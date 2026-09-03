"Ngọc quý" Estevao không có đất sống thời Alonso, muốn đào tẩu khỏi Chelsea

Chelsea khởi đầu rực rỡ với Xabi Alonso

Chelsea đang có khởi đầu rất tốt tại Ngoại hạng Anh với 2 trận toàn thắng. HLV Xabi Alonso vẫn trung thành với lối chơi ba trung vệ và đang phát huy tối đa hiệu quả. Hai cầu thủ chạy cánh là Neto và Hato đều có tốc độ nên khuấy đảo được hai biên. Trong khi đó, Rogers và Palmer mỗi người một bên làm nhiệm vụ tấn công phía sau Joao Pedro.

Chelsea khởi đầu rực rỡ với Alonso

Về cơ bản, đây là cách sắp xếp tốt nhất có thể đối những nhân sự của Chelsea ở thời điểm hiện tại. Những lo ngại về việc tân binh Rogers bị “giẫm chân” với Palmer do trùng vị trí đã không còn nữa.

Ở khu trung tuyến, họ cũng không thiếu cầu thủ, dù không kịp bổ sung người thay thế Enzo Fernandez. Xabi Alonso chỉ sử dụng 2 tiền vệ trung tâm nên Caicedo cùng Lavia là đủ, chưa kể Barco, Reece James hay thậm chí là Malo Gusto cũng có thể được bó vào làm tiền vệ.

Estevao trở thành người thiệt thòi nhất

Trong số những cầu thủ Chelsea hiện tại, người thiệt thòi nhất là Estevao. Tiền đạo cánh người Brazil gần như không có cửa được đá chính. Từ đầu mùa tới giờ, Estevao được hưởng không khí trên sân cỏ Ngoại hạng Anh có vỏn vẹn 7 phút.

Xabi Alonso không tìm được vị trí phù hợp cho Estevao

Đầu tiên, Estevao không thể cạnh tranh với Neto ở vị trí chạy biên bên phải. Cựu sao Palmeiras chỉ thuần tấn công và không biết phòng ngự, chưa kể đến việc thể lực không thể so sánh với Neto.

Thứ hai, Estevao cũng chẳng thể cạnh tranh vị trí hộ công của Cole Palmer và Morgan Rogers. Một người được nhắm làm đội trưởng tương lai, trụ cột hàng công của Chelsea trong nhiều năm tới, còn một người là tân binh trị giá hơn 100 triệu bảng.

Bởi vậy, Xabi Alonso không thể cất hai cầu thủ này trên ghế dự bị để dùng cầu thủ 19 tuổi. Hơn thế nữa, Estevao chắc gì đã đá hay được bằng Palmer và Rogers khi đá ở vị trí đó.

Manh nha ý định ra đi

Tất nhiên, tài năng trẻ người Brazil hiểu tình cảnh của mình hơn ai hết. Theo một số nguồn tin thân cận, Estevao đang xem xét nghiêm túc khả năng rời Chelsea ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Estevao muốn ra đi là chuyện dễ hiểu

Cầu thủ người Brazil không muốn thay đổi phong cách chơi của bản thân. Nếu phải chạy đua thể lực với Neto, Estevao không có cửa để thắng. Tài năng trẻ này muốn được cầm bóng và điều phối, giống như nhiệm vụ của Palmer và Rogers nhưng không muốn phải ngồi dự bị.

Đó không hẳn là yêu sách nhưng thực sự rất khó cho Alonso để đáp ứng được yêu cầu của Estevao vào lúc này. Trừ khi ông thầy người Tây Ban Nha đổi chiến thuật, bỏ bớt một trung vệ và tăng cường thêm một cầu thủ tấn công, tài năng trẻ người Brazil may ra mới được trọng dụng. Điều đó rất khó xảy ra bởi lối chơi Xabi Alonso đang áp dụng có hiệu quả cao.

Nguồn tin cũng cho biết Estevao rất yêu thích Chelsea và sẵn sàng ở lại cống hiến cho CLB. Tuy nhiên, cầu thủ này muốn được thi đấu nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm nên nếu phải ra đi, cựu sao Palmeiras cũng đành lòng cất bước. Nên nhớ rằng Estevao đang được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá nhất của Brazil.

Trên trang Transfermarkt, cầu thủ 19 tuổi được định giá lên tới 80 triệu euro. Đó là con số khá “chát” nhưng cũng hợp lý bởi hợp đồng của cầu thủ này còn tới tận năm 2033. Với chính sách chuyển nhượng hiện tại của Chelsea, không có cầu thủ nào là không thể bán, chỉ là lời hỏi mua có đủ sức thuyết phục chủ tịch Todd Boehly cùng các cộng sự hay không.