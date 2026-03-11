Real Madrid thụt lùi: "Ông trùm" Perez sắm dải ngân hà "rởm" & căn bệnh tự phụ

Fan ngày một bất mãn

Mùa giải chưa kết thúc và hy vọng vô địch La Liga với Champions League vẫn còn cho Real Madrid, nhưng việc CLB đã sang đời HLV thứ 2 trong mùa này, kết quả vẫn không khá lên trong khi khả năng đăng quang ở 2 giải đấu trên đang bị đánh giá khá thấp, khiến fan Real Madrid không bằng lòng. Thậm chí trước cả khi trận Real Madrid – Getafe kết thúc, một số khán giả chủ nhà đã bỏ ra về.

Nhiều fan Real Madrid không còn giấu được sự bức xúc trước thái độ thi đấu của các cầu thủ Real Madrid

Đó là điều hiếm thấy ở Bernabeu trong thời gian dài. Thậm chí chương trình “El Chiringuito” còn làm một cuộc phỏng vấn bên ngoài sân sau trận và một CĐV nữ đã bày tỏ sự bất bình. Video cuộc phỏng vấn đã được đăng lên YouTube với tiêu đề: “Fan Real Madrid rời Bernabeu như sắp khóc sau trận thua”.

“Thật đáng xấu hổ, các cầu thủ như không quyết tâm thắng trận dù được trả hàng triệu euro trong khi tôi đã tiết kiệm hàng tháng trời cho chuyến đi này. Mẹ tôi 87 tuổi và tôi đưa mẹ đến xem bằng xe lăn để tận hưởng không khí, trong khi con tôi 8 tuổi lần đầu tiên đi xem bóng đá và đã xin một cầu thủ ký tặng nhưng anh ta không cho”.

Với sự bất bình này, đang rộ lên một phong trào kêu gọi Florentino Perez rời chức chủ tịch. Perez trong vài năm qua đã rất kín đáo trong việc củng cố quyền lực của mình, tới mức ông trùm xây dựng này có thể chuyển quyền lực của mình sang cho con trai mình, trong khi không có đối thủ nào dám đứng ra tranh cử chủ tịch.

Florentino Perez không còn được fan Real đánh giá cao vì những quyết định ở CLB trong hơn 1 năm qua

Nhưng Perez giờ đã 78 tuổi, ngày một mắc nhiều sai lầm ở CLB và sự bất mãn giờ đã được chuyển thành những tiếng nói cụ thể. Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn ở hậu trường và không một sự thao túng truyền thông nào có thể ngăn được số lượng đông đảo fan Real kêu gọi chuyển giao quyền lực.

"Dải ngân hà" sáng mập mờ

Chuyện thay tướng không phải điều lạ lẫm gì ở Real Madrid, nhưng mùa này vấn đề còn sâu hơn việc tướng không quản được quân. Nếu các cầu thủ Real Madrid là những ngôi sao hàng đầu và có vai vế lớn trên vũ đài bóng đá quốc tế thì chuyện họ có thể lấn át các HLV là điều dễ hiểu, nhưng hiện tại thì không phải thế. Hay nói cách khác, “Los Galacticos 3.0” chỉ uy quyền trên giấy.

Từ lúc chưa bị sa thải, Xabi Alonso đã bị chỉ trích về việc sử dụng những cầu thủ mới chỉ ở dạng tiềm năng. Franco Mastantuono là ví dụ tiêu biểu, nhưng ngoài ra còn có Raul Asencio và Dean Huijsen, đáng nói hơn khi đây được xem là bộ đôi trung vệ sẽ đá chính trong nhiều năm tới của CLB. Asencio và Huijsen vẫn còn lâu mới được xem là nòng cốt ở tuyển TBN.

