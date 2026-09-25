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FIFA ASEAN CUP 2026

Trực tiếp ASIAD 25/9: Chờ HCV từ Quang Huy - Thu Vinh và đua thuyền

Sự kiện: Asiad 2026

Ngày 25/9, tâm điểm ASIAD 2026 hướng về trường bắn súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội của Phạm Quang Huy - Trịnh Thu Vinh, trận chung kết canoeing K4 nữ cùng hai trận "sinh tử" vòng tứ kết của bóng đá Việt Nam với Hàn Quốc và Trung Quốc.

     

Tính đến hết ngày 24/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm bứt phá lên vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp ASIAD với 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ. Dù đây là một kết quả đáng khích lệ, nhưng để tạo nên cú hích mạnh mẽ và cải thiện thứ hạng, chúng ta đang khát khao hơn bao giờ hết vào những tấm HCV lấp lánh tiếp theo.

Ngày thi đấu 25/9 thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ giành thêm nhiều huy chương và tất cả đều chờ đợi thêm một tấm HCV. Mọi sự chú ý sẽ sớm đổ dồn vào trường bắn súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội, canoeing có thể báo tin vui, cùng hàng loạt ngôi sao của đường đua xanh bơi lội và thảm đấu thể dục dụng cụ bước vào trận chiến quyết định.

Đua thuyền là 1 trong những kỳ vọng giành HCV của Việt Nam trong ngày đấu 25/9

Đua thuyền là 1 trong những kỳ vọng giành HCV của Việt Nam trong ngày đấu 25/9

Bắn súng hỗn hợp: Bộ đôi Quang Huy - Thu Vinh sát cánh săn huy chương

Sau ngày thi đấu 24/9 đầy tiếc nuối khi nhà đương kim vô địch Phạm Quang Huy không thể vượt qua vòng loại cá nhân, áp lực và quyết tâm đòi lại thể diện cho bắn súng Việt Nam đang lớn hơn bao giờ hết. Vào lúc 7h45 (giờ Việt Nam), Phạm Quang Huy sẽ kết hợp cùng xạ thủ tài năng Trịnh Thu Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ.

Đây là nội dung thế mạnh của Việt Nam khi Thu Vinh và Quang Huy sở hữu phong độ ổn định. Tuy nhiên, thách thức tại vòng loại vô cùng khắc nghiệt trước nhiều đối thủ mạnh, nổi bật là các cặp đôi sừng sỏ như Bu Shuaihang / Shen Yiyao (Trung Quốc) hay Kamaljeet / Suruchi (Ấn Độ). Nếu thể hiện đúng bản lĩnh thép, "bộ đôi vàng" của Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành vé vào loạt bắn tranh huy chương vàng lúc 10h.

Ngoài ra, trường bắn Aichi cũng chứng kiến bộ ba Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang bước vào vòng loại 50m súng trường 3 tư thế nam lúc 8h45.

Canoeing: Đặt niềm tin vào 4 cô gái "thép"

Miyoshi Lake Canoe Course sẽ diễn ra nhieuef cuộc đua vào buổi sáng. Tâm điểm vàng thuộc về nội dung chung kết A Kayak bốn nữ (K4) 500m lúc 9:40.

Đội hình Việt Nam gồm 4 tay chèo Hoàng Thị Lâm (vị trí mũi), Đỗ Thị Thanh Thảo, Bùi Mai Hạnh và Hoàng Thị Hương sẽ xuất phát ở làn số 7. Đây là cuộc chiến trực diện một lượt ăn ngay để tranh chấp huy chương với những cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan và Uzbekistan. Với sự đồng đều và kỹ thuật đồng đội phối hợp nhuần nhuyễn, nhóm K4 nữ đang gánh vác niềm hy vọng giật tấm huy chương danh giá nhất.

Trước đó lúc 8h, cặp đôi Huỳnh Cao Minh và Nguyễn Minh Tuấn sẽ thi đấu lượt bán kết 1 nội dung Kayak đôi nam (K2) 500m tại làn 6 nhằm cạnh tranh tấm vé vớt lọt vào chung kết A (10h30).

