Sinner tái hiện hình ảnh tuyệt mỹ nhất của Federer và Djokovic ở Rome Open

Jannik Sinner đang biến Rome Open 2026 thành sân khấu riêng của mình. Trong bối cảnh nhiều đối thủ lớn vắng mặt, tay vợt số 1 thế giới không chỉ thắng, mà còn thắng theo cách khiến giới chuyên môn phải trầm trồ. Sau màn hủy diệt Alexei Popyrin 6-2, 6-0 ở vòng 3, Sinner được ca ngợi là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ thanh thoát của Roger Federer và sự lạnh lùng, chuẩn xác của Novak Djokovic.

Sinner "lướt" như Federer và "lạnh lùng" thi đấu giống với phong cách Djokovic

“Federer mới” với những bước chân không tiếng động

Popyrin bước vào trận đấu với hy vọng tạo bất ngờ, nhưng mọi thứ nhanh chóng biến thành cơn ác mộng trước sự áp đảo toàn diện từ Sinner. Tay vợt người Ý chỉ mất hai set và để thua đúng 2 game để ghi tên mình vào vòng 4 Rome Open.

Điều khiến khán giả tại Rome thích thú không chỉ là tỷ số áp đảo, mà còn nằm ở cách Sinner chơi tennis. Cựu tay vợt kiêm bình luận viên Annabel Croft đặc biệt ấn tượng với khả năng di chuyển của ngôi sao người Ý.

Theo Croft, Sinner gần như “lướt” trên mặt sân đất nện với những bước chân nhẹ tới mức khó nghe thấy tiếng di chuyển. Hình ảnh ấy khiến bà nhớ ngay tới Federer thời kỳ đỉnh cao.

Không chỉ mềm mại trong di chuyển, Sinner còn duy trì khả năng kiểm soát bóng đáng sợ từ cuối sân. Những cú đánh có độ sâu lớn, tốc độ cao và đầy uy lực khiến Popyrin gần như không có cơ hội phản công. Từ thuận tay cho tới trái tay, tay vợt số 1 thế giới đều thể hiện sự ổn định gần như tuyệt đối.

Chiến thắng này cũng giúp Sinner nối dài chuỗi thắng lên con số 25 trận liên tiếp trên ATP Tour kể từ sau thất bại trước Jakub Mensik ở Qatar Open.

Sự lạnh lùng kiểu Djokovic và vị thế số 1 tuyệt đối

Nếu Federer hiện lên qua những bước chạy thanh thoát, thì phần còn lại trong lối chơi của Sinner lại mang đậm dáng dấp Djokovic. Đó là sự chính xác đến lạnh lùng trong từng pha bóng.

Croft cho rằng Sinner đang sở hữu phong cách thi đấu rất giống huyền thoại Serbia như phòng thủ kín kẽ, phản công cực nhanh và luôn duy trì áp lực nghẹt thở lên đối thủ. Đặc biệt, khả năng giao bóng của tay vợt người Ý đang đạt tới độ hoàn hảo.

Những cú giao bóng hiểm hóc vào góc sân giúp Sinner giành rất nhiều điểm số dễ dàng, đồng thời tiết kiệm đáng kể thể lực. Sự hiệu quả ấy khiến anh trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Rome Open năm nay, nhất là khi Carlos Alcaraz và Djokovic đều không góp mặt.

Sau trận đấu, Sinner thừa nhận điều kiện nhiều gió khiến anh phải điều chỉnh cách đánh liên tục. Tuy nhiên, tay vợt chủ nhà vẫn hài lòng với màn trình diễn gần như hoàn hảo của mình.

Ở vòng tiếp theo, Sinner sẽ đối đầu đồng hương Andrea Pellegrino. Với phong độ hiện tại, rất khó để ngăn cản tay vợt số 1 thế giới tiến sâu.

Không chỉ thống trị Rome Open, Sinner còn vừa vượt Djokovic ở một thông số cực kỳ đáng nể. Tay vợt người Ý hiện đạt tỷ lệ thắng 78,2% tại các giải Masters 1000 sân đất nện, cao hơn mức 77,8% của Djokovic.

Federer từng khiến tennis trở nên nghệ thuật. Djokovic biến tennis thành cỗ máy chiến thắng hoàn hảo. Và lúc này, Sinner đang cho thấy anh có thể sở hữu cả hai điều đó trong cùng một con người.