Nóng nhất thể thao sáng 14/9: Hé lộ thời điểm Sinner tái xuất tennis

Hé lộ thời điểm Sinner trở lại

Theo ​​Sky Sports, Jannik Sinner đã hoàn thành liệu trình điều trị 3 tuần tại Turin vì chứng viêm gân ngoài khớp, nguyên nhân khiến anh phải bỏ lỡ toàn bộ giải đấu trên sân cứng ở Bắc Mỹ. Cụ thể, các liệu pháp điều trị đã phát huy hiệu quả tốt và tình trạng sức khỏe của tay vợt số 1 thế giới được cải thiện.

Dự kiến, Sinner ​​sẽ trở lại tập luyện sớm với mục tiêu kịp góp mặt tại China Open, giải ATP 500 diễn ra từ 30/9 đến 6/10.

Đàn anh thừa nhận bó tay trước "độc chiêu" của Alcaraz

Trả lời phỏng vấn tennis TV, cựu tay vợt từng vô địch US Open, Juan Martin Del Potro đã hết lời ca ngợi Carlos Alcaraz. Bên cạnh đó, Del Potro khẳng định sẽ yêu cầu đàn em không sử dụng những cú bỏ nhỏ - sở trường của Alcaraz - nếu cả 2 đối đầu vì anh không thể nghĩ ra cách phá giải:

“Carlos là người đặc biệt. Cậu ấy sở hữu nhiều hơn thế: sự đồng cảm và khả năng kết nối với mọi người. Cậu ấy mang trong mình dòng máu Latin và nụ cười có thể chinh phục bất cứ ai. Nếu tôi là đối thủ của Alcaraz, tôi sẽ phải yêu cầu cậu ấy đừng dùng những cú bỏ nhỏ, bởi vì tôi sẽ không thể đỡ được bất kỳ cú nào trong số đó!".

UFC cân nhắc tước đai vô địch của Tom Aspinall

Chủ tịch UFC, Dana White tuyên bố ông muốn sớm làm rõ tình hình của nhà vô địch hạng nặng Tom Aspinall về khả năng trở lại thi đấu. Aspinall chưa thượng đài kể từ tháng 10/2025, thời điểm anh lần đầu tiên bảo vệ đai vô địch trước Ciryl Gane ở Abu Dhabi.

Tuy nhiên, trận đấu được tuyên bố không có kết quả khi Ciryl Gane thực hiện cú chọc mắt nguy hiểm khiến võ sĩ người Anh không thể tiếp tục thi đấu. Kể từ đó, Aspinall trải qua quá trình hồi phục dài và vẫn chưa hẹn ngày tái xuất. Theo Dana White, UFC sẽ cân nhắc kĩ lưỡng về khả năng tước đai vô địch của anh.