Trực tiếp ASIAD 25/9: Chờ HCV từ Quang Huy - Thu Vinh và đua thuyền
Ngày 25/9, tâm điểm ASIAD 2026 hướng về trường bắn súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội của Phạm Quang Huy - Trịnh Thu Vinh, trận chung kết canoeing K4 nữ cùng hai trận "sinh tử" vòng tứ kết của bóng đá Việt Nam với Hàn Quốc và Trung Quốc.
Tính đến hết ngày 24/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm bứt phá lên vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp ASIAD với 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ. Dù đây là một kết quả đáng khích lệ, nhưng để tạo nên cú hích mạnh mẽ và cải thiện thứ hạng, chúng ta đang khát khao hơn bao giờ hết vào những tấm HCV lấp lánh tiếp theo.
Ngày thi đấu 25/9 thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ giành thêm nhiều huy chương và tất cả đều chờ đợi thêm một tấm HCV. Mọi sự chú ý sẽ sớm đổ dồn vào trường bắn súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội, canoeing có thể báo tin vui, cùng hàng loạt ngôi sao của đường đua xanh bơi lội và thảm đấu thể dục dụng cụ bước vào trận chiến quyết định.
Đua thuyền là 1 trong những kỳ vọng giành HCV của Việt Nam trong ngày đấu 25/9
Bắn súng hỗn hợp: Bộ đôi Quang Huy - Thu Vinh sát cánh săn huy chương
Sau ngày thi đấu 24/9 đầy tiếc nuối khi nhà đương kim vô địch Phạm Quang Huy không thể vượt qua vòng loại cá nhân, áp lực và quyết tâm đòi lại thể diện cho bắn súng Việt Nam đang lớn hơn bao giờ hết. Vào lúc 7h45 (giờ Việt Nam), Phạm Quang Huy sẽ kết hợp cùng xạ thủ tài năng Trịnh Thu Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ.
Đây là nội dung thế mạnh của Việt Nam khi Thu Vinh và Quang Huy sở hữu phong độ ổn định. Tuy nhiên, thách thức tại vòng loại vô cùng khắc nghiệt trước nhiều đối thủ mạnh, nổi bật là các cặp đôi sừng sỏ như Bu Shuaihang / Shen Yiyao (Trung Quốc) hay Kamaljeet / Suruchi (Ấn Độ). Nếu thể hiện đúng bản lĩnh thép, "bộ đôi vàng" của Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành vé vào loạt bắn tranh huy chương vàng lúc 10h.
Ngoài ra, trường bắn Aichi cũng chứng kiến bộ ba Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang bước vào vòng loại 50m súng trường 3 tư thế nam lúc 8h45.
Canoeing: Đặt niềm tin vào 4 cô gái "thép"
Miyoshi Lake Canoe Course sẽ diễn ra nhieuef cuộc đua vào buổi sáng. Tâm điểm vàng thuộc về nội dung chung kết A Kayak bốn nữ (K4) 500m lúc 9:40.
Đội hình Việt Nam gồm 4 tay chèo Hoàng Thị Lâm (vị trí mũi), Đỗ Thị Thanh Thảo, Bùi Mai Hạnh và Hoàng Thị Hương sẽ xuất phát ở làn số 7. Đây là cuộc chiến trực diện một lượt ăn ngay để tranh chấp huy chương với những cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan và Uzbekistan. Với sự đồng đều và kỹ thuật đồng đội phối hợp nhuần nhuyễn, nhóm K4 nữ đang gánh vác niềm hy vọng giật tấm huy chương danh giá nhất.
Trước đó lúc 8h, cặp đôi Huỳnh Cao Minh và Nguyễn Minh Tuấn sẽ thi đấu lượt bán kết 1 nội dung Kayak đôi nam (K2) 500m tại làn 6 nhằm cạnh tranh tấm vé vớt lọt vào chung kết A (10h30).
