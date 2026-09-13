100 mỹ nhân "thả dáng" rực lửa, US Open danh giá thành sàn diễn bikini

Khu vực khán đài US Open 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi biến thành "sàn catwalk" bất đắc dĩ của cả trăm hot girl, người mẫu mạng xã hội với những bộ cánh cắt xẻ táo bạo, phô diễn đường cong nghẹt thở.

Dàn người đẹp gây sốt US Open 2026

Khi giải Grand Slam biến thành... bãi biển náo nhiệt

Ban tổ chức giải US Open năm nay đang khiến dư luận ngỡ ngàng khi cấp phép đặc quyền cho khoảng 100 hot girl, người mẫu có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội đổ bộ vào sân đấu. Ngay lập tức, một bầu không khí "nóng bỏng" bao trùm khắp các khán đài VIP tại New York.

Thay vì mặc trang phục thể thao lịch sự, 100% các bóng hồng này đều tận dụng triệt để cơ hội để "đốt mắt" người nhìn. Ống kính máy quay liên tục bắt được những khoảnh khắc các kiều nữ diện áo hai dây trễ nải, váy ngắn bó sát ôm trọn vòng ba, hay thậm chí là những trang phục xuyên thấu cắt xẻ táo bạo, biến các khán đài quần vợt nghiêm túc thành một sàn diễn bikini quyến rũ và đầy khiêu khích.

Isabella Lauren: Mỹ nhân sở hữu hơn 1.5 triệu người theo dõi, nổi tiếng với những bộ ảnh bikini hai mảnh rực rỡ bên bờ biển, biến góc sân đấu thành nơi khoe vóc dáng phồn thực.

Remi Bader: Siêu mẫu áo tắm từng sải bước trên sàn diễn của tạp chí danh tiếng Sports Illustrated Swimsuit, mang đến vẻ đẹp đầy đặn cực kỳ bốc lửa.

Gabby Gonzalez: Hot girl tai tiếng đang đối mặt với án tù 25 năm vì nghi án thuê sát thủ ám sát bạn trai trên "web đen" cũng tranh thủ diện bikini xanh mướt, check-in đầy thách thức trước khi ra hầu tòa.

Chiêu trò "câu view" bằng ly nước 600.000 đồng

Mục đích chính của 100 cô gái này khi đến sân không phải là xem các trận banh nỉ, mà là để tạo xu hướng trên mạng xã hội. Hình ảnh quen thuộc nhất tại giải đấu hiện tại là dàn mỹ nhân xếp hàng dài, tay cầm ly cocktail trứ danh "Honey Deuce" có giá lên tới 18.5 bảng (gần 600.000 VNĐ) để chụp ảnh chu môi, khoe ngực và tạo dáng gợi cảm.

Bất chấp những ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận sự xuất hiện của 100 bóng hồng rực lửa này đã biến giải US Open 2026 thành sự kiện thể thao được tìm kiếm và bàn tán nhiều nhất trên internet vào lúc này.