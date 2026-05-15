Cuộc đua cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh" mùa giải 2025/26 giữa Bruno Fernandes và Declan Rice đang tạo ra nhiều tranh luận. Một bên là nguồn cảm hứng chính trong lối chơi của MU, bên kia là thủ lĩnh tuyến giữa của Arsenal.
hi mùa giải đầy khắc nghiệt dần đi đến hồi kết, Ngoại hạng Anh vẫn còn quá nhiều điều chưa ngã ngũ. Arsenal và Man City tiếp tục bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua vô địch, với kịch bản hoàn toàn có thể chỉ được định đoạt ở những vòng cuối cùng. Trong khi đó, trận hòa của Tottenham trước Leeds United khiến “Gà trống” bỏ lỡ cơ hội tạo khoảng cách với West Ham trong cuộc chiến trụ hạng.
Suất dự cúp châu Âu cũng vẫn là cuộc cạnh tranh căng thẳng, còn những tranh luận về danh hiệu cá nhân bắt đầu nóng lên.
Bruno Fernandes đã giành danh hiệu cá nhân đầu tiên của mùa trao vào cuối tuần trước, khi đội trưởng MU vượt qua Declan Rice để được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh” mùa 2025/26 của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA) chỉ với cách biệt 28 phiếu bầu.
Hai cầu thủ này được dự đoán sẽ tiếp tục cạnh tranh hai giải “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” do Ngoại hạng Anh và Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) trao tặng.
Declan Rice: Thủ lĩnh tuyến giữa của Arsenal
Arsenal đang thể hiện phong độ ấn tượng nhất nước Anh và thậm chí có thể khép lại mùa giải với vị thế đội bóng số một châu Âu.
“Pháo thủ” sở hữu nhiều cái tên nổi bật trong cuộc đua cá nhân. Thủ môn David Raya nhiều lần cứu đội bóng thành London khỏi mất điểm, trong khi bộ đôi trung vệ Gabriel và William Saliba cũng duy trì sự ổn định xuất sắc. Tuy nhiên, việc Rice vẫn nổi bật trong một tập thể đang cạnh tranh hai danh hiệu lớn (Ngoại hạng Anh và Champions League) cho thấy anh là ứng viên sáng giá nhất.
Declan Rice là nhân tố không thể thiếu trong hành trình cạnh tranh các danh hiệu của Arsenal
Tiền vệ người Anh được xem là trái tim nơi tuyến giữa Arsenal, người kéo cả đội tiến lên bằng năng lượng, sự bền bỉ và tố chất thủ lĩnh. Anh tỏa sáng ở những trận cầu lớn, từng giành danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận” trước Bayern Munich và một lần nữa trong trận bán kết lượt về Champions League gặp Atletico Madrid.
Rice cũng từng nhận giải “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” khi được HLV Mikel Arteta kéo xuống đá hậu vệ phải trước Brighton hồi tháng 12, trong giai đoạn Arsenal khủng hoảng lực lượng. Sau chấn thương của Ben White, anh tiếp tục đảm nhiệm vai trò tương tự trước West Ham.
Đó là một trong những điểm mạnh ít được nhắc tới của Rice, nhờ sự bền bỉ gần như tuyệt đối. Trong mùa giải lịch thi đấu dày đặc, anh luôn sẵn sàng ra sân bất cứ khi nào Arteta cần. Trên 4 đấu trường, Rice đã chơi hơn 4.000 phút. Arsenal đá 60 trận, và anh góp mặt ở 53 trong số đó.
Rice chỉ bỏ lỡ đúng 1 trận tại Ngoại hạng Anh, đồng thời chơi trọn từng phút ở vòng knock-out Champions League. Từ đầu mùa ở mọi đấu trường, anh đảm nhiệm vai trò “số 8” với 5 bàn và 9 kiến tạo. Giai đoạn gần đây, anh lùi sâu chơi như một “số 6” và trở thành nền tảng cho chuỗi màn trình diễn ấn tượng nhất của Arsenal trong nhiều tháng.