Đường đua xanh: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên thách thức giới hạn
Tại Tokyo Aquatics Centre, các ngôi sao bơi lội Việt Nam sẽ đồng loạt xuất kích ở vòng loại buổi sáng để tìm vé vào chung kết buổi chiều (bắt đầu từ 15h):
- Nguyễn Huy Hoàng & Trần Văn Nguyễn Quốc (8h40): Bước vào cự ly 400m tự do nam sau khi đã bung hết sức ở nội dung 800m ngày hôm trước. Thử thách về mặt thể lực là bài toán lớn với Huy Hoàng, nhưng anh hoàn toàn có thể bứt phá vào top tranh chấp huy chương lúc 15h50.
- Trần Hưng Nguyên (8h28): Anh cần chinh phục nội dung 200m ngửa nam với mục tiêu cải thiện thông số kỹ thuật cá nhân và chen chân vào nhóm có huy chương (chung kết lúc 15h25).
- Phạm Thanh Bảo (8h07): Tiếp tục hành trình ở cự ly ngắn 50m Ếch Nam với hy vọng tạo nên bất ngờ.
- Nguyễn Quang Thuấn & Dương Văn Hoàng Quy (9h04): Thử sức ở nội dung đòi hỏi thể lực cực khủng là 200m bướm nam.
Thể dục dụng cụ & các nội dung đáng chú ý khác
- Trịnh Hải Khang tranh vàng nhảy chống (13h): Sau những tiếc nuối rơi huy chương vì 0,001 điểm của đồng đội ngày hôm trước, niềm hy vọng lớn nhất của TDDC nam - Trịnh Hải Khang sẽ bước vào thảm đấu chung kết nội dung nhảy chống nam. Đây là nội dung đòi hỏi độ khó cao và tâm lý cực kỳ vững vàng.
- Cử tạ (11h30): Nữ đô cử Quàng Thị Tám gánh vác trọng trách tại chung kết hạng cân 57kg nữ nhóm A, đối đầu với các lực sĩ rất mạnh của châu lục.
- Bóng đá tứ kết: Tuyển nữ Việt Nam đụng độ Trung Quốc lúc 13h, trong khi tuyển U23 Việt Nam có trận đấu lớn với U23 Hàn Quốc vào 17h30.
- Điền kinh (8h): Hoàng Thanh Giang miệt mài cày ải 3 nội dung còn lại của 7 môn phối hợp (Nhảy xa, ném lao, 800m), trong khi Hoàng Thị Minh Hạnh xuất phát vòng loại 400m nữ lúc 19h15.
Giờ Việt Nam Môn VĐV/Đội tuyển Việt Nam Nội dung Vòng 07:30 🏸 Cầu lông Nguyễn Hải Đăng - Bahrain Đơn nam Vòng loại 07:30 🏸 Cầu lông Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh - Ma Cao Đôi nam nữ Vòng loại 07:30 🏸 Cầu lông Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Mông Cổ Đôi nam Vòng loại 07:30 🏸 Cầu lông Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly - Nhật Bản Đôi nữ Vòng loại 07:45 🎯 Bắn súng Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ Vòng loại 08:00 🏊 Bơi lội Nguyễn Thúy Hiền 50m Bướm Nữ Vòng loại 08:00 🛶 Canoeing Huỳnh Cao Minh - Đỗ Minh Thuận Kayak đôi nam (K2) 500m Bán kết 08:00 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp Tính điểm 08:07 🏊 Bơi lội Phạm Thanh Bảo 50m Ếch Nam Vòng loại 08:28 🏊 Bơi lội Trần Hưng Nguyên 200m Ngửa Nam Vòng loại 08:30 🏃 Điền kinh Tạ Ngọc Tưởng 400m Nam Vòng loại 08:30 🤺 Đấu kiếm T.T.Thuỳ Trinh, N.Phương Kim, N.T.Kiều Oanh - Philippines Đồng đội kiếm ba cạnh nữ Vòng 1/8 08:40 🏊 