Đường đua xanh: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên thách thức giới hạn

Tại Tokyo Aquatics Centre, các ngôi sao bơi lội Việt Nam sẽ đồng loạt xuất kích ở vòng loại buổi sáng để tìm vé vào chung kết buổi chiều (bắt đầu từ 15h):

- Nguyễn Huy Hoàng & Trần Văn Nguyễn Quốc (8h40): Bước vào cự ly 400m tự do nam sau khi đã bung hết sức ở nội dung 800m ngày hôm trước. Thử thách về mặt thể lực là bài toán lớn với Huy Hoàng, nhưng anh hoàn toàn có thể bứt phá vào top tranh chấp huy chương lúc 15h50.

- Trần Hưng Nguyên (8h28): Anh cần chinh phục nội dung 200m ngửa nam với mục tiêu cải thiện thông số kỹ thuật cá nhân và chen chân vào nhóm có huy chương (chung kết lúc 15h25).

- Phạm Thanh Bảo (8h07): Tiếp tục hành trình ở cự ly ngắn 50m Ếch Nam với hy vọng tạo nên bất ngờ.

- Nguyễn Quang Thuấn & Dương Văn Hoàng Quy (9h04): Thử sức ở nội dung đòi hỏi thể lực cực khủng là 200m bướm nam.

Thể dục dụng cụ & các nội dung đáng chú ý khác

- Trịnh Hải Khang tranh vàng nhảy chống (13h): Sau những tiếc nuối rơi huy chương vì 0,001 điểm của đồng đội ngày hôm trước, niềm hy vọng lớn nhất của TDDC nam - Trịnh Hải Khang sẽ bước vào thảm đấu chung kết nội dung nhảy chống nam. Đây là nội dung đòi hỏi độ khó cao và tâm lý cực kỳ vững vàng.

- Cử tạ (11h30): Nữ đô cử Quàng Thị Tám gánh vác trọng trách tại chung kết hạng cân 57kg nữ nhóm A, đối đầu với các lực sĩ rất mạnh của châu lục.

- Bóng đá tứ kết: Tuyển nữ Việt Nam đụng độ Trung Quốc lúc 13h, trong khi tuyển U23 Việt Nam có trận đấu lớn với U23 Hàn Quốc vào 17h30.

- Điền kinh (8h): Hoàng Thanh Giang miệt mài cày ải 3 nội dung còn lại của 7 môn phối hợp (Nhảy xa, ném lao, 800m), trong khi Hoàng Thị Minh Hạnh xuất phát vòng loại 400m nữ lúc 19h15.

