Kịch tính tennis US Open: Sao Trung Quốc thắng sốc "Truyền nhân Nadal"

Sao Trung Quốc thắng sốc "Truyền nhân Nadal"

Chạm trán tay vợt tham dự US Open với suất "lucky-loser" Bu Yunchaokete ở vòng 1 (trận đấu trước đó bị dời lịch vì trời mưa), tưởng chừng hạt giống số 13 Rafael Jodar sẽ có trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha có trận đấu dưới sức, thậm chí chỉ thắng 4 game trước khi gác vợt với tỷ số 2-6, 1-6, 1-6 trong 3 set, cùng tổng thời gian thi đấu là 1 giờ 48 phút.

Bu Yunchaokete thắng sốc Rafael Jodar

Về phía Bu Yunchaokete, trước trận đấu này, đại diện tennis Trung Quốc chưa từng giành chiến thắng sau 7 lần tham dự vòng 1 Grand Slam (3 lần tại US Open). Tay vợt 24 tuổi từng đạt thứ hạng cao nhất là 64 trên bảng xếp hạng PIF ATP nhưng hiện đang ở vị trí thứ 124. Chiến thắng trước Jodar là chiến thắng đầu tiên của anh ở cấp độ ATP Tour trong năm nay.