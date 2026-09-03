Mourinho không hài lòng với SAO trẻ Real Madrid, nói về thù cũ với HLV của Betis

Mourinho không hài lòng về Asencio

Real Madrid sẽ đến làm khách trên sân nhà của Real Betis vào đêm thứ sáu lúc 2h, 15/9. HLV Jose Mourinho đã có cuộc họp báo nhằm nói về những vấn đề trước trận đấu, trong đó đáng chú ý nhất là tình hình về trung vệ Raul Asensio. Trung vệ trẻ tuổi của Real Madrid đã bị kết tội sau hành vi lái xe trong trạng thái say xỉn, đáng nói là anh này vẫn đang phải hầu tòa vì vụ án chia sẻ clip quấy rối tình dục liên quan đến các đồng đội ở đội trẻ của Real.

Raul Asencio

Chủ đề này là một trong những câu hỏi đầu tiên phóng viên dành cho Mourinho. Ông đáp: “Tôi đã nói chuyện với Raul lúc mới đến, về những vấn đề quá khứ. Tôi từ đó đến nay đã không nói thêm gì về những việc diễn ra ngoài sân cỏ. Ở sân tập Valdebebas, Raul là một cầu thủ chuyên nghiệp, và khi khỏe mạnh thì không ai tập chăm và tốt hơn Raul, luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất”.

“Nhưng một cầu thủ Real Madrid phải biết rằng anh ta là cầu thủ Real Madrid 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần và 12 tháng trong năm. Mọi điều anh ta làm ngoài bóng đá cũng liên quan đến Real Madrid. Việc những điều Raul làm ảnh hưởng đến uy tín của CLB là điều không thể chấp nhận. Tôi rất không vui, ai cũng có lúc mắc sai lầm nhưng tích tụ nhiều sai lầm theo thời gian là điều hoàn toàn khác”.

Nhưng Mourinho cũng công khai nói rằng ông thấy nhẹ nhõm, vì tạm thời ông không phải đối phó với vấn đề Asencio. “CLB đã mở cuộc điều tra về Raul và trong lúc đó cậu ta vẫn là cầu thủ của Real Madrid. Nhưng cậu ta đang chấn thương và sẽ chưa bình phục trong khoảng 2 tuần nữa, do đó tôi không phải nghĩ về vấn đề này hiện tại”, Mourinho cho biết.

Mourinho gặp lại đối thủ cũ Pellegrini

Asencio thực ra không phải câu hỏi đầu tiên Mourinho được hỏi khi cuộc họp báo bắt đầu, mà đó là sự chấm dứt sự nghiệp quốc tế của Lionel Messi. Mourinho trả lời: “Nói về Messi lúc này là điều phức tạp. Tôi không có lời nào. Tất cả những gì chúng ta có thể chứng kiến về Messi thì đều đã chứng kiến cả rồi, anh ấy sẽ là một cầu thủ mọi người không thể lãng quên. Nếu có gì để xem thêm về Messi thì tôi sẽ phải xem các trận đấu MLS, mà tôi thì không thích thế”.

Mourinho

Bên cạnh chủ đề Asencio, một cầu thủ khác có vấn đề kỷ luật mùa trước là Aurelien Tchouameni cũng được phóng viên đặt câu hỏi với Mourinho do sự vắng mặt gần đây của cầu thủ người Pháp. Ông tỏ ra khá miễn cưỡng phải trả lời: “Các anh đang làm phiền sự bình yên của tôi đấy. Sau trận đấu có lẽ tôi sẽ nói về chuyện này. Dự kiến sẽ là một vấn đề lớn cần phải giải quyết”.

Đối thủ Betis là một đội dự Champions League và Mourinho đánh giá năm nay Real Madrid sẽ gặp phải sự kháng cự đáng kể từ các đội bóng như vậy chứ không riêng Barcelona. Ông bình luận: “Atletico Madrid sẽ luôn là một ứng cử viên vô địch, sự ổn định do có chỉ 1 HLV trong nhiều năm là một sức mạnh rất đáng giá trong bóng đá. Betis và Villarreal cũng rất mạnh, còn các đội xứ Basque luôn cứng rắn. Không có đối thủ nào ở giải này có thể coi là dễ đá cả”.

Mourinho và Pellegrini đã đối đầu nhau ở 3 giai đoạn khác nhau (Real - Malaga, Chelsea - Man City, Roma - Betis), giờ là giai đoạn thứ 4 (Real - Betis)

Đáng nói là cuộc gặp đêm thứ Sáu sẽ đưa Mourinho hội ngộ Manuel Pellegrini, người đã bị Mourinho xỉa xói cả ở La Liga lẫn Ngoại hạng Anh dẫn đến hiềm khích. Tuy nhiên “Người đặc biệt” không muốn nhắc lại chuyện cũ, ông nói: “Chúng ta không thể đi ngược thời gian. Bóng đá có chiều dài lịch sử và ai cũng có lúc nói điều gì đó ngớ ngẩn. Tôi cũng đã có những lời nói không hay, còn ông ấy đã đánh bại tôi để vô địch Premier League (với Man City)”.

“Khi Betis gặp Roma, ông ấy đã đối xử với tôi bằng mọi sự tôn trọng và thậm chí khi chúng tôi mất người vì thẻ đỏ, ông ấy không thúc giục các cầu thủ chèn ép chúng tôi dù họ có thể làm thế. Pellegrini là một tấm gương cho các HLV”.