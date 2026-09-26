Trực tiếp bóng đá Pakistan - Thái Lan: “Voi chiến” phô diễn sức mạnh (FIFA ASEAN Cup)

16h, 26/9 | Pakistan 0 - 0 Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Pakistan vs Thái Lan Thái Lan Điểm Yousuf Butt Abdullah Iqbal Kaleemullah Khan Mohib Ullah Abdul Rehman Haris Zeb Ali Agha Hazara Ali Uzair Alangir Ghazi Syeh Ali Raza Abbdul Samad Điểm Pathomakkakul Kaman Bihr Mickelson Chanathip Songkrasin Yooyen Ratree Pruentong Yodsangwal Sarachat Supachai Jaided Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Pakistan Pakistan Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Yousuf Butt, Abdullah Iqbal, Kaleemullah Khan, Mohib Ullah, Abdul Rehman, Haris Zeb, Ali Agha Hazara, Ali Uzair, Alangir Ghazi, Syeh Ali Raza, Abbdul Samad Pathomakkakul, Kaman, Bihr, Mickelson, Chanathip Songkrasin, Yooyen, Ratree, Pruentong, Yodsangwal, Sarachat, Supachai Jaided

Thái Lan quyết lấy lại vị thế

Thất bại trước Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2026 khiến Thái Lan càng quyết tâm tại FIFA ASEAN Cup. HLV Hudson có trong tay lực lượng mạnh hơn khi giải diễn ra đúng FIFA Days, với mục tiêu ít nhất tiến tới trận chung kết.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Chanathip Songkrasin, bên cạnh Nicholas Mickelson, Jonathan Khemdee hay Supachai Jaided. Kinh nghiệm của Chanathip vẫn được kỳ vọng giúp “Voi chiến” tạo khác biệt.

Pakistan chờ đội trưởng Abdullah Iqbal

Trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan đứng thứ 93, hơn Pakistan tới 105 bậc. Khoảng cách lớn phần nào phản ánh sự chênh lệch giữa hai đội trước cuộc đối đầu.

Dù vậy, Pakistan vẫn sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Gương mặt đáng chú ý nhất là trung vệ đội trưởng Abdullah Iqbal, người vừa cùng Mjallby giành chức vô địch Thụy Điển và được kỳ vọng trở thành chốt chặn trước sức ép của Thái Lan.