Nóng nhất thể thao sáng 20/12: Alcaraz chia tay HLV vì "vấn đề tài chính"

Alcaraz chia tay HLV vì “vấn đề tài chính”

Carlos Santos, người thầy đầu tiên của Carlos Alcaraz, vừa tiết lộ lý do tay vợt số 1 thế giới chia tay HLV Juan Carlos Ferrero ngay trước thềm Australian Open 2026. Santos nói với Eurosport Tây Ban Nha: “Không, không phải vấn đề chuyên môn mà là tài chính và bất đồng về việc Ferrero phải đồng hành cùng Carlitos tại các giải đấu, chuyến đi và các công việc khác. Họ muốn Ferrero đi cùng toàn bộ giải đấu, nhưng hiện tại ông ấy không muốn hoặc không thể đi tất cả.

Alcaraz chấm dứt hợp tác với HLV Ferrero, chưa đầy một tháng trước Australian Open 2026

Santos cũng chia sẻ rằng cha của Alcaraz mới là người quyết định cuối cùng về đội ngũ huấn luyện. “Carlitos sẽ tiếp tục nếu Ferrero muốn, nhưng cha của cậu ấy mới thực sự nắm quyền quyết định. Điều tương tự từng xảy ra với tôi, tôi muốn một số điều kiện, nhưng cha cậu ấy không đồng ý. Ferrero cũng yêu cầu những điều kiện khác mà cha cậu ấy không chấp thuận”, Santos nói thêm.

Jannik Sinner được vinh danh

Jannik Sinner đã trải qua mùa giải 2025 đặc biệt và nhiều biến động, nhưng vẫn được International Tennis Federation (ITF) vinh danh với giải ITF World Champion, bất chấp việc anh chỉ kết thúc năm ở vị trí số 2 thế giới sau Carlos Alcaraz. Ở hạng mục đơn nữ, Aryna Sabalenka là người giành chiến thắng. Khác với đơn nam, chiến thắng của Sabalenka trên WTA Tour năm nay không có gì phải bàn cãi.

Usyk dự đoán trận Anthony Joshua - Jake Paul

Nhà vô địch hạng nặng thống nhất Oleksandr Usyk tin rằng Anthony Joshua sẽ kết liễu Jake Paul chỉ trong một hiệp. Chia sẻ với ufcpod, tay đấm người Ukraine nói: “Đây chỉ là chuyện tiền bạc, chỉ là một màn trình diễn. Không phải thể thao đúng nghĩa. Joshua là nhà vô địch Olympic, còn Jake chỉ là một vận động viên. Theo tôi thì trận này xong sau một hiệp, vì tôi đã đấu Joshua hai lần”. Usyk còn chỉ vào những vết sẹo trên cẳng tay để minh họa sức sát thương Joshua từng gây ra.

Sếp Ferrari cân nhắc đổi kỹ sư đua cho Hamilton

Trong buổi tiệc trưa tổng kết cuối năm dành cho báo giới theo thông lệ của Ferrari, những câu hỏi xoay quanh Lewis Hamilton là điều không thể tránh khỏi, nhất là sau khi tay đua 7 lần vô địch thế giới vừa trải qua mùa giải tệ nhất trong sự nghiệp.

Lãnh đội Frederic Vasseur của Ferrari đã được hỏi liệu Riccardo Adami có tiếp tục đảm nhiệm vai trò kỹ sư đua của Hamilton hay không. Vasseur chỉ trả lời ngắn gọn: “Chúng tôi đang đánh giá tất cả các phương án”. Phát biểu này cho thấy Ferrari sẵn sàng cân nhắc các phương án để hỗ trợ tốt nhất cho Hamilton trong chặng đường tiếp theo.