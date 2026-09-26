Mỹ nhân điền kinh Trung Quốc "khổ vì quá đẹp", quyết làm lại từ đầu ở ASIAD

Sở hữu nhan sắc lấn át cả giới giải trí nhưng lại gánh chịu vô số thị phi, "nữ thần" điền kinh Trung Quốc Wu Yanni đang dồn toàn lực cho ASIAD 2026 với một mục tiêu, đập tan định kiến và phục hận tấm thẻ đỏ nghiệt ngã 3 năm trước.

Wu Yanni quá đẹp và khác biệt nên từng phải nhận nhiều bình luận không hay

Cái giá của sự nổi tiếng và biệt danh "khổ vì đẹp"

Trong làng điền kinh châu Á, hiếm có vận động viên nào sở hữu sức hút truyền thông khủng khiếp như Wu Yanni. Mỗi lần bước ra đường chạy 100m rào, chân chạy sinh năm 1997 lại chiếm trọn spotlight nhờ gương mặt sắc sảo, vóc dáng chuẩn siêu mẫu và phong thái tự tin đầy kiêu kỳ.

Thế nhưng, sự nổi tiếng luôn đi kèm với hệ lụy. Nhiều người hoài nghi năng lực của cô, mỉa mai cô là "bình hoa di động" hay "vận động viên mạng xã hội". Đỉnh điểm của cơn bão chỉ trích ập đến tại ASIAD 2023 ở Hàng Châu. Khi đó, Wu Yanni dính lỗi xuất phát sớm trong trận chung kết kịch tính. Việc cô bật khóc, tranh cãi gay gắt với trọng tài rồi nhận tấm thẻ đỏ (bị hủy kết quả) đã biến cô thành tâm điểm của những lời chế giễu. Thay vì được công nhận tài năng, nhan sắc và cá tính mạnh mẽ của cô lại trở thành cái cớ để dư luận công kích.

Quyết tâm "xóa đi làm lại" ở tuổi 29

Ba năm sau cú sốc để đời, Wu Yanni chính thức trở lại đấu trường Á vận hội (ASIAD 2026) tại Nhật Bản. Lần này, cô không còn ở thời kỳ đỉnh cao thể trạng của tuổi đôi mươi. Ở tuổi 29, chân chạy Trung Quốc đang phải bước vào cuộc chiến khốc liệt chống lại chính cơ thể mình.

Mùa giải năm nay của cô trôi qua trong sự im ắng khi cô liên tục bị hành hạ bởi các chấn thương dai dẳng, từ viêm cân mạc lòng bàn chân, căng cơ thắt lưng cho đến tràn dịch đầu gối. Yanni cay đắng thừa nhận: "Mỗi ngày sau khi tập, cơ thể tôi phản ứng rất mạnh, khả năng hồi phục không còn như trước". Thành tích tốt nhất năm nay của cô là 12 giây 99, một thông số còn cách khá xa kỷ lục cá nhân 12 giây 74 của chính cô.

Nhưng thay vì bỏ cuộc, "bông hồng gai" này quyết định làm lại từ đầu. Trước giờ cất cánh sang Nhật Bản, cô ngạo nghễ tuyên bố trên trang cá nhân: "Nhóm chạy rào tập hợp, cất cánh!". Cô chấp nhận hạ cái tôi xuống, lao vào tập luyện điên cuồng để cải thiện những điểm yếu cố hữu về tốc độ chạy bằng nhằm đối đầu trực diện với các đối thủ cực mạnh của chủ nhà Nhật Bản.

Tại ASIAD 2023 cô vẫn được thi nhưng cuối cùng bị hủy kết quả

Cuộc đua giàu cảm xúc tại Nagoya

ASIAD 2026 sẽ là canh bạc lớn để Wu Yanni chứng minh giá trị thực sự của mình. Áp lực đè nặng lên vai cô khi những chân chạy Nhật Bản như Mako Fukube hay Hitomi Nakajima đều đang có phong độ cao với thành tích dưới 13 giây.

Dù vậy, mỹ nhân điền kinh Trung Quốc khẳng định cô sẽ bước vào vạch xuất phát với tâm lý thoải mái nhất, dốc toàn lực cho từng mét rào: "Tôi vẫn còn những mục tiêu và giấc mơ chưa hoàn thành. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện giải nghệ!".

Vòng loại 100m chạy rào sẽ diễn ra vào ngày 26/9 và trận chung kết sinh tử được tổ chức vào ngày 27/9. Tất cả người hâm mộ đang chờ xem, liệu "mỹ nhân khổ vì quá đẹp" này có tạo ra thành tích đặc biệt trong lần thứ hai dự ASIAD hay không.