Nóng nhất thể thao sáng 1/9: Roddick cười khẩy chuyện nhiều người muốn Djokovic giải nghệ

Roddick cười khẩy chuyện nhiều người muốn Djokovic giải nghệ

Djokovic bị loại ngay từ vòng 1 US Open khi thua Mariano Navone. Không ít người tin rằng đây là điểm kết trong sự nghiệp của "Nole". Nhưng cựu tay vợt Roddick không nghĩ như vậy.

Djokovic thất vọng sau khi bị loại sớm ở US Open 2026

Roddick thể hiện quan điểm: "Tôi không nghĩ có bất cứ ai nên can thiệp vào việc khi nào Djokovic nên giải nghệ. Tôi biết ngày mai sẽ có kẻ ngốc nào đó nói Djokovic phải giải nghệ. Im đi, anh ấy hiện tại giỏi hơn bạn rất nhiều so với những gì 1 tay vợt có thể đạt được. Điều đó thật nực cười".

Djokovic phải thi đấu ít hơn nếu muốn tiến sâu ở Grand Slam

Sau khi chứng kiến Djokovic bị loại sớm ở US Open 2026 trong trạng thái kiệt sức, Rusedski tin rằng "Nole" nên tham gia ít giải hơn mỗi năm. Rusedski đánh giá việc tham dự các giải trước thềm Grand Slam giúp Djokovic có thêm cảm giác, nhưng cơ thể của tay vợt người Serbia cũng bị ảnh hưởng đáng kể, qua đó tạo ra vòng luẩn quẩn.

Tyson Fury đưa ra phản hồi ngắn gọn về thất bại của Moses Itauma

Tyson Fury đã không đưa ra câu trả lời dứt khoát khi được hỏi liệu Moses Itauma có thể phục hồi sau thất bại trước Filip Hrgovic hay không. Cụ thể, Fury cho hay: "Ai biết được? Hãy chờ xem. Đây là quyền anh, chuyện đó vẫn thường xảy ra".

Itauma muốn tái đấu Hrgovic

Sau khi để thua Hrgovic, Itauma lập tức muốn tái đấu đối thủ này. Warren, người đại diện của Itauma cho biết Itauma rất muốn có cuộc tái đấu đối thủ này: "Anh ấy nói với tôi rằng có thể tái đấu Hrgovic được không. Nhưng tôi đã nói với Itauma rằng phải tạm gác việc đấm bốc lại, đi nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình. Sau đó quay lại, nạp lại năng lượng và chúng ta lại bắt đầu làm việc".