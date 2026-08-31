Nóng nhất thể thao sáng 31/8: Federer được vinh danh vào Sảnh danh vọng tennis

Federer được vinh danh vào Sảnh danh vọng tennis

Mới đây, Roger Federer đã tham dự buổi lễ vinh danh anh vào Đại sảnh Danh vọng Tennis Quốc tế (International Tennis Hall of Fame) diễn rại ở Newport, Rhode Island (Mỹ). Phát biểu trong buổi lễ, huyền thoại người Thụy Sĩ không giấu được sự xúc động:

Federer được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng Tennis

"Đây là một trong những vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi. Người ta gọi đây là Đại sảnh Danh vọng, nhưng danh vọng chưa bao giờ là mục tiêu. Mục tiêu của tôi là dành cả cuộc đời làm điều mình yêu thích, cùng với những người cũng yêu thích điều đó như tôi.

Tôi đang nói về những con số thực sự nói lên tất cả. Từ năm 1998 cho đến khi tôi bắt đầu tham gia ATP Tour và khi giải nghệ vào năm 2022, tôi đã đeo hơn 5.000 chiếc băng đô. Số lượng đó nhiều hơn cả Bjorn Borg và John McEnroe cộng lại. Và nếu bạn nghĩ điều đó thật ấn tượng, thì tôi có lẽ đã mang hơn 7.000 đôi tất, có lẽ gấp đôi số tất của hầu hết các đối thủ của tôi, bởi vì tôi mang hai lớp tất lên nhau".

Casper Ruud rút lui khỏi US Open vào phút chót

Mới đây, Casper Ruud đã rút lui khỏi giải US Open 2026 chỉ vài phút trước trận đấu vòng 1 gặp Juan Manuel Cerundolo. Á quân US Open 2022 vật lộn với chấn thương lưng trong suốt quãng thời gian chuẩn bị trước giải và không kịp bình phục. Arthur Gea sẽ thay thế Ruud theo suất lucky-loser và đối đầu Cerundolo.

Tony Bellew phớt lờ Usyk chọn đối thủ mạnh nhất sự nghiệp

Trong cuộc phỏng vấn với DAZN, Tony Bellew - nhà cựu vô địch boxing hạng bán nặng - khẳng định David Haye chính là đối thủ mạnh nhất mà anh từn đối đầu. Đáng chú ý, Bellew đã 2 lần đánh bại Hayte, trong khi anh hoàn toàn phớt lờ nhà vô địch boxing hạng nặng thế giới Oleksandr Usyk (Bellew từng thua Usyk vào năm 2018).

“Haye là người có sức mạnh lớn nhất. Tôi chắc chắn về điều đó. Tôi biết sức mạnh của Haye sẽ là vấn đề ngay từ khi đấu tập với anh ấy, và anh ấy thực sự có thể tung ra những cú đấm rất mạnh. Sẽ có nhiều võ sĩ từng đấu với Haye kể cho các bạn nghe về sức mạnh khủng khiếp của anh ấy", trích lời Bellew.