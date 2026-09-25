Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á ở ASIAD: Indonesia và Philippines có HCV, Việt Nam nhận “cơn mưa” HCĐ

🔝 1️⃣ Thái Lan không có thêm HCV vẫn dẫn đầu Đông Nam Á

Trong ngày thi đấu 24/9, Thái Lan trải qua ngày đầu tiên tại ASIAD 2026 không giành được HCV. Các VĐV nước này mang về thêm 1 HCB và 3 HCĐ, nâng tổng thành tích lên 5 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ, tương đương 16 huy chương.

Bảng xếp hạng huy chương các nước Đông Nam Á tại ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 24/9

Thành tích này khiến Thái Lan tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng chung của Đại hội. Tuy nhiên, đội tuyển xứ Chùa Vàng vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trong nhóm các quốc gia Đông Nam Á.

Malaysia tiếp tục đứng thứ 2 khu vực với 3 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ, dù không giành thêm huy chương nào trong ngày 24/9.

🥇 🚀 Indonesia có HCV đầu tiên, vượt Singapore

Sau nhiều ngày liên tiếp tích lũy HCB và HCĐ, Indonesia cuối cùng đã có HCV đầu tiên tại ASIAD 2026.

Tấm HCV đến từ cầu lông, nội dung đồng đội nam, giúp Indonesia vượt qua Singapore để vươn lên vị trí thứ 3 Đông Nam Á với 1 HCV, 4 HCB và 20 HCĐ.

Trong khi đó, Singapore vẫn đứng thứ 4 với 1 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, do không giành thêm huy chương.

🥉 🔥 Việt Nam có “mưa” HCĐ, Philippines bất ngờ bứt lên

Đáng chú ý nhất trong ngày 24/9, đoàn Việt Nam giành tới 1 HCB và 7 HCĐ. Niềm tiếc nuối lớn đến ở môn wushu. Võ sĩ Đinh Văn Tâm để thua đối thủ Trung Quốc Ou Jiaming trong trận chung kết hạng cân 56kg nam, qua đó nhận HCB.

Đoàn thể thao khép lại ngày thi đấu 24/9 với tấm HCĐ ở môn điền kinh nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m

Bên cạnh đó, các VĐV Việt Nam mang về tới 7 HCĐ. Đây là ngày thi đấu Việt Nam giành nhiều HCĐ nhất kể từ đầu Đại hội, vượt qua thành tích 5 HCĐ một ngày trước đó. Sau ngày 24/9, Việt Nam có tổng cộng 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ, tiếp tục đứng thứ 5 trong nhóm Đông Nam Á.

Trong khi đó, Philippines tạo dấu ấn đặc biệt khi có HCV đầu tiên tại ASIAD 2026 ở môn thể dục dụng cụ. Người mang về tấm HCV cho Philippines là Carlos Yulo, nhà cựu vô địch thế giới.

Tấm HCV quan trọng này giúp Philippines vươn lên vị trí thứ 6 Đông Nam Á, xếp ngay sau Việt Nam. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Myanmar (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ), Campuchia (4 HCĐ) và Brunei (1 HCĐ).

💥 👀 Việt Nam chờ thêm HCV trong ngày 25/9

Ngày 25/9, các VĐV Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều môn thể thao có khả năng cạnh tranh huy chương cao như bắn súng, cử tạ, canoeing, điền kinh, đấu kiếm, thể dục dụng cụ...

Sau ngày thi đấu giành tới 8 huy chương, người hâm mộ đang chờ đợi các VĐV Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn, đặc biệt là những tấm HCV, qua đó cải thiện thành tích và thứ hạng trên bảng xếp hạng ASIAD 2026.