Bơi lội Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc 400m Tự do Nam Vòng loại 08:45 🎯 Bắn súng Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang 50m súng trường 3 tư thế Nam Vòng loại 09:04 🏊 Bơi lội Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy 200m Bướm Nam Vòng loại 09:20 🛶 Canoeing Theo kết quả bán kết Kayak đôi nam (K2) 500m Chung kết B 09:25 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang Ném lao - 7 môn phối hợp Tính điểm 09:30 🛶 Canoeing Theo kết quả bán kết Kayak đôi nam (K2) 500m Chung kết A 09:40 🛶 Canoeing Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm, Đỗ Thị Thanh Thảo Kayak bốn nữ (K4) 500m Chung kết A 09:50 🤺 Đấu kiếm Theo kết quả trước đó Đồng đội kiếm ba cạnh nữ Tứ kết 10:00 🎯 Bắn súng Theo kết quả vòng loại Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ Chung kết 10:00 🥊 Boxing Võ Thị Kim Ánh - Đài Loan (Trung Quốc) 54kg Nữ Vòng loại 10:30 🤾 Bóng ném Việt Nam - Uzbekistan Bóng ném Nữ Vòng loại 11:30 🏋️ Cử tạ Quàng Thị Tâm 57kg Nữ Chung kết 12:00 🎯 Bắn súng Theo kết quả vòng loại 50m súng trường 3 tư thế Nam Chung kết 13:00 🤸 TDDC Trịnh Hải Khang Nhảy chống nam Chung kết 13:00 ⚽ Bóng đá Việt Nam - Trung Quốc Bóng đá Nữ Tứ kết 14:20 🤺 Đấu kiếm Theo kết quả trước đó Đồng đội kiếm ba cạnh nữ Bán kết 15:00 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 50m Bướm Nữ Chung kết 15:05 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 50m Ếch Nam Chung kết 15:10 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 800m Tự do Nữ Chung kết 15:25 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 200m Ngửa Nam Chung kết 15:50 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 400m Tự do Nam Chung kết 16:17 🏊 Bơi lội Theo kết quả vòng loại 200m Bướm Nam Chung kết 17:20 🤺 Đấu kiếm Theo kết quả trước đó Đồng đội kiếm ba cạnh nữ Chung kết 17:30 ⚽ Bóng đá U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc Bóng đá Nam Tứ kết 18:11 🏃 Điền kinh Hoàng Thanh Giang 800m - 7 môn phối hợp Vòng loại 19:15 🏃 Điền kinh Hoàng Thị Minh Hạnh 400m Nữ Vòng loại 19:43 🏃 Điền kinh Theo kết quả vòng trước 400m Nam Bán kết/CK
Giờ Việt Nam
Môn
VĐV/Đội tuyển Việt Nam
Nội dung
Vòng
07:30
🏸 Cầu lông
Nguyễn Hải Đăng - Bahrain
Đơn nam
Vòng loại
07:30
🏸 Cầu lông
Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh - Ma Cao
Đôi nam nữ
Vòng loại
07:30
🏸 Cầu lông
Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Mông Cổ
Đôi nam
Vòng loại
07:30
🏸 Cầu lông
Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly - Nhật Bản
Đôi nữ
Vòng loại
07:45
🎯 Bắn súng
Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh
Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ
Vòng loại
08:00
🏊 Bơi lội
Nguyễn Thúy Hiền
