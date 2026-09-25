Trực tiếp ASIAD 25/9: Chờ HCV từ Quang Huy - Thu Vinh và đua thuyền

Tính đến hết ngày 24/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm bứt phá lên vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp ASIAD với 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ. Dù đây là một kết quả đáng khích lệ, nhưng để tạo nên cú hích mạnh mẽ và cải thiện thứ hạng, chúng ta đang khát khao hơn bao giờ hết vào những tấm HCV lấp lánh tiếp theo.

Ngày thi đấu 25/9 thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ giành thêm nhiều huy chương và tất cả đều chờ đợi thêm một tấm HCV. Mọi sự chú ý sẽ sớm đổ dồn vào trường bắn súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội, canoeing có thể báo tin vui, cùng hàng loạt ngôi sao của đường đua xanh bơi lội và thảm đấu thể dục dụng cụ bước vào trận chiến quyết định.

Đua thuyền là 1 trong những kỳ vọng giành HCV của Việt Nam trong ngày đấu 25/9

Bắn súng hỗn hợp: Bộ đôi Quang Huy - Thu Vinh sát cánh săn huy chương

Sau ngày thi đấu 24/9 đầy tiếc nuối khi nhà đương kim vô địch Phạm Quang Huy không thể vượt qua vòng loại cá nhân, áp lực và quyết tâm đòi lại thể diện cho bắn súng Việt Nam đang lớn hơn bao giờ hết. Vào lúc 7h45 (giờ Việt Nam), Phạm Quang Huy sẽ kết hợp cùng xạ thủ tài năng Trịnh Thu Vinh ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ.

Đây là nội dung thế mạnh của Việt Nam khi Thu Vinh và Quang Huy sở hữu phong độ ổn định. Tuy nhiên, thách thức tại vòng loại vô cùng khắc nghiệt trước nhiều đối thủ mạnh, nổi bật là các cặp đôi sừng sỏ như Bu Shuaihang / Shen Yiyao (Trung Quốc) hay Kamaljeet / Suruchi (Ấn Độ). Nếu thể hiện đúng bản lĩnh thép, "bộ đôi vàng" của Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành vé vào loạt bắn tranh huy chương vàng lúc 10h.

Ngoài ra, trường bắn Aichi cũng chứng kiến bộ ba Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang bước vào vòng loại 50m súng trường 3 tư thế nam lúc 8h45.

Canoeing: Đặt niềm tin vào 4 cô gái "thép"

Miyoshi Lake Canoe Course sẽ diễn ra nhieuef cuộc đua vào buổi sáng. Tâm điểm vàng thuộc về nội dung chung kết A Kayak bốn nữ (K4) 500m lúc 9:40.

Đội hình Việt Nam gồm 4 tay chèo Hoàng Thị Lâm (vị trí mũi), Đỗ Thị Thanh Thảo, Bùi Mai Hạnh và Hoàng Thị Hương sẽ xuất phát ở làn số 7. Đây là cuộc chiến trực diện một lượt ăn ngay để tranh chấp huy chương với những cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan và Uzbekistan. Với sự đồng đều và kỹ thuật đồng đội phối hợp nhuần nhuyễn, nhóm K4 nữ đang gánh vác niềm hy vọng giật tấm huy chương danh giá nhất.

Trước đó lúc 8h, cặp đôi Huỳnh Cao Minh và Nguyễn Minh Tuấn sẽ thi đấu lượt bán kết 1 nội dung Kayak đôi nam (K2) 500m tại làn 6 nhằm cạnh tranh tấm vé vớt lọt vào chung kết A (10h30).

Đường đua xanh: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên thách thức giới hạn

Tại Tokyo Aquatics Centre, các ngôi sao bơi lội Việt Nam sẽ đồng loạt xuất kích ở vòng loại buổi sáng để tìm vé vào chung kết buổi chiều (bắt đầu từ 15h):

- Nguyễn Huy Hoàng & Trần Văn Nguyễn Quốc (8h40): Bước vào cự ly 400m tự do nam sau khi đã bung hết sức ở nội dung 800m ngày hôm trước. Thử thách về mặt thể lực là bài toán lớn với Huy Hoàng, nhưng anh hoàn toàn có thể bứt phá vào top tranh chấp huy chương lúc 15h50.

- Trần Hưng Nguyên (8h28): Anh cần chinh phục nội dung 200m ngửa nam với mục tiêu cải thiện thông số kỹ thuật cá nhân và chen chân vào nhóm có huy chương (chung kết lúc 15h25).

- Phạm Thanh Bảo (8h07): Tiếp tục hành trình ở cự ly ngắn 50m Ếch Nam với hy vọng tạo nên bất ngờ.

- Nguyễn Quang Thuấn & Dương Văn Hoàng Quy (9h04): Thử sức ở nội dung đòi hỏi thể lực cực khủng là 200m bướm nam.

Thể dục dụng cụ & các nội dung đáng chú ý khác

- Trịnh Hải Khang tranh vàng nhảy chống (13h): Sau những tiếc nuối rơi huy chương vì 0,001 điểm của đồng đội ngày hôm trước, niềm hy vọng lớn nhất của TDDC nam - Trịnh Hải Khang sẽ bước vào thảm đấu chung kết nội dung nhảy chống nam. Đây là nội dung đòi hỏi độ khó cao và tâm lý cực kỳ vững vàng.

- Cử tạ (11h30): Nữ đô cử Quàng Thị Tám gánh vác trọng trách tại chung kết hạng cân 57kg nữ nhóm A, đối đầu với các lực sĩ rất mạnh của châu lục.

- Bóng đá tứ kết: Tuyển nữ Việt Nam đụng độ Trung Quốc lúc 13h, trong khi tuyển U23 Việt Nam có trận đấu lớn với U23 Hàn Quốc vào 17h30.

- Điền kinh (8h): Hoàng Thanh Giang miệt mài cày ải 3 nội dung còn lại của 7 môn phối hợp (Nhảy xa, ném lao, 800m), trong khi Hoàng Thị Minh Hạnh xuất phát vòng loại 400m nữ lúc 19h15.