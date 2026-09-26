Kane đại chiến Yamal, màn quyết đấu cuối cho Quả bóng Vàng

Wembley thành sân khấu quyết định

Anh sẽ tiếp đón nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha tại Wembley vào 1h45 ngày 27/9 trong khuôn khổ Nations League. Bên cạnh cuộc cạnh tranh trên sân cỏ, mọi ánh mắt còn hướng về màn so tài giữa Harry Kane và Lamine Yamal, hai ứng viên nổi bật trong cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay.

Wembley thành sân khấu quyết định

Thời hạn bỏ phiếu sẽ khép lại vào tuần tới, đồng nghĩa cuộc đối đầu tại Wembley có thể là cơ hội cuối cùng để Kane và Yamal gây ấn tượng với những cử tri còn do dự. Một trăm nhà báo trên khắp thế giới sẽ quyết định chủ nhân danh hiệu, trước khi người chiến thắng được công bố tại lễ trao giải ở London vào tháng tới.

Cuộc đua càng nóng khi những nhân vật nổi tiếng của bóng đá thế giới lần lượt lên tiếng ủng hộ các ứng viên. Thomas Tuchel lựa chọn Kane, Hansi Flick đứng về phía Yamal, trong khi Jose Mourinho ủng hộ Kylian Mbappe. David Beckham đặt niềm tin vào Lionel Messi, còn đương kim chủ nhân danh hiệu Ousmane Dembele muốn Quả bóng Vàng tiếp tục ở lại Paris.

Yamal “đá xoáy” Kane, đề cao Mbappe

Yamal không ngần ngại thể hiện quan điểm về tiêu chí lựa chọn chủ nhân Quả bóng Vàng. Ngôi sao 19 tuổi cho rằng giải thưởng không nên chỉ được quyết định bằng số bàn thắng, qua đó phần nào giảm sức nặng của thành tích ghi bàn đáng kinh ngạc mà Kane sở hữu.

“Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm, một người khác biệt, một người mà chúng ta thích xem, người có phép màu”, Yamal tuyên bố. “Nó không liên quan đến số lượng bàn thắng đơn thuần. Khi tôi nghĩ về Quả bóng Vàng, tôi nghĩ đến Messi, Ronaldinho, những cầu thủ khiến bạn mơ ước”.

Kane đã ghi tới 73 bàn thắng trong mùa giải được chính anh mô tả là hay nhất sự nghiệp. Tuy nhiên, Yamal lại hướng cuộc tranh luận về phía mình và Mbappe: “Tôi nghĩ mình xứng đáng với điều đó năm nay vì những gì mình đã giành được. Đối với tôi, Mbappe và tôi là những người giỏi nhất thế giới. Ai xem các trận đấu cũng đều biết điều đó”.

Cơ hội có thể không trở lại với Kane

So với Yamal hay Mbappe, Kane hiểu rằng cơ hội chinh phục Quả bóng Vàng của anh có thể không còn nhiều. Hai đối thủ trẻ đều đã sở hữu chức vô địch World Cup và vẫn còn rất nhiều thời gian để bổ sung thêm những danh hiệu lớn. Với Kane, mùa giải 2026 có thể trở thành đỉnh cao khó lặp lại trong phần còn lại của sự nghiệp.

Cơ hội có thể không trở lại với Kane

Tiền đạo tuyển Anh cũng bắt đầu tích cực xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn để nói về thành tích của mình. Kane liên tục nhấn mạnh: “Đây là mùa giải tuyệt vời nhất của tôi”. Với 73 bàn thắng cùng màn trình diễn toàn diện, chân sút người Anh rõ ràng đang có trong tay những con số đủ sức nặng trước ngày bỏ phiếu.

Và Wembley giờ trở thành sân khấu cuối cùng. Một bên là Kane ở giai đoạn đỉnh cao, một bên là Yamal mới 19 tuổi nhưng đã vươn lên thành đối thủ lớn trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Khi Anh chạm trán Tây Ban Nha, cuộc chiến giữa hai đội tuyển cũng đồng thời trở thành màn quyết đấu trực tiếp giữa hai ngôi sao trước khi lá phiếu cuối cùng được định đoạt.