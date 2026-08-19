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Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Sự kiện: Asiad 2026

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026 cập nhật liên tục thành tích của 45 đoàn thể thao, với số HCV, HCB, HCĐ và tổng số huy chương sau từng ngày thi đấu.

BẢNG XẾP HẠNG HUY CHƯƠNG ASIAD 2026

TT

Đoàn Thể Thao

Huy Chương

Tổng HC

 HCV

HCB

HCĐ

1

Afghanistan

0

0

0

0

2

Bahrain

0

0

0

0

3

Bangladesh

0

0

0

0

4

Bhutan

0

0

0

0

5

Brunei

0

0

0

0

6

Campuchia

0

0

0

0

7

Trung Quốc

0

0

0

0

8

Hong Kong (Trung Quốc)

0

0

0

0

9

Ấn Độ

0

0

0

0

10

Indonesia

0

0

0

0

11

Iran

0

0

0

0

12

Iraq

0

0

0

0

13

Nhật Bản

0

0

0

0

14

Jordan

0

0

0

0

15

Kazakhstan

0

0

0

0

16

 Kuwait

0

0

0

0
17

Kyrgyzstan

0

0

0

0

18

Lào

0

0

0

0

19

Lebanon

0

0

0

0

20

Macau (Trung Quốc)

0

0

0

0

21

Malaysia

0

0

0

0

22

Maldives

0

0

0

0

23

Mông Cổ

0

0

0

0

24

Myanmar

0

0

0

0

25

Nepal

0

0

0

0

26

Triều Tiên

0

0

0

0

27

Oman

0

0

0

0

28

Pakistan

0

0

0

0

29

Palestine

0

0

0

0

30

Philippines

0

0

0

0

31

Qatar

0

0

0

0

32

Saudi Arabia

0

0

0

0

33

Singapore

0

0

0

0

34

Hàn Quốc

0

0

0

0

35

Sri Lanka

0

0

0

0

36

Syria

0

0

0

0

37

Đài Loan (Trung Quốc)

0

0

0

0

38

Tajikistan

0

0

0

0

39

Thái Lan

0

0

0

0

40

Timor Leste

0

0

0

0

41

Turkmenistan

0

0

0

0

42

United Arab Emirates

0

0

0

0

43

Uzbekistan

0

0

0

0

44

Việt Nam

0

0

0

0

45

Yemen

0

0

0

0

ASIAD 2026 quy tụ 45 đoàn thể thao thành viên của Hội đồng Olympic châu Á, tranh tài tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10. Với 469 nội dung trao huy chương ở 43 môn thể thao, cuộc đua trên bảng tổng sắp được dự báo diễn ra quyết liệt ngay từ những ngày đầu.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026 sẽ cập nhật liên tục thành tích của các đoàn, gồm số huy chương Vàng, Bạc, Đồng và tổng số huy chương giành được.

Nhật Bản với tư cách chủ nhà, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Thái Lan và Việt Nam là những đoàn được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Việt Nam tham dự Đại hội với mục tiêu cạnh tranh huy chương ở nhiều môn thế mạnh.

Trong suốt thời gian ASIAD diễn ra, bảng tổng sắp sẽ được cập nhật sau mỗi ngày thi đấu, qua đó phản ánh chính xác thứ hạng của các đoàn. Người hâm mộ có thể theo dõi diễn biến cuộc đua HCV cũng như vị trí của đoàn Việt Nam trên bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2026 08:17 AM (GMT+7)
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