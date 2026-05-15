Mỹ nhân đẹp nhất World Cup: Người tình của Palmer nghiện bikini, khoe vòng 1 đồ sộ

Kỳ World Cup 2026 đang được người hâm mộ chờ đón không chỉ bởi các ngôi sao trên sân cỏ, mà còn bởi những mỹ nhân quyến rũ gợi cảm. Họ có thể là những nàng Wags (vợ & bạn gái cầu thủ), hoặc cũng có thể là những diễn viên, MC, hoặc những fan girl trung thành của các đội tuyển. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những mỹ nhân đình đám hứa hẹn khuấy đảo ngày hội World Cup

Olivia Holder đăng tải ảnh selfie trong phòng tắm, nổi bật với chiếc áo đen có cổ khoét sâu đầy quyến rũ. Trong các story khác trên Instagram cá nhân, cô nàng 23 tuổi tiết lộ bản thân ở Paris khi chia sẻ những khoảnh khắc bên Palmer tại khách sạn cũng như trong lúc cả hai ăn sáng.

Palmer kết thúc mối quan hệ kéo dài 3 năm với Connie Grace vào mùa hè năm ngoái và được cho là bắt đầu hẹn hò với Holder từ khoảng tháng 3. Người đẹp Anh bắt đầu đăng tải hình ảnh tại Stamford Bridge từ tháng 12/2025, còn cặp đôi được cho là từng có buổi hẹn bí mật tại lễ hội Winter Wonderland.

Dù sở hữu nhan sắc nổi bật, Holder lại kín tiếng hơn phần lớn các nàng WAGs nổi tiếng khác. Cô hiện có khoảng 22.000 người theo dõi trên Instagram, Trong đó, những bài đăng liên quan tới Palmer luôn nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Holder cũng được biết đến là một tín đồ Cơ đốc giáo sùng đạo. Olivia thường xuyên đi nhà thờ và luôn duy trì việc tham dự lễ cầu nguyện sáng Chủ nhật, ngay cả trong những chuyến du lịch. Cô từng chia sẻ nhiều hình ảnh đọc kinh thánh và tham gia các buổi lễ tại nhà thờ.

Một nguồn tin tiết lộ với tờ The Sun: “Nhà thờ đóng vai trò rất lớn trong cuộc sống của Olivia Holder. Đức tin cực kỳ quan trọng với cô ấy và kinh thánh là cuốn sách cô ấy yêu thích nhất.

Đúng là Olivia Holder là một người mẫu và influencer xinh đẹp, quyến rũ, nhưng cô ấy hiểu rằng vẻ đẹp ấy chỉ nằm ở bề ngoài".

Về phần Palmer, phong độ của anh đi xuống đáng kể trong thời gian qua. Việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội dự World Cup 2026 của ngôi sao sinh năm 2002. Điều đó đồng nghĩa chưa chắc Olivia Holder có thể đến Mỹ cổ vũ người tình thi đấu.

