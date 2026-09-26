Nóng nhất thể thao sáng 26/9: Zverev nói lý do Djokovic xứng đáng vĩ đại nhất lịch sử quần vợt

Zverev nói lý do Djokovic xứng đáng vĩ đại nhất lịch sử quần vợt

Khi được yêu cầu lựa chọn giữa Novak Djokovic, Roger Federer và Rafael Nadal xem ai là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, Zverev không ngần ngại chọn "Nole". Tay vợt người Đức cho biết:

"Nếu xét theo các số liệu, Djokovic xứng đáng vĩ đại nhất lịch sử quần vợt. Anh ấy là người giành được nhiều danh hiệu nhất, giữ vị trí số 1 thế giới lâu nhất và nắm giữ những kỷ lục ấn tượng. Vì vậy, chắc chắn phải là Djokovic".

Zverev tin tưởng vào vị thế số một mọi thời đại của Djokovic

Toni Nadal từng từ chối làm HLV của Zverev

Theo HLV Toni Nadal cho biết, ông từng có 2 lần từ chối làm HLV cho Zverev: "Zverev đã đề nghị tôi huấn luyện cậu ấy, và tôi nói với cậu ấy rằng đây không phải là vấn đề thay đổi huấn luyện viên mà là vấn đề về bản lĩnh. Nếu Zverev có được bản lĩnh, cậu ấy sẽ đạt được thành công mà cậu ấy xứng đáng".

Sinner rút khỏi China Open

Jannik Sinner tuyên bố rút khỏi China Open do chấn thương đầu gối. Tay vợt số 1 thế giới đã không thi đấu kể từ khi đánh bại Alexander Zverev trong 4 set ở trận chung kết Wimbledon hồi tháng 7, và vấn đề sức khỏe hiện tại buộc anh nghỉ thi đấu tại US Open 2026.

Anthony Joshua gửi lời nhắn nhủ Tyson Fury

Joshua và Fury sẽ đối đầu nhau dưới mái che của Sân vận động Principality ở Cardiff vào rạng sáng ngày 12/12. Trận đấu hạng nặng của 2 võ sĩ này sẽ chấm dứt cuộc tranh luận kéo dài một thập kỷ về việc ai là võ sĩ người Anh xuất sắc nhất thế hệ của họ.

Võ sĩ Joshua đã sử dụng mạng xã hội để gửi một thông điệp tới Fury: "Điều quan trọng nhất là đối thủ của tôi phải xuất hiện vào đêm thi đấu. Những gì họ làm từ giờ đến lúc đó không liên quan gì đến tôi. Những gì xảy ra từ giờ đến lúc đó không phải là việc của tôi. Chúng tôi chỉ tập trung vào bản thân, gia đình và những người ủng hộ tôi. Tôi lắng nghe huấn luyện viên của mình và làm những gì tôi giỏi nhất".