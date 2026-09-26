MU kê khai tổn hại từ 114 vi phạm tài chính của Man City, mơ hốt 2 danh hiệu NHA

Gần đây, Man City đã bị kết tội 114 trên tổng số 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Ngoại hạng Anh kéo dài từ năm 2009 đến 2018. Hậu quả từ phán quyết có thể gây ra những tác động to lớn và theo tờ Athletic, ban lãnh đạo MU đang xem xét những ảnh hưởng mà họ có thể phải gánh chịu.

MU đã tiến hành đánh giá nội bộ về việc các tổn thất kinh tế có thể bắt nguồn từ những vi phạm của Man City. Điều đó bao gồm cả các mùa giải Ngoại hạng Anh mà họ xếp sau Man City.

Được biết, Arsenal, Tottenham, Liverpool và MU đều đã nộp đơn xin quyền đòi bồi thường thiệt hại từ giai đoạn đầu của quá trình tố tụng. Trong khi đó, đội chủ sân Etihad luôn phủ nhận các cáo buộc và dự kiến ​​sẽ kháng cáo ngay lập tức.

Nếu Man City kháng cáo bất thành, họ sẽ đối mặt với hàng loạt án phạt nặng, trong đó có việc bị tước các chức vô địch Ngoại hạng Anh. MU sẽ được hưởng lợi nếu điều đó xảy ra. Cụ thể, "Quỷ đỏ" về nhì khi xếp sau Man City vào 2 mùa 2011/12 và 2017/18.

Sir Alex (2011/12) và Mourinho (2017/18) có thể đoạt thêm danh hiệu nếu Man City kháng cáo bất thành

Trong Ngoại hạng Anh mùa giải 2015/16, MU xếp thứ 5 và không được dự Cúp C1. Còn Man City xếp thứ 4 khi hơn MU hiệu số bàn thắng - bàn thua.

Mặc dù sẽ có nhiều tranh cãi từ các CLB về việc tước danh hiệu của Man City, nhưng nhiều khả năng phương án trừ điểm nặng nề sẽ được áp dụng khi quyết định được đưa ra.

Một khoản tiền phạt khổng lồ được dự đoán sẽ xuất hiện và có thể lên tới 100 triệu bảng, trong khi việc bị loại khỏi Ngoại hạng Anh cũng là một khả năng.