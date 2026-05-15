Nóng nhất thể thao sáng 15/5: Huyền thoại đặt niềm tin vào Djokovic ở Roland Garros

Huyền thoại Roddick đặt niềm tin vào Djokovic trước Roland Garros

Trước thềm Roland Garros 2026, Novak Djokovic đang trải qua mùa giải chưa thực sự thuyết phục khi mới thi đấu một trận trên mặt sân đất nện và nhận thất bại trước Dino Prizmic ở vòng hai Italian Open. Tay vợt người Serbia cũng xác nhận sẽ không tham dự thêm giải đấu nào trước khi bước vào Grand Slam tại Paris.

Djokovic được kỳ vọng sẽ chơi tốt ở Roland Garros 2026

Tuy nhiên, huyền thoại Andy Roddick tin rằng Djokovic luôn biết cách bùng nổ ở các giải lớn. Theo Roddick, dù phong độ có thể bị nghi ngờ, bản lĩnh và động lực của Djokovic tại Grand Slam là điều không thể xem nhẹ.

Hạt giống số 10 rút lui khỏi Roland Garros vì chấn thương

Lorenzo Musetti, hạt giống số 10 và vào bán kết Roland Garros năm ngoái, đã chính thức rút lui khỏi giải năm nay do chấn thương cơ đùi trước. Tay vợt người Ý gặp vấn đề thể lực trong trận vòng bốn tại Italian Open và để thua Casper Ruud 3-6, 1-6.

Sau các buổi kiểm tra y tế, Musetti xác nhận cần vài tuần nghỉ ngơi và không thể tham dự cả Hamburg lẫn Roland Garros. Đây là cú sốc lớn với tay vợt 24 tuổi, người từng bỏ cuộc tại Australian Open khi đang dẫn hai set trước Djokovic.

Lewis Hamilton nhận sự ủng hộ từ Lando Norris

Lewis Hamilton kêu gọi các tay đua Formula 1 có tiếng nói lớn hơn trong các quyết định liên quan đến quy định kỹ thuật và hướng phát triển của môn thể thao. Tay đua bảy lần vô địch thế giới cho rằng các tay đua cần được tham gia bàn thảo khi FIA và các đội bóng thay đổi luật lệ.

Lando Norris đã lên tiếng ủng hộ quan điểm này, cho rằng các tay đua đôi khi bị “bỏ rơi” trước những quyết định mang tính thương mại. Dù được tham vấn, họ hiện vẫn chưa có quyền biểu quyết chính thức.

Nate Diaz chỉ trích Charles Oliveira vì từ chối lời thách đấu

Nate Diaz công khai chỉ trích Charles Oliveira sau khi võ sĩ người Brazil từ chối lời thách đấu của anh, dù trước đó lại bày tỏ mong muốn đối đầu Conor McGregor. Diaz cho rằng mình vẫn đủ khả năng cạnh tranh ở nhiều hạng cân và từng muốn so tài với Oliveira sau khi tay đấm này giành đai “BMF”.

Tuy nhiên, Oliveira ưu tiên mục tiêu tranh đai hạng nhẹ. Diaz tỏ ra thất vọng khi nghe đối thủ nhắc đến McGregor – người đang có chuỗi trận thua và vừa trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.