50m Bướm Nữ
Vòng loại
08:00
🛶 Canoeing
Huỳnh Cao Minh - Đỗ Minh Thuận
Kayak đôi nam (K2) 500m
Bán kết
08:00
🏃 Điền kinh
Hoàng Thanh Giang
Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp
Tính điểm
08:07
🏊 Bơi lội
Phạm Thanh Bảo
50m Ếch Nam
Vòng loại
08:28
🏊 Bơi lội
Trần Hưng Nguyên
200m Ngửa Nam
Vòng loại
08:30
🏃 Điền kinh
Tạ Ngọc Tưởng
400m Nam
Vòng loại
08:30
🤺 Đấu kiếm
T.T.Thuỳ Trinh, N.Phương Kim, N.T.Kiều Oanh - Philippines
Đồng đội kiếm ba cạnh nữ
Vòng 1/8
08:40
🏊 Bơi lội
Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc
400m Tự do Nam
Vòng loại
08:45
🎯 Bắn súng
Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang
50m súng trường 3 tư thế Nam
Vòng loại
09:04
🏊 Bơi lội
Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy
200m Bướm Nam
Vòng loại
09:20
🛶 Canoeing
Theo kết quả bán kết
Kayak đôi nam (K2) 500m
Chung kết B
09:25
🏃 Điền kinh
Hoàng Thanh Giang
Ném lao - 7 môn phối hợp
Tính điểm
09:30
🛶 Canoeing
Theo kết quả bán kết
Kayak đôi nam (K2) 500m
Chung kết A
09:40
🛶 Canoeing
Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm, Đỗ Thị Thanh Thảo
Kayak bốn nữ (K4) 500m
Chung kết A
09:50
🤺 Đấu kiếm
Theo kết quả trước đó
Đồng đội kiếm ba cạnh nữ
Tứ kết
10:00
🎯 Bắn súng
Theo kết quả vòng loại
Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ
Chung kết
10:00
🥊 Boxing
Võ Thị Kim Ánh - Đài Loan (Trung Quốc)
54kg Nữ
Vòng loại
10:30
🤾 Bóng ném
Việt Nam - Uzbekistan
Bóng ném Nữ
Vòng loại
11:30
🏋️ Cử tạ
Quàng Thị Tâm
57kg Nữ
Chung kết
12:00
🎯 Bắn súng
Theo kết quả vòng loại
50m súng trường 3 tư thế Nam
Chung kết
13:00
🤸 TDDC
Trịnh Hải Khang
Nhảy chống nam
Chung kết
13:00
⚽ Bóng đá
Việt Nam - Trung Quốc
Bóng đá Nữ
Tứ kết
14:20
🤺 Đấu kiếm
Theo kết quả trước đó
Đồng đội kiếm ba cạnh nữ
Bán kết
15:00
🏊 Bơi lội
Theo kết quả vòng loại
50m Bướm Nữ
Chung kết
15:05
🏊 Bơi lội
Theo kết quả vòng loại
50m Ếch Nam
Chung kết
15:10
🏊 Bơi lội
Theo kết quả vòng loại
800m Tự do Nữ
Chung kết
15:25
🏊 Bơi lội
Theo kết quả vòng loại
200m Ngửa Nam
Chung kết
15:50
🏊 Bơi lội
Theo kết quả vòng loại
400m Tự do Nam
Chung kết
16:17
🏊 Bơi lội
Theo kết quả vòng loại
200m Bướm Nam
Chung kết
17:20
🤺 Đấu kiếm
Theo kết quả trước đó
Đồng đội kiếm ba cạnh nữ
Chung kết
17:30
⚽ Bóng đá
U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc
Bóng đá Nam
Tứ kết
18:11
🏃 Điền kinh
Hoàng Thanh Giang
800m - 7 môn phối hợp
Vòng loại
19:15
🏃 Điền kinh
Hoàng Thị Minh Hạnh
400m Nữ
Vòng loại
19:43
🏃 Điền kinh
Theo kết quả vòng trước
400m Nam
Bán kết/CK
Nhà đương kim vô địch Phạm Quang Huy bất ngờ dừng bước ở vòng loại 10m súng ngắn hơi nam, khép lại hành trình bảo vệ HCV ASIAD theo cách đầy tiếc...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/09/2026 23:33 PM (GMT+7)