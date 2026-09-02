Nhan sắc phi phàm của "bóng hồng" tennis khiến fan ráo riết tìm danh tính

Không phải ngôi sao đình đám của làng banh nỉ, Jane Dunyon vẫn gây chú ý mỗi khi xuất hiện. Tay vợt Mỹ sinh năm 2006 sở hữu vẻ ngoài nổi bật cùng hành trình phát triển đáng chú ý từ sân tennis học đường đến đấu trường đại học.

Jane Dunyon gây chú ý với vẻ đẹp trong trẻo và hành trình vươn lên trên sân tennis

Gương mặt nổi bật trên sân tennis

Jane Dunyon đến từ Utah (Mỹ), từng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ diện mạo trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và phong thái khỏe khoắn của một VĐV.

Những hình ảnh trên sân tập cũng như đời thường giúp Dunyon nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Tuy nhiên, phía sau sức hút về ngoại hình là một tay vợt trẻ được đào tạo khá bài bản và đang từng bước xây dựng sự nghiệp.

Từng sang Pháp rèn luyện

Dunyon bắt đầu gây dấu ấn từ thời trung học khi theo học tại Weber High School ở Utah. Cô từng giành chức vô địch bang và được đánh giá là một trong những tài năng đáng chú ý của quần vợt học đường địa phương.

Bước ngoặt đến khi Dunyon sang Pháp tập luyện tại Mouratoglou Tennis Academy. Việc được rèn giũa trong môi trường quần vợt chuyên nghiệp giúp tay vợt Mỹ tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi trở về nước tiếp tục con đường thi đấu.

Tạo dấu ấn tại bóng chuyền? Không, là quần vợt đại học Mỹ

Sau thời gian tập luyện tại châu Âu, Dunyon gia nhập đội quần vợt nữ của University of South Carolina và thi đấu tại NCAA Division I.

Mùa giải đầu tiên trong màu áo USC, cô góp mặt trong 25 trận, đạt thành tích 11-12 ở nội dung đơn và có 5 chiến thắng tại SEC. Dunyon đồng thời được xướng tên trong SEC First Year Honor Roll nhờ thành tích học tập.

Những con số này cho thấy cô không chỉ được chú ý bởi ngoại hình. Dunyon đang từng bước khẳng định năng lực trong môi trường quần vợt đại học cạnh tranh cao.

Ở tuổi đôi mươi, tay vợt Mỹ vẫn còn nhiều thời gian để phát triển. Từ một gương mặt được cộng đồng mạng chú ý vì vẻ ngoài, Jane Dunyon đang hướng đến mục tiêu quan trọng hơn: tạo dựng tên tuổi bằng chính thành tích trên sân đấu.

Những hình ảnh đẹp về tay vợt Jane Dunyon