Real Madrid của hiện tại khó có thể nói là tập hợp của những cầu thủ hay nhất thế giới ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG

Nói đến tuyển, Real thời “Los Galacticos 2.0” có rất nhiều siêu sao là nhân vật hạng nặng ở các ĐTQG hàng đầu, bao gồm bộ ba tấn công chính Ronaldo – Bale – Benzema lẫn cả hàng thủ Marcelo – Ramos – Pepe – Carvajal (và tính cả thủ môn, từ Navas cho tới Courtois). Và tất nhiên tuyến giữa Casemiro – Kroos – Modric tốt tới mức nếu Kroos giờ trở lại đá, anh vẫn thừa sức đá chính ở tuyển, tức cả 3 tiền vệ đều sẽ đá chính tại World Cup.

Real hiện tại vẫn có những siêu sao như vậy, như Courtois, Mbappe, Valverde. Nhưng số còn lại, hoặc chưa phải trụ cột bất khả xâm phạm ở ĐTQG, hoặc chưa được xếp vào tầm những cầu thủ hay nhất thế giới ở vị trí của mình: Jude Bellingham những tháng qua bị đồn có khả năng phải dự bị ở World Cup, Pháp không có Camavinga hay Tchouameni thì cũng không yếu đi quá nhiều, Alexander-Arnold không nắm chắc được vị trí đá chính ở ĐT Anh kể từ lúc tỏa sáng ở Liverpool.

Rudiger không chắc sẽ được gọi đi đá World Cup mùa hè tới với ĐT Đức do đã xuống phong độ và cao tuổi. Vinicius thậm chí đá không ra gì cho ĐT Brazil, nhưng Rodrygo lại đá tốt ở tuyển còn về Real là dự bị. Những Mastantuono, Asencio, Huijsen hay Gonzalo Garcia thì như đã đề cập, còn quá trẻ để vươn tới tầm cỡ trụ cột ở các ĐTQG.

Căn bệnh tự phụ

“Los Galacticos 3.0” chỉ là một sự ảo vọng của Perez, rằng những tài năng trẻ sẽ vươn mình thành những siêu sao đẳng cấp hàng đầu. Thậm chí có cảm giác việc mua sao trẻ của Real hay được tiến hành theo hướng “ngăn đội mạnh khác mua được” chứ không phải mua theo nhu cầu thực tế, như vụ Mastantuono.

Vinicius cãi cọ với Allan Nyom của Getafe sau trận thua của Real, sau khi "cà khịa" phía Getafe ở trận lượt đi vì Nyom bị thẻ đỏ

Tầm vóc cầu thủ thì chưa tới đâu, nhưng Perez đã trao cho họ cái quyền được lấn át HLV trưởng và điều này đang tạo ra một thái độ tự phụ lan khắp đội. Một clip ghi lại cảnh Vinicius bị cướp bóng rồi quay sang cãi nhau với cổ động viên giờ đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng, bên cạnh đó là việc chỉ Courtois dám ở lại sân cảm ơn các khán giả sau trận thua trong khi cả đội đã bỏ vào đường hầm. Đó là chưa nói tới Rudiger, năm ngoái đạp vào bụng Lewis-Skelly và năm nay là dí đầu gối vào mặt Diego Rico.

Sự tự phụ đã được thể hiện rõ từ vụ lễ trao Quả bóng Vàng 2024, nhưng tệ hơn là nó còn lây cả sang các ban bệ khác. Nữ chuyên gia dinh dưỡng Itziar Gonzalez bị CLB sa thải và đã kiện Real ra tòa vì cô bị bộ phận y tế cản trở làm việc, cô Gonzalez rất được các cầu thủ trông cậy và sự gia tăng về số chấn thương từ 2023 đến nay cho thấy bộ phận y tế đang là một khối ung nhọt ở CLB, tới mức Mbappe còn không tin họ và đã bay về Pháp để hồi phục.

Lúc này, “văn hóa Real Madrid” đã cắm rễ khiến điều duy nhất có thể khiến nó thay đổi là Perez phải lùi ra đằng sau để người khác chấn chỉnh CLB. Nhưng cuộc bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2029, lúc đó liệu có ai đứng ra thay ông chủ tịch?