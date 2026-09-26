Trực tiếp bóng đá Pakistan - Thái Lan: “Voi chiến” phô diễn sức mạnh (FIFA ASEAN Cup)
(16h, 26/9, vòng bảng) Thái Lan mang lực lượng mạnh đến FIFA ASEAN Cup 2026 và quyết tâm khẳng định vị thế, nhưng trước mắt họ phải vượt qua “ẩn số” Pakistan.
16h, 26/9 |
Điểm
Yousuf Butt
Abdullah Iqbal
Kaleemullah Khan
Mohib Ullah
Abdul Rehman
Haris Zeb
Ali Agha Hazara
Ali Uzair
Alangir Ghazi
Syeh Ali Raza
Abbdul Samad
Điểm
Pathomakkakul
Kaman
Bihr
Mickelson
Chanathip Songkrasin
Yooyen
Ratree
Pruentong
Yodsangwal
Sarachat
Supachai Jaided
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thái Lan quyết lấy lại vị thế
Thất bại trước Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2026 khiến Thái Lan càng quyết tâm tại FIFA ASEAN Cup. HLV Hudson có trong tay lực lượng mạnh hơn khi giải diễn ra đúng FIFA Days, với mục tiêu ít nhất tiến tới trận chung kết.
Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Chanathip Songkrasin, bên cạnh Nicholas Mickelson, Jonathan Khemdee hay Supachai Jaided. Kinh nghiệm của Chanathip vẫn được kỳ vọng giúp “Voi chiến” tạo khác biệt.
Pakistan chờ đội trưởng Abdullah Iqbal
Trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan đứng thứ 93, hơn Pakistan tới 105 bậc. Khoảng cách lớn phần nào phản ánh sự chênh lệch giữa hai đội trước cuộc đối đầu.
Dù vậy, Pakistan vẫn sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Gương mặt đáng chú ý nhất là trung vệ đội trưởng Abdullah Iqbal, người vừa cùng Mjallby giành chức vô địch Thụy Điển và được kỳ vọng trở thành chốt chặn trước sức ép của Thái Lan.
ĐT Thái Lan bắt đầu hội quân tại Bangkok hôm 21/9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đội trưởng Chanathip Songkrasin đặt mục tiêu vô địch và không...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/09/2026 10:50 AM (GMT+7)