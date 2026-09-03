MU có cơ hội chiêu mộ Quả bóng vàng Benzema, fan ngóng "bom tấn"

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đã chính thức khép lại, nhưng với Manchester United, cuộc mua sắm chưa nhất thiết phải kết thúc. Thị trường cầu thủ tự do vẫn mở ra cơ hội để “Quỷ đỏ” bổ sung những cái tên giàu kinh nghiệm mà không phải trả phí chuyển nhượng.

MU đã có một mùa hè tương đối tích cực khi tập trung tái thiết tuyến giữa với Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba. Tuy nhiên, đội hình của HLV vẫn còn những khoảng trống cần được lấp đầy, đặc biệt ở hàng công và hành lang trái.

Trong số những cầu thủ tự do đáng chú ý, Karim Benzema chính là cái tên khiến người hâm mộ MU đặc biệt quan tâm.

Fan MU ngóng tin Benzema

Karim Benzema từng đứng trên đỉnh thế giới khi giành Quả bóng vàng năm 2022. Ở tuổi 38, tiền đạo người Pháp không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng đẳng cấp, kinh nghiệm và khả năng săn bàn của anh vẫn là điều khiến bất kỳ đội bóng nào cũng phải cân nhắc.

MU có thể bất ngờ chiêu mộ Benzema

Benzema hiện là cầu thủ tự do sau khi chia tay Al Hilal. Điều đó đồng nghĩa MU có thể ký hợp đồng với anh ngay cả khi kỳ chuyển nhượng đã đóng cửa.

Đây chính là lý do người hâm mộ “Quỷ đỏ” vẫn đang hồi hộp chờ đợi. Nếu thương vụ xảy ra, Benzema sẽ mang tới Old Trafford một bản hồ sơ đặc biệt: Quả bóng vàng, nhiều chức vô địch Champions League cùng Real Madrid và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao trong gần hai thập kỷ.

Vấn đề lớn nhất nằm ở tuổi tác và mức lương. Benzema đã 38 tuổi và khó có thể được kỳ vọng thi đấu với cường độ cao trong cả mùa giải. Đáng nói hơn, mức thu nhập khổng lồ mà anh từng nhận tại Saudi Arabia có thể trở thành trở ngại lớn.

Dù vậy, nếu MU chỉ xem Benzema như một phương án ngắn hạn, kinh nghiệm của tiền đạo này có thể rất hữu ích. Anh không nhất thiết phải đá chính mọi trận, nhưng có thể trở thành phương án đặc biệt trên hàng công, đồng thời truyền đạt kinh nghiệm cho những cầu thủ trẻ.

Vì thế, với người hâm mộ MU, cái tên Benzema vẫn đủ sức tạo ra sự phấn khích. Một “Quả bóng vàng” xuất hiện tại Old Trafford sau ngày đóng cửa kỳ chuyển nhượng chắc chắn sẽ là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất.

MU cần gấp một hậu vệ trái

Nếu Benzema là thương vụ mang tính bất ngờ, thì bổ sung hậu vệ trái lại là nhu cầu thực tế hơn nhiều đối với MU.

David Alaba có thể là phương án đáng cân nhắc. Hậu vệ người Áo đã chia tay Real Madrid và sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao đặc biệt phong phú. Anh có thể chơi ở trung vệ lẫn hậu vệ trái, đồng thời từng giữ vai trò thủ lĩnh ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia.

Zinchenko vẫn đang thất nghiệp

Ở tuổi 34, Alaba chắc chắn không còn là cầu thủ có thể thi đấu với cường độ cao trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu MU cần một phương án ngắn hạn, kinh nghiệm của anh có thể mang lại giá trị đáng kể.

Nhưng nếu phải lựa chọn, Oleksandr Zinchenko có thể là cái tên phù hợp hơn với nhu cầu của “Quỷ đỏ”.

Zinchenko hiểu bóng đá Anh, từng thi đấu nhiều năm tại Premier League và đặc biệt đã có quãng thời gian thành công trong màu áo Man City và Arsenal. Khả năng chơi bóng kỹ thuật, di chuyển vào trung tuyến và hỗ trợ triển khai bóng từ tuyến dưới khiến hậu vệ người Ukraine có bộ kỹ năng khá phù hợp với yêu cầu của bóng đá hiện đại.

Quan trọng hơn, Zinchenko có thể mang tới sự linh hoạt về chiến thuật. Anh không đơn thuần là một hậu vệ trái bám biên mà có khả năng bó vào trong, tham gia kiểm soát bóng và tạo thêm một phương án chuyền bóng ở tuyến giữa. Đây là phẩm chất mà MU có thể cần trong những trận đấu đối thủ chủ động phòng ngự thấp.

Trở ngại hiện tại là Zinchenko đang hồi phục sau chấn thương đầu gối dài hạn. Tuy nhiên, nếu trở lại với thể trạng tốt, anh có thể trở thành phương án dự phòng chất lượng cho Luke Shaw, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh cần thiết ở hành lang trái.

Kỳ chuyển nhượng đã đóng cửa, nhưng với MU, những ngày tới vẫn có thể xuất hiện một “quả bom” bất ngờ. Và nếu Benzema cùng Zinchenko thực sự xuất hiện tại Old Trafford, đội bóng của HLV sẽ có thêm những lựa chọn đáng kể cho chặng đường phía trước.