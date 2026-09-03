Trực tiếp tennis Faria - Alcaraz: Đương kim vô địch hừng hực khí thế (US Open)

Carlos Alcaraz bước vào vòng 2 US Open 2026 với sự tự tin sau màn ra quân thuyết phục. Hạt giống số 2 đánh bại Roman Safiullin 6-4, 6-4, 6-4 trong trận đấu mà tay vợt Tây Ban Nha cho thấy sự chắc chắn và hiệu quả ở những thời điểm quyết định. Alcaraz tận dụng thành công 4 trong 7 cơ hội giành break, qua đó hóa giải tốt sức mạnh trong những pha giao bóng của đối thủ.

Alcaraz hướng tới chiến thắng tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vương US Open

Đối thủ tiếp theo của Alcaraz là Faria, tay vợt người Bồ Đào Nha đang tìm kiếm dấu ấn tại Grand Slam trên sân cứng New York. Faria được dự báo phải đối mặt thử thách toàn diện hơn khi Alcaraz có khả năng phòng thủ tốt, trả giao bóng hiệu quả và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh.

Đặc biệt, Alcaraz đang là đương kim vô địch US Open và chắc chắn không muốn lặp lại những sai lầm không đáng có ngay từ các vòng đầu. Với nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng tạo áp lực liên tục từ cuối sân, tay vợt Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội so với Faria.

Nếu duy trì sự tập trung như trận mở màn, Alcaraz nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và không cho đối thủ có nhiều cơ hội kéo dài trận đấu. Một chiến thắng trắng là kịch bản được đánh giá cao.