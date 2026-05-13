Nóng nhất thể thao sáng 13/5: Hé lộ điểm vượt trội của Alcaraz và Sinner so với Federer

Hé lộ điểm vượt trội của Alcaraz và Sinner so với Federer

Cựu số một thế giới Mats Wilander gần đây chia sẻ về sự cạnh tranh giữa Alcaraz và Sinner: "Khi Sinner và Alcaraz xuất hiện, tôi thấy họ có lối chơi tương đồng nhau. 2 tay vợt này đánh bóng rất nhanh, di chuyển cũng khá giống nhau nhờ nền tảng thể chất vượt trội. Thậm chí tôi thấy họ còn tốt hơn Nadal và Federer.

Tôi đánh giá Sinner và Alcaraz giống Djokovic nhiều hơn. 2 tay vợt này cực kỳ dẻo dai và nhanh nhẹn. Dù chưa gặp nhau ở mọi trận chung kết Grand Slam, chất lượng chuyên môn của họ gần như tương đồng trên mọi mặt sân".

Sinner và Alcaraz vượt trội hơn cả những huyền thoại làng quần vợt

Holger Rune xác nhận rút lui khỏi Roland Garros

Rune phải tiến hành phẫu thuật sau khi dính chấn thương tại một giải đấu ở Thụy Điển hồi tháng 10 năm ngoái. Rune kỳ vọng có thể trở lại ở mùa giải sân cỏ. Tay vợt người Đan Mạch chia sẻ: "Đây là quyết định khó khăn khi không thể thi đấu trên mặt sân đất nện, nhưng đó là lựa chọn đúng đắn. Tôi nóng lòng được gặp lại mọi người ở sân cỏ".

Jake Paul thừa nhận khả năng không bao giờ thượng đài trở lại

Joshua hạ knock-out Jake Paul vào cuối năm ngoái và khiến Jake Paul bị gãy xương hàm ở hai vị trí, buộc phải phẫu thuật để gắn hai tấm titan và nhổ bỏ một số chiếc răng.

Đến nay, Paul vẫn chưa được phép trở lại tập đối kháng, chứ chưa nói đến việc thi đấu chính thức. Anh thậm chí thừa nhận khả năng phải giải nghệ sớm: “Tôi sẽ chụp chiếu lại phần hàm trong vài ngày tới để cập nhật quá trình hồi phục. Hãy chờ xem các bác sĩ nói gì. Sự nghiệp của tôi bị đe dọa. “Tất cả phụ thuộc vào quá trình hồi phục của xương hàm. Ngoài ra tôi còn mất một chiếc răng và gần như chắc chắn sẽ phải cấy ghép implant".

Conor McGregor sắp tái xuất

Nhà báo nổi tiếng Ariel Helwani tiết lộ thỏa thuận cho trận tái xuất của McGregor hiện chỉ còn những bước cuối cùng. McGregor chạm trán nhà cựu vô địch Max Holloway. Thời điểm công bố trận đấu chưa được UFC chốt, nhưng Ariel Helwani cho biết điều đó có thể đến vào bất cứ lúc nào.