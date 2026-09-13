Đua xe F1, Spanish GP: Nhà đương kim vô địch đoạt pole đầu tiên tại Madring

Giờ chạy cuối cùng trước thềm phiên phân hạng nhanh chóng trở nên bận rộn, khi ngày đua đầu tiên đã bị ngắt quãng bởi sự cố ngoài ý muốn. Các tay đua tiếp tục tìm giới hạn của mình, với Norris cắt ngang qua góc cua thứ 5, và bộ đôi Williams thoát khỏi rào chắn kịp thời tại góc cua thứ 7 và góc cua thứ 20.

Tuy nhiên, Hamilton không được may mắn như vậy. Tay đua số 44 va chạm với rào chắn tại góc cua cuối cùng, và lá cờ đỏ phất lên với 36 phút còn lại trên đồng hồ. Sau khi công cuộc sửa chửa hàng rào hoàn tất, cờ xanh được vẫy và còn lại 15 phút trong FP3.

Antonelli dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích 1 phút 32,797 giây, dẫn trước Leclerc và Piastri. Norris xếp thứ 4 chung cuộc, với Verstappen, Russell, Lawson, Hulkenberg, Hamilton, và Bortoleto trong top 10. Ngay trong phút cuối cùng, Bearman có va chạm tốc độ cao với rào chắn tại góc cua thứ 10, và kết thúc phiên chạy. Tay đua người Anh an toàn rời khỏi chiếc xe, và Haas sẽ gấp rút phục hồi chiếc xe sớm nhất có thể.

Thiệt hại lớn khiến Bearman bỏ lỡ phiên phân hạng

Haas xác nhận rằng chiếc VF-26 của Bearman không thể được sửa chữa kịp thời, và Q1 bắt đầu chỉ với 21 tay đua. Trái lại với phong thái ung dung thường thấy, các tay đua đều nhanh chóng xuất phát, đề phòng nguy cơ sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Antonelli dẫn đầu sau lượt chạy đầu tiên, dẫn trước Verstappen sử dụng bộ lốp Medium. Lawson vươn lên dẫn đầu sau khi thay bộ lốp Soft mới. Antonelli thắp sáng bảng điện tử trong lượt chạy thứ 2, nhưng tình huống khóa bánh khiến tay đua số 12 mất cơ hội trở lại vị trí số 1. Alonso, Albon, Perez, Bottas, Stroll, và Bearman nằm ngoài top 16, với Sainz cũng có nguy loại bị loại tại vị trí thứ 15.

Russell bứt phá trong lượt chạy cuối với thành tích 1 phút 33,211 giây, vượt qua Antonelli và Lawson. Ở phía sau, khán giả nhà lộ rõ sự thất vọng khi cả hai tay đua của họ đều bị loại tại Q1, lần lượt tại vị trí thứ 17 và 18. Cùng với đó, hai tay đua Cadillac cán đích tại vị trí thứ 19 và 20 chung cuộc, trong khi Stroll và Bearman đều không tham gia.

Sainz xếp thứ 17 trong cuộc đua trên sân nhà

Red Bull một lần nữa vượt mặt Mercedes khi Verstappen dẫn đầu với thời gian 1 phút 32,557 giây, dẫn trước bộ đôi McLaren, với Lawson tại vị trí thứ 4. Hai tay đua Alpine trở về pit và trắng tay sau lượt chạy đầu tiên. Bortoleto, Tsunoda, Ocon, Albon

Colapinto thành công vươn lên vị trí thứ 7. Piastri và Lindblad thoát trong gang tấc tại vị trí thứ 9 và thứ 10, cả hai tay đua có kết quả bằng nhau. Bộ đôi Audi bị loại, cùng với Ocon, Gasly, Tsunoda, và Albon.

Lawson thể hiện xuất sắc trên chiếc RB22

Top 10 nhanh chóng xuất phát ngay khi đèn xanh sáng lên. Hamilton trở lại tại Q3 và vươn lên dẫn đầu với thành tích 1 phút 32,079 giây, dẫn trước Antonelli và Russell. Ở phía sau là Leclerc, Verstappen, hai tay đua McLaren, và cuối cùng là Lawson, Colapinto, Lindblad.

Tay đua Ferrari lại vấp ngã trong lượt chạy cuối, mở đường cho Antonelli vươn lên dẫn trước. Norris bứt phá với thành tích 1 phút 31,824 giây, đoạt lấy vị trí pole chung cuộc, và cùng với đó là kỉ lục mới tại Madring. Antonelli xếp vị trí thứ 2, với cách biệt chỉ 0,011 giây. Verstappen vượt qua hai tay đua Ferarri cho vị trí thứ 3. Russell có kết quả khiêm tốn tại vị trí thứ 6. Đồng hành cùng tay đua người Anh là Piastri, Lawson, cùng với “đại diện” từ nhóm sau, Colapinto và Linblad.

Thứ tự xuất phát tại Spanish GP 2026

Tuần lễ khai mạc Madring đã có nhiều biến cố, kéo dài xuyên suốt cả 3 thể thức. Liệu Norris có thể vượt qua sự hỗn loạn đó và giành lấy chiến thắng đầu tiên tại Madring? Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 20g00 ngày 13 tháng 9.