Cây bút Matt Verri của Standard Sport (Anh) bác bỏ quan điểm cho rằng các pha kiến tạo của Rice kém giá trị vì đến từ “bóng chết”. Verri nhấn mạnh chính điều tương tự đang được dùng để ca ngợi Bruno Fernandes, trong đó 10/19 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh của tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng xuất phát từ phạt góc hoặc đá phạt.
Khả năng xử lý “bóng chết” của Rice là thế mạnh chiến thuật rõ rệt, đóng góp trực tiếp vào thành tích của Arsenal và không thể bị xem nhẹ. Ngoài ra, Bruno Fernandes mới ra sân 35 trận mùa này, ít hơn cả số chiến thắng mà Rice mang về cho Arsenal (36 trận). Áp lực và cường độ thi đấu khi cạnh tranh những danh hiệu lớn nhất là yếu tố cần được tính đến.
Bruno Fernandes: Nguồn cảm hứng của MU
Giữa một mùa giải nữa đầy biến động tại MU, nơi “Quỷ đỏ” tiếp tục trải qua thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Fernandes vẫn duy trì đẳng cấp và sự bền bỉ đáng nể. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang ở rất gần kỷ lục kiến tạo của Ngoại hạng Anh, và có thể xem là thiếu may mắn khi chưa san bằng cột mốc của Kevin De Bruyne và Thierry Henry sau tình huống dẫn đến bàn thắng của Benjamin Sesko trước Liverpool.
Bruno Fernandes là đầu tàu không thể thay thế của MU
Trong khi thành công của Arsenal đến từ chiều sâu đội hình và sức mạnh tập thể, Fernandes lại nổi bật như một cá nhân vượt trội trong mùa giải mà MU cần hơn bao giờ hết nguồn cảm hứng sáng tạo chỉ anh mới có thể mang lại.
Trong nhiều năm qua, Fernandes luôn được xem là cầu thủ hay nhất của MU, và khoảng cách với phần còn lại ở Old Trafford là rất lớn. Trớ trêu ở chỗ, mùa giải xuất sắc nhất của anh lại đến đúng lúc những bản hợp đồng mùa hè 2025 của đội chủ sân Old Trafford bắt đầu phát huy hiệu quả.
Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Senne Lammens giúp MU cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, Fernandes vẫn đều đặn chứng minh rằng anh là cầu thủ đẳng cấp thế giới duy nhất trong đội hình “Quỷ đỏ”.
Những mùa trước, Fernandes thường phải cạnh tranh với dàn ứng viên rất mạnh. Nhưng mùa này, khi Mohamed Salah có dấu hiệu bên kia sườn dốc và Erling Haaland thiếu sự ổn định, nhiều người mới thực sự nhìn nhận đầy đủ giá trị của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Anh là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất Ngoại hạng Anh (124 lần), dù hàng công của MU phần lớn mùa giải vẫn loay hoay tìm sự ổn định.
Fernandes sở hữu khả năng đặc biệt trong việc xoay chuyển trận đấu, kéo cả tập thể đi lên và gánh chịu áp lực khổng lồ khi là đầu tàu của MU. Giá trị của tiền vệ người Bồ Đào Nha không chỉ nằm ở những bàn thắng và kiến tạo, mà còn ở ảnh hưởng tinh thần lên toàn đội.
Không đội bóng nào phụ thuộc vào một cá nhân nhiều như MU phụ thuộc vào Fernandes. Nếu không có tiền vệ người Bồ Đào Nha, rất khó hình dung “Quỷ đỏ” sẽ đứng ở đâu lúc này. Anh là lý do quan trọng nhất giúp đội chủ sân Old Trafford sớm giành vé dự Champions League.
Declan Rice là đối thủ xứng tầm, còn thủ môn David Raya cũng đã chơi ấn tượng trong mùa giải thiếu vắng nhiều màn trình diễn tấn công nổi bật. Tuy nhiên, khi mùa giải khép lại, tác động của một cầu thủ lên thành tích đội bóng sẽ không ai vượt qua Fernandes.
Cây bút Sam Tabuteau của Standard Sport (Anh) cho rằng không nhất thiết cầu thủ giành giải hay nhất mùa ở Ngoại hạng Anh phải thuộc về đội vô địch. Và với những gì Fernandes thể hiện, anh cũng xứng đáng được tôn vinh.
-14/05/2026 22:51 PM (GMT+7)