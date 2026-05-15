hi mùa giải đầy khắc nghiệt dần đi đến hồi kết, Ngoại hạng Anh vẫn còn quá nhiều điều chưa ngã ngũ. Arsenal và Man City tiếp tục bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua vô địch, với kịch bản hoàn toàn có thể chỉ được định đoạt ở những vòng cuối cùng. Trong khi đó, trận hòa của Tottenham trước Leeds United khiến “Gà trống” bỏ lỡ cơ hội tạo khoảng cách với West Ham trong cuộc chiến trụ hạng.

Suất dự cúp châu Âu cũng vẫn là cuộc cạnh tranh căng thẳng, còn những tranh luận về danh hiệu cá nhân bắt đầu nóng lên.

Bruno Fernandes đã giành danh hiệu cá nhân đầu tiên của mùa trao vào cuối tuần trước, khi đội trưởng MU vượt qua Declan Rice để được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh” mùa 2025/26 của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA) chỉ với cách biệt 28 phiếu bầu.

Hai cầu thủ này được dự đoán sẽ tiếp tục cạnh tranh hai giải “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” do Ngoại hạng Anh và Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) trao tặng.