Giờ Việt Nam

Môn

VĐV/Đội tuyển Việt Nam

Nội dung

Vòng

07:30

🏸 Cầu lông

Nguyễn Hải Đăng - Bahrain

Đơn nam

Vòng loại

07:30

🏸 Cầu lông

Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh - Ma Cao

Đôi nam nữ

Vòng loại

07:30

🏸 Cầu lông

Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh - Mông Cổ

Đôi nam

Vòng loại

07:30

🏸 Cầu lông

Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly - Nhật Bản

Đôi nữ

Vòng loại

07:45

🎯 Bắn súng

Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh

Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ

Vòng loại

08:00

🏊 Bơi lội

Nguyễn Thúy Hiền

50m Bướm Nữ

Vòng loại

08:00

🛶 Canoeing

Huỳnh Cao Minh - Đỗ Minh Thuận

Kayak đôi nam (K2) 500m

Bán kết

08:00

🏃 Điền kinh

Hoàng Thanh Giang

Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp

Tính điểm

08:07

🏊 Bơi lội

Phạm Thanh Bảo

50m Ếch Nam

Vòng loại

08:28

🏊 Bơi lội

Trần Hưng Nguyên

200m Ngửa Nam

Vòng loại

08:30

🏃 Điền kinh

Tạ Ngọc Tưởng

400m Nam

Vòng loại

08:30

🤺 Đấu kiếm

T.T.Thuỳ Trinh, N.Phương Kim, N.T.Kiều Oanh - Philippines

Đồng đội kiếm ba cạnh nữ

Vòng 1/8

08:40

🏊 Bơi lội

Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc

400m Tự do Nam

Vòng loại

08:45

🎯 Bắn súng

Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang

50m súng trường 3 tư thế Nam

Vòng loại

09:04

🏊 Bơi lội

Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy

200m Bướm Nam

Vòng loại

09:20

🛶 Canoeing

Theo kết quả bán kết

Kayak đôi nam (K2) 500m

Chung kết B

09:25

🏃 Điền kinh

Hoàng Thanh Giang

Ném lao - 7 môn phối hợp

Tính điểm

09:30

🛶 Canoeing

Theo kết quả bán kết

Kayak đôi nam (K2) 500m

Chung kết A

09:40

🛶 Canoeing

Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm, Đỗ Thị Thanh Thảo

Kayak bốn nữ (K4) 500m

Chung kết A

09:50

🤺 Đấu kiếm

Theo kết quả trước đó

Đồng đội kiếm ba cạnh nữ

Tứ kết

10:00

🎯 Bắn súng

Theo kết quả vòng loại

Súng ngắn hỗn hợp Nam Nữ

Chung kết

10:00

🥊 Boxing

Võ Thị Kim Ánh - Đài Loan (Trung Quốc)

54kg Nữ

Vòng loại

10:30

🤾 Bóng ném

Việt Nam - Uzbekistan

Bóng ném Nữ

Vòng loại

11:30

🏋️ Cử tạ

Quàng Thị Tâm

57kg Nữ

Chung kết

12:00

🎯 Bắn súng

Theo kết quả vòng loại

50m súng trường 3 tư thế Nam

Chung kết

13:00

🤸 TDDC

Trịnh Hải Khang

Nhảy chống nam

Chung kết

13:00

⚽ Bóng đá

Việt Nam - Trung Quốc

Bóng đá Nữ

Tứ kết

14:20

🤺 Đấu kiếm

Theo kết quả trước đó

Đồng đội kiếm ba cạnh nữ

Bán kết

15:00

🏊 Bơi lội

Theo kết quả vòng loại

50m Bướm Nữ

Chung kết

15:05

🏊 Bơi lội

Theo kết quả vòng loại

50m Ếch Nam

Chung kết

15:10

🏊 Bơi lội

Theo kết quả vòng loại

800m Tự do Nữ

Chung kết

15:25

🏊 Bơi lội

Theo kết quả vòng loại

200m Ngửa Nam

Chung kết

15:50

🏊 Bơi lội

Theo kết quả vòng loại

400m Tự do Nam

Chung kết

16:17

🏊 Bơi lội

Theo kết quả vòng loại

200m Bướm Nam

Chung kết

17:20

🤺 Đấu kiếm

Theo kết quả trước đó

Đồng đội kiếm ba cạnh nữ

Chung kết

17:30

⚽ Bóng đá

U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc

Bóng đá Nam

Tứ kết

18:11

🏃 Điền kinh

Hoàng Thanh Giang

800m - 7 môn phối hợp

Vòng loại

19:15

🏃 Điền kinh

Hoàng Thị Minh Hạnh

400m Nữ

Vòng loại

19:43

🏃 Điền kinh

Theo kết quả vòng trước

400m Nam

Bán kết/CK

8

Thái Lan - Việt Nam 29.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Thái Lan
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 29/09
Thể lệ
Xạ thủ Quang Huy thành cựu vương bắn súng ASIAD, người thợ săn bỗng hóa "con mồi"
Xạ thủ Quang Huy thành cựu vương bắn súng ASIAD, người thợ săn bỗng hóa "con mồi"

Nhà đương kim vô địch Phạm Quang Huy bất ngờ dừng bước ở vòng loại 10m súng ngắn hơi nam, khép lại hành trình bảo vệ HCV ASIAD theo cách đầy tiếc...

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/09/2026 23:33 PM (GMT+7)
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