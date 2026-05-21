Nóng nhất thể thao sáng 21/5: Djokovic đổ bộ Roland Garros, tập luyện cùng Zverev

Djokovic đổ bộ Roland Garros

Novak Djokovic đã có mặt tại Paris để chuẩn bị cho giải Grand Slam thứ 82 trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Nhà vô địch 3 lần của Roland Garros đã có buổi tập mở màn trên sân Philippe-Chatrier cùng Alexander Zverev.

Djokovic chuẩn bị tham dự Roland Garros 2026

Tay vợt người Serbia sở hữu thành tích đáng nể 101 chiến thắng - 17 thất bại tại Paris và sẽ đi vào lịch sử với tư cách VĐV tennis đầu tiên có 22 lần tham dự giải đất nện này. Dù vậy, hành trình năm nay dự báo nhiều thử thách khi "Nole" mới chỉ đấu 3 giải từ đầu năm 2026 và mới đánh duy nhất một trận trên mặt sân đất nện mùa này.

Emma Raducanu thua trận tái xuất trước thềm Pháp mở rộng

Ngôi sao quần vợt Anh Emma Raducanu vừa phải nhận thất bại 4-6, 6-7 trước tay vợt chủ nhà Diane Parry ngay tại vòng một giải WTA 500 Strasbourg. Đây là giải đấu đánh dấu sự trở lại của cô sau hơn hai tháng điều trị bạo bệnh.

Dù tiếc nuối vì bỏ lỡ nhiều cơ hội sớm, tay vợt 23 tuổi khẳng định cô không quá lo lắng và chấp nhận việc cần thời gian để tìm lại phong độ. Do thiếu cảm giác bóng và hiện chỉ xếp hạng 37 thế giới, Raducanu sẽ không được xếp hạng hạt giống tại Roland Garros khởi tranh vào ngày 24/5 tới.

Toto Wolff lên dây cót tinh thần cho Russell và Antonelli

Trước thềm GP Canada, lãnh đội Mercedes - ông Toto Wolff đã thúc giục các tay đua của đội phải nhanh chóng "vào số" để đập tan mối đe dọa từ các đối thủ tại Montreal. Hiện tại, Kimi Antonelli đang dẫn đầu bảng xếp hạng, bỏ cách George Russell 20 điểm và đang có chuỗi phong độ hủy diệt.

Dù Mclaren tỏ ra vô cùng đáng gờm sau đợt nâng cấp tại Miami với màn trình diễn chói sáng của Lando Norris, Mercedes vẫn đang thống trị tuyệt đối khi thâu tóm cả 4 chặng GP đầu mùa và gác trước Ferrari tới 70 điểm.

Ronda Rousey chính thức tuyên bố giải nghệ

Huyền thoại võ thuật Ronda Rousey vừa đưa ra thông báo chính thức trên mạng xã hội sau chiến thắng vang dội trước Gina Carano tại sự kiện MVP MMA do Netflix tổ chức ở Los Angeles. Võ sĩ 39 tuổi chỉ mất vỏn vẹn 17 giây để hạ gục đối thủ bằng đòn bẻ tay trứ danh. Sau trận đấu trong mơ giữa hai tượng đài MMA nữ, Rousey khẳng định cô sẽ vĩnh viễn rời xa lồng bát giác để tập trung hoàn toàn cho việc chăm sóc gia đình và chuẩn bị sinh thêm con.