vô địch hạng nặng thế giới hai lần Anthony Joshua tại Miami (Florida). Võ sĩ xuất thân YouTuber chủ yếu né tránh và không mặn mà giao tranh trong những hiệp đầu của trận đấu kéo dài tám hiệp, trước khi hai lần bị đánh ngã ở hiệp 5. Joshua – người từng tuyên bố sẽ “lấy linh hồn của Jake” – đã kết liễu “The Problem Child” bằng cú tay phải uy lực ở hiệp 6, khiến Paul nghi bị gãy hàm.

Đây mới là thất bại thứ hai trong sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp của Jake Paul, sau chuỗi chiến thắng trước Julio Cesar Chavez Jr. hồi tháng 6 và Mike Tyson – biệt danh “Iron Mike” – vào tháng 11/2024. Với diễn biến này, viễn cảnh Paul tái đấu Tyson đang được nhắc tới như một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới.

McLaren xác nhận thay đổi lớn với Lando Norris năm 2026

Lando Norris sẽ tạo nên dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp sau khi đăng quang chức vô địch thế giới F1. McLaren đã xác nhận Lando Norris sẽ sử dụng số 1 trên chiếc xe của mình ở mùa giải F1 2026, sau khi tay đua người Anh lên ngôi vô địch thế giới tại chặng Abu Dhabi hồi đầu tháng này.

Thông tin được Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) xác nhận trong danh sách đăng ký mùa giải công bố hôm thứ Sáu, đánh dấu việc Norris chuyển từ số quen thuộc 4 sang số 1.

Kể từ khi F1 cho phép các tay đua tự chọn số thi đấu từ năm 2014, số 1 chỉ dành riêng cho nhà đương kim vô địch thế giới. Lewis Hamilton từng quyết định giữ nguyên số 44 mang tính biểu tượng, trong khi Nico Rosberg giải nghệ ngay sau khi giành danh hiệu năm 2016.

Max Verstappen là tay đua đầu tiên sử dụng số 1 kể từ năm 2021, sau khi vượt qua Hamilton trong cuộc đua vô địch nghẹt thở. Tuy nhiên, sau bốn năm liên tiếp giữ ngôi vương, tay đua người Hà Lan buộc phải trao lại số 1 cho ngôi sao của đội McLaren – tay đua Lando Norris.