Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
FIFA ASEAN CUP 2026

Trực tiếp bóng đá Pakistan - Thái Lan: “Voi chiến” phô diễn sức mạnh (FIFA ASEAN Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay FIFA ASEAN Cup 2026 Bóng đá Thái Lan

(16h, 26/9, vòng bảng) Thái Lan mang lực lượng mạnh đến FIFA ASEAN Cup 2026 và quyết tâm khẳng định vị thế, nhưng trước mắt họ phải vượt qua “ẩn số” Pakistan.

     

16h, 26/9 |

Pakistan
Trực tiếp bóng đá Pakistan - Thái Lan: “Voi chiến” phô diễn sức mạnh (FIFA ASEAN Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Pakistan - Thái Lan: “Voi chiến” phô diễn sức mạnh (FIFA ASEAN Cup) - 1
Thái Lan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Pakistan - Thái Lan: “Voi chiến” phô diễn sức mạnh (FIFA ASEAN Cup) - 1
Yousuf Butt, Abdullah Iqbal, Kaleemullah Khan, Mohib Ullah, Abdul Rehman, Haris Zeb, Ali Agha Hazara, Ali Uzair, Alangir Ghazi, Syeh Ali Raza, Abbdul Samad
Trực tiếp bóng đá Pakistan - Thái Lan: “Voi chiến” phô diễn sức mạnh (FIFA ASEAN Cup) - 1
Pathomakkakul, Kaman, Bihr, Mickelson, Chanathip Songkrasin, Yooyen, Ratree, Pruentong, Yodsangwal, Sarachat, Supachai Jaided

Thái Lan quyết lấy lại vị thế

Thất bại trước Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2026 khiến Thái Lan càng quyết tâm tại FIFA ASEAN Cup. HLV Hudson có trong tay lực lượng mạnh hơn khi giải diễn ra đúng FIFA Days, với mục tiêu ít nhất tiến tới trận chung kết.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Chanathip Songkrasin, bên cạnh Nicholas Mickelson, Jonathan Khemdee hay Supachai Jaided. Kinh nghiệm của Chanathip vẫn được kỳ vọng giúp “Voi chiến” tạo khác biệt.

Pakistan chờ đội trưởng Abdullah Iqbal

Trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan đứng thứ 93, hơn Pakistan tới 105 bậc. Khoảng cách lớn phần nào phản ánh sự chênh lệch giữa hai đội trước cuộc đối đầu.

Dù vậy, Pakistan vẫn sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Gương mặt đáng chú ý nhất là trung vệ đội trưởng Abdullah Iqbal, người vừa cùng Mjallby giành chức vô địch Thụy Điển và được kỳ vọng trở thành chốt chặn trước sức ép của Thái Lan.

8

Thái Lan - Việt Nam 29.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Thái Lan
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 29/09
Thể lệ
"Messi Thái Lan" Chanathip tuyên chiến ĐT Việt Nam, quyết vô địch FIFA ASEAN Cup
"Messi Thái Lan" Chanathip tuyên chiến ĐT Việt Nam, quyết vô địch FIFA ASEAN Cup

ĐT Thái Lan bắt đầu hội quân tại Bangkok hôm 21/9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đội trưởng Chanathip Songkrasin đặt mục tiêu vô địch và không...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2026 10:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN