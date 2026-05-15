Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Việt Nam 5 lần đoạt vé World Cup, thành tích ra sao?

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

U17 Việt Nam vừa tạo lập cột mốc mới khi trở thành đội tuyển thứ 5 trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành quyền dự đấu trường danh giá nhất thế giới - World Cup.

Để có được tấm vé World Cup, các đại diện của bóng đá Việt Nam đều phải vượt qua "cửa ải" vòng chung kết châu Á. Tới nay, có 5 đội tuyển thành công.

World Cup futsal 2016

Ngày 17-2-2016, đội tuyển futsal Việt Nam lập kỳ tích khi đánh bại đối thủ mạnh là Nhật Bản tại tứ kết châu Á.

Sau khi hòa 4-4, Việt Nam thắng Nhật Bản 2-1 ở loạt luân lưu để ghi tên vào nhóm 4 đội mạnh nhất giải, đồng thời mang về tấm vé World Cup đầu tiên trong lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

World Cup năm đó tại Colombia, Việt Nam xuất sắc thắng Guatemala 2-0 (bên cạnh hai trận còn lại thua Paraguay 1-7, thua Ý 0-2), vượt qua vòng bảng để vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách đội hạng ba có thành tích tốt. Tại vòng 1/8, Việt Nam thua Nga 0-7 và dừng bước.

5 đội tuyển đã đưa Việt Nam tới World Cup

World Cup U20 năm 2017

Ngày 23-10-2017, U19 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt xuất sắc đánh bại Bahrain 1-0 tại tứ kết giải châu Á, qua đó ghi tên vào U20 World Cup. Đây là lần đầu tiên một đại diện bóng đá sân 11 của Việt Nam góp mặt World Cup.

Tại giải thế giới trên đất Hàn Quốc, Quang Hải cùng đồng đội có 1 điểm lịch sử khi hòa New Zealand 0-0, bên cạnh hai trận 0-4 trước Pháp và 0-2 trước Honduras tại bảng E.

World Cup futsal 2021

Ngày 25-5-2021, đội tuyền futsal Việt Nam hòa 0-0 lượt đi và hòa 1-1 lượt về sân khách trước Lebanon tại vòng play-off châu Á, qua đó thắng nhờ luật bàn thắng sân khách và lần thứ hai trong lịch sử góp mặt World Cup.

Tại giải thế giới do Lithuania đăng cai năm 2021, Việt Nam sau trận ra quân thua đậm Brazil 1-9 đã xuất sắc Panama 3-2 và hòa Cộng hòa Séc 1-1, qua đó lần thứ hai trong lịch sử ghi tên vòng đấu loại trực tiếp. Ở vòng 1/8 năm đó, Việt Nam tiếp tục gặp Nga và thua sát nút 2-3.

World Cup nữ 2023

Ngày 6-2-2022, vượt lên những khó khăn của đại dịch Covid-19, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đã thi đấu tốt tại giải châu Á, trước khi xuất sắc đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 2-1 tại trận play-off, để lần đầu tiên góp mặt World Cup.

Tại giải thế giới do New Zeland và Australia đăng cai năm 2023, tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ 0-3, thua Bồ Đào Nha 0-3, thua Hà Lan 0-7.

World Cup U17 năm 2026

Ngày 14-5-2026, đội tuyển U17 Việt Nam xuất sắc thắng Yemen 1-0, thắng UAE 3-2 (bên cạnh trận thua Hàn Quốc 1-4) tại giải châu Á, qua đó ghi tên vào tứ kết, đồng thời vào nhóm 9 đội đại diện châu Á dự U17 World Cup tại Qatar từ 19-11 tới 13-12-2026.

Bóng đá trẻ Việt Nam 4 tháng tạo địa chấn châu Á, Ngoại hạng Anh "độc nhất" châu Âu (Clip 1 phút)

Chỉ trong nửa đầu năm 2026, các đội tuyển trẻ của Việt Nam liên tiếp tạo nên chiến tích vang dội châu Á.

Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/05/2026 09:15 AM (GMT+7)
