Chung kết đỉnh cao US Open: Zverev đối đầu sức mạnh của Shelton, chờ lịch sử gọi tên

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Alexander Zverev đối đầu Ben Shelton trong trận chung kết US Open 2026 vào 1h, 14/9 tại Arthur Ashe Stadium. Một bên là bản lĩnh của nhà vô địch Grand Slam đang tìm kiếm danh hiệu thứ hai, bên kia là sức trẻ, cú giao bóng khủng khiếp và giấc mơ đưa quần vợt nam Mỹ trở lại đỉnh cao sau hơn hai thập kỷ.

Zverev đứng trước cơ hội lần đầu vô địch US Open sau hành trình đầy bản lĩnh

Zverev và cơ hội khép lại những ám ảnh ở New York

Zverev bước vào trận chung kết với vị thế của hạt giống số 1 và cũng là người được đánh giá cao hơn. Tay vợt Đức từng trải qua không ít thất bại đau đớn tại các trận đấu lớn, nổi bật là trận chung kết US Open 2020 khi dẫn Dominic Thiem hai set nhưng cuối cùng thua ở loạt tie-break quyết định. Sau những lần lỡ hẹn khác, Zverev cuối cùng đã phá được rào cản tâm lý bằng chức vô địch Roland Garros 2026.

Phong độ tại các giải Grand Slam trong năm càng củng cố vị thế của Zverev. Anh đã vào bán kết cả 4 Grand Slam mùa này, đồng thời giành ngôi á quân Wimbledon. Tại New York, Zverev khởi đầu bằng hai trận đấu kéo dài 5 set nhưng sau đó thắng liên tiếp các trận còn lại với cùng một kịch bản, không để đối thủ kéo mình vào cuộc chiến quá dài.

Điểm mạnh lớn nhất của Zverev nằm ở khả năng biến trận đấu thành cuộc đấu sức từ cuối sân. Cú giao bóng đầu tiên giúp anh có nhiều điểm dễ dàng, trong khi chiều cao và sải tay cho phép tay vợt Đức xử lý tốt những cú giao bóng mạnh. Đặc biệt, cú trái tay hai tay của Zverev là thứ vũ khí cực kỳ ổn định, nhất là khi chuyển hướng bóng.

Nhưng đó cũng là nơi Shelton có thể tìm thấy khe cửa. Zverev đôi lúc lùi quá sâu và trở nên thụ động khi chịu áp lực. Nếu điều đó xảy ra ở Arthur Ashe, Shelton có thể lập tức tiến lên, chiếm trung tâm sân và dùng cú thuận tay trái để đẩy đối thủ vào thế phòng ngự.

Shelton đã thay đổi đủ nhiều để phá lời nguyền 5-0?

Nếu chỉ nhìn vào thành tích đối đầu, trận chung kết gần như nghiêng hẳn về Zverev. Anh thắng Shelton cả 5 lần gặp nhau, trong đó có 4 trận thắng với tỷ số 2-0. Zverev đặc biệt khó chịu với tay vợt thuận tay trái bởi cú thuận tay của Shelton thường đưa bóng vào đúng khu vực mà tay vợt Đức cảm thấy thoải mái nhất: cú trái tay hai tay.

Thế nhưng Shelton hiện tại không còn là Shelton của những lần chạm trán trước. Hạt giống số 8 đã đi qua một nhánh đấu khắc nghiệt và tạo nên một trong những trận đấu đáng nhớ nhất US Open 2026 khi đánh bại đương kim vô địch Carlos Alcaraz sau 5 set. Trận đấu kéo dài 4 giờ 28 phút, kết thúc lúc 3h33 sáng và trở thành trận đấu kết thúc muộn nhất lịch sử US Open. Shelton khép lại cuộc chiến bằng cú ace 235 km/h.

