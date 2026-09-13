Sabalenka nổi điên đập vợt, Rybakina giao bóng tệ vẫn lên ngôi US Open 2026

Trận chung kết đơn nữ US Open 2026 đã khép lại với kịch bản ngoài sức tưởng tượng. Trải qua 2 giờ 21 phút rượt đuổi nghẹt thở, Elena Rybakina đã chính thức phế truất ngôi hậu của Aryna Sabalenka bằng chiến thắng kịch tính 6-4, 5-7, 6-2, qua đó đăng quang tại New York.

Tay vợt người Kazakhstan gốc Nga giành chức vô địch US Open đầu tiên

Nghịch lý: Chấp cả tỷ lệ giao bóng chạm đáy vẫn hạ bệ nữ hoàng

Bước vào set 1, Rybakina khiến tất cả người hâm mộ phải thót tim khi thể hiện một phong độ giao bóng tệ hại chưa từng thấy. Tỷ lệ giao bóng 1 thành công của cô chạm đáy lịch sử khi chỉ đạt vỏn vẹn 27%. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ, tay vợt người Kazakhstan lại bộc lộ thứ vũ khí đáng sợ khác, những cú trả giao bóng sống cực nặng và sâu thẳng vào trung tâm, triệt tiêu hoàn toàn các góc đánh hiểm hóc sở trường của Sabalenka. Lối đánh kiên cường cuối sân này đã giúp Rybakina khỏa lấp hoàn toàn điểm yếu để giành chiến thắng bất ngờ 6-4 ở set đầu tiên.

Sang set 2, dù Rybakina đã cải thiện tỷ lệ giao bóng 1 lên 61%, cô lại phung phí 2 cơ hội bẻ game quyết định. Bản lĩnh của đương kim vô địch trỗi dậy đúng lúc giúp Sabalenka vùng lên bẻ game ở những phút cuối, khép lại set đấu với tỷ số 7-5 và kéo trận đấu vào set quyết định.

Sabalenka mất kiểm soát, nổi điên trút giận lên vợt

Sự ức chế của Sabalenka bắt đầu dâng cao khi đối thủ chơi quá lỳ lợm. Sân vận động Arthur Ashe với 23.000 khán giả đã phải chứng kiến những khoảnh khắc bùng nổ tiêu cực của hạt giống số 1.

Sabalenka mất bình tĩnh đập vợt ở trận chung kết đơn nữ hôm 13/9

Không giữ được bình tĩnh sau một tình huống, cô đập mạnh cây vợt đầu tiên xuống sàn đấu và thậm chí bị trọng tài phạt cảnh cáo vì trút giận bằng cách đánh thẳng một quả bóng lên khán đài Arthur Ashe.

Sự nôn nóng khiến Sabalenka hoàn toàn đánh mất thế trận ở set 3. Rybakina chớp thời cơ bẻ liên tiếp 2 game giao bóng để dẫn trước 5-2. Cuối cùng, một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp thứ 12 đã chấm dứt mọi nỗ lực của Sabalenka, mang về danh hiệu US Open đầu tiên cho Rybakina.

Đỉnh điểm của cơn điên cuồng đến ngay sau khi trận đấu kết thúc. Vừa bước về ghế ngồi sau thủ tục bắt tay xã giao ở lưới, Sabalenka lập tức đập nát vụn cây vợt thứ hai xuống sàn để giải tỏa toàn bộ nỗi thất vọng cay đắng của một nhà cựu vô địch.

Mỹ nhân 27 tuổi giành Grand Slam thứ 3 sự nghiệp

Mưa kỷ lục lịch sử gọi tên tân nữ hoàng thế giới

Chiến thắng oanh liệt này giúp Rybakina thiết lập hàng loạt cột mốc chấn động làng quần vợt:

- Kẻ hủy diệt các nhà vô địch: Rybakina trở thành tay vợt đầu tiên đánh bại các cựu nữ hoàng đơn nữ ở cả bán kết và chung kết của một giải Grand Slam kể từ sau kỳ tích của Victoria Azarenka tại Australian Open 2012.

- Khắc tinh của số 1 thế giới: Kể từ khi bảng xếp hạng WTA ra đời năm 1975, Rybakina là tay vợt thứ hai trong lịch sử đánh bại đương kim số 1 thế giới (hạ Sabalenka ở Australian Open, US Open) trong nhiều trận chung kết Grand Slam ở cùng một mùa giải, sánh ngang huyền thoại Steffi Graf năm 1995 (Roland Garros và US Open).

- Bộ ba quyền lực kỷ nguyên mới: Với danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp, Rybakina chính thức gia nhập nhóm 3 tay vợt hiếm hoi giành từ 3 chức vô địch lớn trở lên tính từ đầu thập kỷ, bên cạnh Iga Swiatek (6) và Aryna Sabalenka (4).

Những phát biểu cảm xúc sau trận đại chiến

Bước lên bục nhận cúp với tư cách tân nữ hoàng quần vợt, Rybakina xúc động chia sẻ về góc khuất chấn thương trước giải: "Thật khó để tìm được từ ngữ diễn tả lúc này. Tôi hoàn toàn không kỳ vọng điều gì lớn lao khi đến đây vì đã phải vật lộn với chấn thương ngay trước thềm giải đấu. Tôi đã đến New York suốt 10 năm qua và chưa bao giờ thành công, nhưng giờ tôi đang ngày càng yêu nơi này hơn bao giờ hết".

Bên kia chiến tuyến, dù trải qua những giây phút điên tiết trên sân, Sabalenka vẫn thể hiện tinh thần thể thao rất cao và để lại câu nói đùa đầy tinh quái trong phòng họp báo khi nhắc đến kỷ lục 99 tuần giữ ngôi vị số 1 thế giới của mình: "Đơn giản là hôm nay cô ấy chơi tốt hơn tôi. Để xem Elena có phá được kỷ lục 99 tuần liên tiếp ở ngôi số 1 của tôi không nhé. Nếu cô ấy cứ tiếp tục đánh cái kiểu hủy diệt như thế này thì tôi tiêu đời chắc rồi".

Thất bại này khiến Sabalenka mất cả ngôi hậu US Open lẫn ngôi vị số 1 vào tay chính đối thủ, khép lại một trận chung kết US Open đầy bão táp và cảm xúc.