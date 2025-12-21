Chốt sổ bảng xếp hạng huy chương SEA Games: Thái Lan phá sâu kỷ lục, Việt Nam đáng khen

SEA Games 33 chính thức khép lại vào chiều 20/12 tại Bangkok, đánh dấu gần hai tuần tranh tài sôi động và giàu cảm xúc của thể thao Đông Nam Á. Ngày thi đấu cuối cùng là thời khắc tổng kết huy chương, nhìn lại bức tranh toàn cảnh về cục diện khu vực. Chủ nhà Thái Lan phá sâu kỷ lục HCV, trong khi Đoàn Thể thao Việt Nam cán đích ở vị trí thứ ba với một hành trình được đánh giá là “đạt chỉ tiêu” trong bối cảnh nhiều thách thức.

Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Mai Trần Tuấn Anh giành HCV thứ 87 cho đoàn Việt Nam trong ngày 20/12

Việt Nam ngày cuối có thêm 1 HCV, 2 HCB

Ở ngày thi đấu cuối cùng, Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại SEA Games 33 bằng thêm 1 HCV và 2 HCB. Điểm nhấn đặc biệt đến từ bơi marathon tiếp sức nam nữ 4x1500m, khi bộ tứ Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Mai Trần Tuấn Anh xuất sắc về nhất với thành tích 1 giờ 12 phút 18 giây, mang về HCV thứ 87 cho đoàn Việt Nam.

Trong khi đó, môn cầu mây (sepak takraw), nội dung khép lại toàn bộ chương trình thi đấu của Đại hội chứng kiến Việt Nam giành 2 HCB ở các nội dung regu đồng đội nữ và regu đồng đội nam.

Ở chung kết regu nữ, các VĐV Vũ Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Khánh Ly, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Tư Trinh đã thi đấu kiên cường trước đối thủ rất mạnh là Thái Lan, nhưng chấp nhận thất bại 0-2, giành HCB. Thái Lan đoạt HCV, Indonesia giành HCĐ.

Tiếp đó, ở chung kết regu đồng đội nam, các tuyển thủ Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thanh Long, Ngô Ngọc Sang, Huỳnh Minh Châu, Vương Văn Hoàng gặp thử thách lớn từ Malaysia và thua 0-2 (9-15, 9-15), nhận HCB chung cuộc.

Thái Lan phá sâu kỷ lục, Indonesia bứt phá mạnh mẽ

Chủ nhà Thái Lan thống trị tuyệt đối bảng tổng sắp huy chương với 233 HCV, 154 HCB và 112 HCĐ, tổng cộng 499 huy chương, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Đại hội, vượt kỷ lục HCV của Việt Nam (205) thiết lập tại SEA Games 31.

Xếp thứ hai là Indonesia với 91 HCV, 111 HCB và 131 HCĐ (333 huy chương), cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ và ổn định. Đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ ba chung cuộc với 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, đạt tổng 278 huy chương, hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong bối cảnh lực lượng mỏng và không còn lợi thế chủ nhà như các kỳ trước.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia (57 HCV, 231 huy chương), Singapore (52 HCV, 202 huy chương) và Philippines (50 HCV, 277 huy chương). Nhóm các đoàn Myanmar, Lào, Brunei và Timor-Leste dù số lượng huy chương khiêm tốn nhưng vẫn góp phần tạo nên bức tranh đa dạng của SEA Games 33.

Việt Nam: Đạt chỉ tiêu trong bối cảnh không thuận lợi

Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 87 HCV, 81 HCB, 110 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn. Nếu tính thêm 5 HCV ở các môn biểu diễn, tổng số HCV đạt 92, vượt chỉ tiêu 90 HCV được giao trước Đại hội.

Đáng chú ý, Việt Nam chỉ mang sang 841 VĐV, ít hơn đáng kể so với Thái Lan (1.530), Indonesia (1.020), Malaysia (1.192) hay Philippines (1.157). Dù lực lượng mỏng và nhiều môn thế mạnh không có trong chương trình thi đấu, các VĐV Việt Nam vẫn duy trì hiệu suất cao để giữ vững vị trí tốp 3 khu vực.

Dấu ấn chiến lược: Olympic tiếp tục là trụ cột

SEA Games 33 tiếp tục cho thấy hiệu quả rõ nét của định hướng đầu tư vào các môn Olympic. Cụ thể, các môn Olympic mang về 59 HCV, chiếm gần 70% tổng số HCV của đoàn Việt Nam. Nếu cộng thêm 7 HCV từ hai môn trọng điểm hướng tới Asian Games là Karate và Cầu mây, nhóm môn chiến lược đóng góp tới 76,7% tổng thành tích vàng.

Bên cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm, nhiều VĐV trẻ ở điền kinh, bơi, bắn súng, thể dục dụng cụ và võ thuật đã khẳng định vai trò kế cận, tạo nền tảng cho quá trình chuyển giao lực lượng trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh Thái Lan phá sâu kỷ lục và Indonesia vươn lên mạnh mẽ, việc Việt Nam gặp nhiều khó khăn nhưng phần nào hoàn thành chỉ tiêu và có niềm vui lớn từ HCV bóng đá nam. Đây có thể coi là kỳ SEA Games thành công với cả 3 đoàn Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc SEA Games 33