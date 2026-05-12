Nóng nhất thể thao chiều 12/5: Mỹ nhân Hodgkinson gia nhập “đế chế” WME Sports

Roland Garros loại Venus Williams, tay vợt hạng 623 thế giới góp mặt

Ban tổ chức Roland Garros đã chính thức công bố danh sách những tay vợt nhận vé đặc cách năm nay. Đáng chú ý, Ksenia Efremova mới 17 tuổi và đang đứng hạng 623 thế giới bất ngờ góp mặt. Tay vợt trẻ này từng vô địch nội dung đơn nữ trẻ tại Australian Open hồi tháng 1, đồng thời vươn lên số 1 bảng xếp hạng trẻ ITF. Roland Garros năm nay cũng sẽ đánh dấu lần đầu cô góp mặt ở vòng đấu chính một giải Grand Slam.

Tuy nhiên, Venus Williams, cựu á quân Roland Garros và chủ nhân của 7 danh hiệu Grand Slam, lại không có tên trong danh sách nhận vé đặc cách. Cựu số 1 thế giới vừa chơi trận sân đất nện đầu tiên sau 5 năm tại Madrid Open.

Ở nội dung đơn nam, cựu vô địch Stan Wawrinka và lão tướng người Pháp Gael Monfils đều nhận được suất đặc cách. Cả hai đều đang bước vào mùa giải cuối cùng trước khi treo vợt.

Verstappen úp mở khả năng rời F1

Cuối tuần này, Max Verstappen sẽ có màn ra mắt tại giải đua sức bền 24 giờ Nurburgring, sự kiện mà nhiều người xem như dấu hiệu cho thấy tay đua người Hà Lan đang chuẩn bị cho cuộc sống hậu F1 để theo đuổi những thử thách mới.

Khi được hỏi liệu anh có suy nghĩ nhiều hơn về tương lai trong quãng nghỉ của F1 hay không, Verstappen trả lời: “Không có gì mới cả, thành thật mà nói. Trong những tuần đó, tôi bận với nhiều việc khác. Nhưng tôi vẫn còn thời gian và tôi đang từ từ cân nhắc”.

Dù không phải chỉ để làm hài lòng Verstappen, những thay đổi tiếp theo trong bộ luật của F1 cũng đã được hé lộ về mặt nguyên tắc cho mùa giải 2027.

Phát biểu trước khi các thông tin về mùa giải 2027 được công bố, Verstappen cho rằng những điều chỉnh hiện tại chỉ giống như “một cái chạm nhẹ” và sẽ không thể “thay đổi cả thế giới”.

Mỹ nhân Raducanu cùng Hodgkinson gia nhập “đế chế” WME Sports

Nhà vô địch Olympic - Keely Hodgkinson được dự báo sẽ gia tăng đáng kể giá trị tài sản sau khi gia nhập công ty quản lý danh tiếng WME Sports – nơi quy tụ nhiều ngôi sao thể thao hàng đầu như Emma Raducanu, Lewis Hamilton và Carlos Alcaraz.

WME Sports xác nhận việc ký hợp đồng với Hodgkinson trên Instagram, nhấn mạnh cô là nhà vô địch 800m Olympic tại Paris 2024, đồng thời là nhà vô địch thế giới, châu Âu và trong nhà. Theo The Times, thỏa thuận mới có thể giúp vận động viên 24 tuổi nâng cao đáng kể thu nhập.

Công ty riêng của Hodgkinson, Runway Pro, ghi nhận tài sản đạt 1,3 triệu bảng năm 2025. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn so với Raducanu, người từng báo lãi 9,6 triệu bảng trong năm tài chính 2023.

Vật bãi biển Việt Nam gây tiếng vang với 7 huy chương tại World Series 2026

Đội tuyển vật bãi biển Việt Nam thi đấu ấn tượng tại giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026 ở Đà Nẵng (từ 9-10/5) khi giành tổng cộng 7 huy chương, gồm 2 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ.

Hai tấm HCV thuộc về Đỗ Ngọc Linh ở hạng cân 50kg nữ và Đặng Thị Linh ở hạng cân 70kg nữ. Nguyễn Thị Linh giành HCB hạng trên 70kg nữ.

Bốn HCĐ còn lại thuộc về Đoàn Thị Kim Oanh, Lại Diệu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Tô Thị Ninh.

Giải đấu diễn ra tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, quy tụ gần 100 VĐV từ 12 quốc gia. Đây cũng là lần đầu Việt Nam đăng cai một giải thuộc hệ thống Beach Wrestling World Series của Liên đoàn Vật thế giới UWW.

Djokovic được khuyên nên thi đấu thêm trước Roland Garros

Sau trong buổi phát sóng mới nhất, cựu sao quần vợt Greg Rusedki vừa lên tiếng khuyên Djokovic nên đấu thêm một giải nữa trước khi bước vào Roland Garros. Nole đã thua ngay ở trận đấu đầu tiên tại Italian Open. “Nếu tôi ở trong đội của Novak, tôi sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy thi đấu vào tuần tới vì cậu ấy cần làm quen với sân đất nện. Năm ngoái, cậu ấy đã vào bán kết ở Paris sau khi thi đấu tuần trước đó”.

Tiết lộ thêm về sức khỏe của Marc Marquez

Cựu vô địch đua MotoGP, Marc Marquez mới gặp tai nạn ở chặng đua tại Pháp. Theo tiết lộ mới nhất, tay đua người Tây Ban Nha bị gãy chân và phải nghỉ ở chặng tiếp theo. Marquez cho biết thêm cũng tận dụng thời gian này để tháo vít cố định trong xương từ 2 vụ tai nạn trước đó.

Fury và Usyk đều muốn tái đấu

Sau khi Oleksandr Usyk ngỏ ý muốn tái đấu lần 3, Tyson Fury ngay lập tức lên tiếng đồng ý. “Tất nhiên rồi. Một bữa thịt thỏ đầy đặn đã được bày sẵn. Trước tiên, tôi sẽ làm thịt Anthony Joshua, một kẻ vô dụng và lười biếng. Sau đó tôi sẽ trở lại với bữa thịt thỏ này”.

Rory McIlroy tiết lộ về chấn thương

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Rory McIlroy trấn an người hâm mộ sau khi đi tập tễnh trước thềm PGA Championship. “Tôi chỉ bị phồng rộp ở ngón út ở chân phải thôi. Vết đau nằm ở dưới móng chân nên khá khó chịu. Tôi không thể với tới nó và bị nhói liên tục. Mặc dù vậy, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn sau khi gặp bác sĩ”.