Quan trọng hơn tốc độ giao bóng là cách Shelton chơi. Anh đã cải thiện khả năng trả giao bóng, ổn định hơn ở cú trái tay và bắt đầu kiên nhẫn xây dựng điểm thay vì tìm cách kết thúc mọi pha bóng bằng một cú đánh quyết định. Trước Alcaraz và Frances Tiafoe, Shelton cho thấy khả năng chịu đựng những pha bóng dài tốt hơn đáng kể, đồng thời biết lựa chọn thời điểm tăng tốc thay vì liên tục đánh cược.

Shelton cần phải thể hiện sức trẻ, cú giao bóng uy lực và khát vọng chấm dứt 23 năm chờ đợi của tennis Mỹ để có chiến thắng đầu tiên trước Zverev

Cuộc chiến thực sự nằm ở cú giao bóng và trái tay

Shelton, 23 tuổi cần tỷ lệ giao bóng một đủ độ cao để không trao quyền chủ động cho Zverev. Nếu liên tục phải dùng giao bóng hai, tay vợt Đức sẽ có cơ hội bước lên và ép trả bóng vào trái tay của đối thủ. Shelton cũng không nên ám ảnh với việc giao bóng nhanh nhất có thể; thay đổi hướng, đặc biệt là giao bóng vào thân người Zverev, có thể hiệu quả hơn việc chạy đua về tốc độ.

Ngược lại, Zverev thường đứng rất sâu khi trả giao bóng. Điều đó giúp anh có thêm thời gian xử lý tốc độ của Shelton, nhưng cũng mở ra khoảng trống để tay vợt Mỹ giao rộng rồi lập tức lên lưới.

Đáng chú ý nhất vẫn là cuộc đấu giữa thuận tay Shelton và trái tay Zverev. Đây là khu vực Zverev có ưu thế rõ rệt. Cú trái tay của anh ổn định, gọn và có khả năng đổi hướng tốt, trong khi việc để trận đấu liên tục diễn ra theo mô-típ thuận tay Shelton đấu trái tay Zverev sẽ khiến tay vợt Mỹ dần bị bào mòn. Shelton cần phá vỡ nhịp này bằng những pha đánh thuận tay từ góc trái sân, sử dụng slice để kéo Zverev khỏi vị trí và chủ động lên lưới khi có cơ hội.

Arthur Ashe có thể trở thành biến số lớn

Zverev có kinh nghiệm, bộ kỹ năng hoàn chỉnh hơn và lợi thế đối đầu tuyệt đối. Nhưng Shelton sở hữu thứ mà tay vợt Đức không thể kiểm soát: năng lượng của một trận chung kết Grand Slam trên sân nhà.

Nếu Shelton giữ được giao bóng, kéo các set vào thế giằng co và tạo áp lực trên bảng điểm, trận đấu sẽ trở nên rất khác. Chỉ cần một hoặc hai loạt tie-break, sức mạnh giao bóng của tay vợt Mỹ có thể đảo chiều mọi tính toán.

Ngược lại, Zverev sẽ muốn biến trận chung kết thành cuộc đấu thể lực. Shelton đã phải tiêu hao rất nhiều năng lượng trong trận thắng Alcaraz kéo dài hơn 4 giờ. Nếu các pha bóng liên tục bị kéo dài, lợi thế kinh nghiệm, khả năng trả giao bóng và độ ổn định từ cuối sân của Zverev sẽ phát huy tác dụng.

Đây là một trận chung kết mà mỗi người đều có một con đường rất rõ để chiến thắng. Shelton cần biến nó thành cuộc đấu của những điểm ngắn, cú giao bóng đầu tiên, những pha tấn công bất ngờ và sức ép từ khán đài. Zverev cần kéo đối thủ ra khỏi vùng thoải mái, trả giao bóng đủ sâu và buộc Shelton phải đánh thêm một, hai quả trong mỗi pha bóng.

Nếu thắng, Zverev sẽ có Grand Slam thứ hai trong năm và lần đầu tiên chạm tay vào chức vô địch US Open. Nếu Shelton tạo nên cú sốc, anh sẽ trở thành tay vợt nam Mỹ đầu tiên vô địch Grand Slam kể từ Andy Roddick tại US Open 2003.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng Shelton 3-1.