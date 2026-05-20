"Cỗ máy hủy diệt" Sinner đẩy Alcaraz - Djokovic vào thế khó trước các giải đấu lớn

Chức vô địch tại Rome Open 2026 của Jannik Sinner làm thay đổi trật tự vốn đã được định hình suốt nhiều năm qua ở ATP Tour, nơi Carlos Alcaraz và Novak Djokovic từng là hai điểm tựa lớn nhất.

Khi Sinner tăng tốc đúng thời điểm mùa giải bước vào giai đoạn nặng nhất, hai đối thủ lớn nhất của anh lại rơi vào những trạng thái hoàn toàn trái ngược, một bên gián đoạn vì thể trạng, bên còn lại chật vật tìm lại nhịp cạnh tranh ở đỉnh cao.

Sinner (bên trái) đang tăng tốc trong khi Alcaraz (giữa) và Djokovic (bên phải) đều gặp vấn đề

Sinner và khoảng cách ngày càng khó với tới

Chiến thắng trước Casper Ruud tại Rome giúp Sinner nối dài mạch phong độ ấn tượng trên sân đất nện, đồng thời củng cố vị trí số 1 thế giới với 14.700 điểm, một con số đang tạo ra khoảng cách rõ rệt với phần còn lại.

Quan trọng hơn, tay vợt người Ý đã chạm mốc 72 tuần giữ ngôi số 1 ATP, cân bằng thành tích của Stefan Edberg và tiến sát nhóm những tay vợt có thời gian đứng đỉnh bảng dài nhất lịch sử. Mỗi tuần trôi qua lúc này giúp tay vợt Ý tích lũy thêm dấu ấn lịch sử.

Phong độ của Sinner tại Rome cũng mang tính áp đảo, khả năng giữ game giao bóng đạt hơn 94%, trong khi những pha trả giao bóng liên tục tạo áp lực từ rất sớm. Sự ổn định này khiến các đối thủ buộc phải chơi trong trạng thái rượt đuổi, thay vì chủ động.

Alcaraz: Khi khoảng trống kéo dài thành rủi ro vị trí

Trái ngược với sự ổn định của Sinner, Carlos Alcaraz bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất kể từ khi vươn lên đỉnh cao. Chấn thương cổ tay khiến tay vợt người Tây Ban Nha không thể tham dự Madrid, Rome và sắp tới là Roland Garros, giải đấu anh từng giữ vai trò đương kim vô địch. Mới nhất Alcaraz cũng đã xác nhận phải bỏ cả Wimbledon khiến tương lai của anh càng trở nên bất định.

Việc không thể bảo vệ 2.000 điểm tại Paris lập tức kéo Alcaraz vào thế hụt sâu trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Sinner đã nới lên hơn 2.700 điểm và vẫn có xu hướng tăng thêm sau Grand Slam trên đất Pháp.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở cấu trúc cạnh tranh phía sau. Alexander Zverev đang áp sát vị trí số 2, trong bối cảnh Alcaraz có nguy cơ kéo dài thời gian nghỉ thi đấu sang cả mùa sân cỏ. Nếu kịch bản này xảy ra, cuộc đua trong nhóm đầu sẽ thay đổi nhanh hơn dự đoán ban đầu.

Sau khi Roland Garros 2026 khép lại, thứ hạng của Djokovic và Alcaraz có thể bị ảnh hưởng

Djokovic: Cuộc chiến không còn nằm ở danh hiệu

Ở tuổi 38, Novak Djokovic không còn chịu áp lực theo cách giống những tay vợt trẻ. Thách thức của anh hiện tại nằm ở việc duy trì vị trí hạt giống và tránh những nhánh đấu quá sớm gặp các đối thủ hàng đầu.

Thất bại tại Rome cho thấy dấu hiệu không còn dễ dàng duy trì thể trạng tối ưu trong các giải kéo dài cường độ cao. Bên cạnh đó, việc phải bảo vệ hơn 1.050 điểm từ mùa trước khiến Roland Garros trở thành một bài kiểm tra thực sự cho khả năng duy trì vị thế của Djokovic trong top đầu, chưa kể 250 điểm vừa bị rớt do không tham dự giải Geneva.

Mục tiêu tối thượng của Djokovic tại Roland Garros là phải lọt vào ít nhất là vòng bán kết để bảo toàn vị trí trong top 4 hạt giống Grand Slam. Nếu bị loại sớm tại Paris, Djokovic sẽ tụt sâu trên bảng xếp hạng. Hệ quả là ở các giải Grand Slam tiếp theo, anh hoàn toàn có thể đụng độ Sinner ngay từ vòng... 4 hoặc tứ kết, viễn cảnh "ác mộng" với phong độ hiện tại của Nole.

Nếu kết quả tại Paris không như kỳ vọng, viễn cảnh tụt nhóm hạt giống là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, những cuộc đối đầu sớm với Sinner hoặc Alcaraz sẽ không còn là kịch bản xa lạ, mà trở thành rủi ro hiện hữu.

Khi khoảng cách không còn chỉ là điểm số

Điểm khác biệt lớn nhất của giai đoạn hiện tại không nằm ở một trận thua hay một danh hiệu, mà ở nhịp độ tích lũy phong độ.

Sinner đang xây dựng sự ổn định theo hướng gần như không có biến động lớn. Trong khi đó, Alcaraz bị gián đoạn bởi chấn thương, còn Djokovic phải điều chỉnh cách vận hành sự nghiệp để phù hợp với thể trạng.

Ba trạng thái đó tạo ra một khoảng lệch đáng kể trên bản đồ ATP, người dẫn đầu đang mở rộng quyền kiểm soát cuộc đua.

Roland Garros 2026 sẽ chính thức diễn ra vào 24/5, nhưng những gì diễn ra sau Rome nói lên nhiều điều. Sinner bước vào giải với vị thế ổn định nhất, Alcaraz mất nhiều điểm vì chưa thể trở lại, còn Djokovic đứng trước áp lực giữ vị trí trong nhóm hạt giống cao.

Trong một mùa giải mà các khoảng cách đang bị nới rộng nhanh hơn thường lệ, Paris có thể là bài test lớn để xác định ai còn đủ khả năng bám trụ ở nhóm dẫn đầu.