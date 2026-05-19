Sabalenka khoe vẻ gợi cảm trên tạp chí, từ chối xin lỗi vụ ném vợt vào thiếu niên

Aryna Sabalenka mới đây đã từ chối lên án hành vi nóng nảy của mình trên sân đấu, cho rằng những lần mất kiểm soát đó là "điều cần thiết" để đạt được thành công. Điều này xảy ra sau vụ Sabalenka ném vợt về phía một thiếu niên nhặt bóng ở Wuhan Open 2025, lẫn hành động bảo một khán giả im mồm ở chung kết Miami Open vừa qua.

Ngôi sao người Belarus là một trong những tay vợt đáng gờm nhất trong làng quần vợt những năm gần đây, vươn lên vị trí số 1 thế giới nhờ 4 danh hiệu Grand Slam trong 3 năm. Tuy nhiên, cô có tính cách nóng nảy dẫn đến nhiều sự kiện gây tranh cãi, dù vậy Sabalenka từ chối xin lỗi cho những hành động dó.

"Tôi thường xuyên trở nên rất xúc động", cô nhớ lại những ngày đầu sự nghiệp trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí thời trang Vogue. "Tôi gần như không kiểm soát được bản thân. Tôi có thể dẫn trước trận đấu, rồi đột nhiên trở nên rất điên cuồng và để mọi chuyện vượt tầm kiểm soát. Tôi biết mình có vấn đề".

“Nhưng tôi cảm thấy mình nên thắng mọi trận đấu, chứ nếu bạn không nghĩ như vậy, thì bạn đang làm gì với sự nghiệp thể thao của mình? Khi bạn nằm trong top 5 và giành chiến thắng các giải Grand Slam, việc chấp nhận thua cuộc là không thể. Đó là suy nghĩ của tôi”, Sabalenka nói.

“Bây giờ tôi hiểu rằng việc ném vợt là điều bình thường. Việc hét lên cũng là điều bình thường. Việc nổi điên lên nếu bạn cảm thấy mình đang kìm nén quá nhiều cũng là điều bình thường. Đôi khi bạn chỉ cần buông bỏ, giải tỏa hết những cảm xúc đó để sẵn sàng bắt đầu lại và chơi trận đấu. Đúng vậy, đôi khi nó trông thật xấu xí và tồi tệ, nhưng tôi cần điều đó để giữ vững tinh thần”.

Những phiền toái trên sân tennis vẫn chưa là gì cho Sabalenka so với bi kịch đời tư, 2 năm trước bạn trai cũ của cô Konstantin Koltsov đã tự tử và năm 2019 cô đã mất bố khi ông mới 43 tuổi. Sabalenka đứng lên sau những sự kiện đó bằng việc tiếp tục cuốn mình trong các trận đấu, bất chấp những chỉ trích từ mạng xã hội.

“Chẳng có hành động nào là đúng hay sai trong cách mỗi người phản ứng với bi kịch, tôi không có trách nhiệm phải thương tiếc cho người thân yêu theo cách xã hội đòi hỏi. Đối với tôi chỉ có trở lại công việc là cách để quên đi nỗi đau”, Sabalenka nói.