Điền kinh Việt Nam cán đích SEA Games: Rực rỡ 2 hattrick HCV Nguyễn Oanh, Nguyễn Ngọc

Điền kinh Việt Nam cán đích rực rỡ SEA Games 33: Đỉnh cao Nguyễn Oanh, Quách Lan

Khép lại các nội dung thi đấu tại SEA Games 33, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có một kỳ đại hội được đánh giá là rất thành công, hoàn thành trọn vẹn chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường và để lại nhiều dấu ấn chuyên môn đậm nét.

Với 3 HCV cá nhân, Nguyễn Thị Oanh xứng đáng là VĐV điền kinh xuất sắc nhất của đoàn Việt Nam

Sau 6 ngày tranh tài tại sân Suphachalasai (Bangkok), điền kinh Việt Nam giành 12 HCV, 12 HCB và 11 HCĐ, xếp nhì toàn môn, chỉ kém chủ nhà Thái Lan đúng 1 HCV (13 HCV). Trong bối cảnh Thái Lan đầu tư mạnh mẽ, sở hữu lực lượng đông đảo và được thi đấu trên sân nhà, thành tích của Việt Nam càng cho thấy bản lĩnh và chiều sâu của đội tuyển.

Nguyễn Thị Oanh, "ngôi sao vàng" của điền kinh Việt Nam

Ngôi sao sáng nhất của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 tiếp tục là Nguyễn Thị Oanh. Chân chạy quê Bắc Giang giành trọn 3 HCV ở các nội dung 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật, những cự ly đòi hỏi nền tảng thể lực và ý chí phi thường.

Đáng chú ý, Oanh trở thành VĐV đầu tiên vô địch 5.000m ở 5 kỳ SEA Games liên tiếp, nâng tổng số HCV SEA Games trong sự nghiệp lên con số 15, cân bằng kỷ lục của các huyền thoại điền kinh Đông Nam Á.

Quách Thị Lan, cái kết đẹp cho một hành trình nhiều biến cố

Nếu Nguyễn Thị Oanh là đỉnh cao ổn định, thì Quách Thị Lan mang đến một câu chuyện giàu cảm xúc. Nữ VĐV người Thanh Hóa giành HCV 400m vượt rào nữ với thành tích 56 giây 82, tấm HCV khá bất ngờ của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33.

Quách Lan có HCV cá nhân đầu tiên ở SEA Games 33, kỷ niệm ngọt ngào trước khi chia tay Đại hội

Sau nhiều năm đối mặt chấn thương, thăng trầm phong độ và áp lực cạnh tranh, chiến thắng này được xem như lời chia tay hoàn hảo của Quách Thị Lan với SEA Games. Đây cũng là kỳ đại hội cuối cùng của cô trong màu áo đội tuyển tại sân chơi khu vực, khép lại một hành trình nhiều vinh quang nhưng cũng không ít thử thách.

Chiều sâu lực lượng và thế hệ kế cận đầy triển vọng

Bên cạnh các trụ cột, điền kinh Việt Nam ghi nhận sự trưởng thành mạnh mẽ của lớp VĐV trẻ. Nguyễn Thị Ngọc thi đấu bùng nổ với 3 HCV (400m, tiếp sức 4x400m nữ và 4x400m hỗn hợp).

Không được nhắc nhiều, nhưng Nguyễn Thị Ngọc cũng có 3 HCV SEA Games 33, ngôi sao mới nổi của điền kinh Việt Nam

Ở các nội dung khác, Trần Thị Loan (HCV nhảy xa nữ, 6m53), Bùi Thị Kim Anh (HCV nhảy cao nữ, 1m86, khi mới 19 tuổi) cho thấy tiềm năng lớn cho tương lai. Nguyễn Trung Cường bảo vệ thành công HCV 3.000m vượt chướng ngại vật nam, tiếp tục khẳng định vị thế ở khu vực.

Việc chỉ kém Thái Lan đúng 1 HCV phản ánh sự cạnh tranh sít sao ở môn điền kinh. Tuy nhiên, trong bức tranh tổng thể, điền kinh Việt Nam cho thấy chiến lược phát triển tốt, với sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu và lực lượng kế cận chất lượng.

Điền kinh Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 12 HCV, 12 HCB và 10 HCĐ