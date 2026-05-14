Nóng nhất thể thao sáng 14/5: Mỹ nhân Raducanu xác định thời điểm tái xuất

Mỹ nhân Raducanu xác định thời điểm tái xuất

Trận đấu gần nhất của Raducanu Raducanu diễn ra ngày 9/3 tại Indian Wells Open, nơi cô thất bại trước Amanda Anisimova. Sau đó, Raducanu rút lui khỏi Miami Open vì bị ốm. Sau thời điểm ấy, mỹ nhân của làng quần vợt còn bỏ Linz Open, Madrid Open và Italian Open.

Raducanu xác định tái xuất trong thời gian tới

Raducanu chỉ thực sự xác định tái xuất khi tham gia giải WTA 500 tại Strasbourg, sân chơi diễn ra từ ngày 17/5 đến ngày 23/5. Đây là lần thứ 2 cô góp mặt ở sân chơi này và tất cả đều là nhận suất đặc cách.

Andy Murray gia nhập ban huấn luyện của Jack Draper

Cựu tay vợt Andy Murray sẽ gia nhập đội ngũ huấn luyện của Jack Draper trong mùa giải sân cỏ sắp tới, bao gồm cả Wimbledon. Trong khi đó mới đây, Draper xác nhận chia tay HLV Jamie Delgado. Đây sẽ lần thứ 2 Murray làm công tác huấn luyện kể từ khi giải nghệ, sau quãng thời gian hỗ trợ Novak Djokovic hồi năm ngoái.

ITIA đình chỉ thi đấu 2 tay vợt

2 tay vợt nằm ngoài top 500 ATP đã bị đình chỉ thi đấu tạm thời sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với doping. Những cái tên đó là Karlis Ozolins của Latvia, hiện xếp hạng 546 thế giới và Daniil Kakhniuk của Mỹ. Cơ quan Liêm chính quần vợt quốc tế (ITIA) đã thông báo thông tin này trong thời gian gần đây. ITIA cho biết Ozolins và Kakhniuk có quyền kháng cáo nhưng hiện chưa có ai làm việc đó.

Nate Diaz lý giải việc từ chối đấu Conor McGregor

Gần đây Nate Diaz đã từ chối lời mời của UFC, nơi anh có thể được đấu McGregor. Diaz đã nói lý do dẫn tới quyết định ấy: "Tôi từng rất gần với điều đó, bởi từ sau khi tôi rời đi, họ vẫn đối xử rất tốt với tôi. Chúng tôi đã gặp mặt, trao đổi và thật tuyệt khi được trở lại. Mọi thứ bắt đầu vận hành cho một màn tái xuất ở sàn đấu MMA. Tôi biết họ muốn trận đấu với giữa tôi và McGregor ngay lúc này, nhưng đó không phải điều tôi hướng tới".